Tottenham Hotspur membuka pembicaraan untuk merekrut striker AS Monaco Folarin Balogun dalam kesepakatan transfer senilai €60 juta

Tottenham telah melakukan langkah konkret untuk mengamankan Balogun dari Monaco sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup. Menurut publikasi Prancis L'Equipe, klub London utara itu telah memulai pembicaraan mengenai kesepakatan senilai €60 juta untuk penyerang yang sangat dihargai tersebut.

Setelah baru-baru ini menunjuk agen ternama Jorge Mendes untuk mengurus kepentingannya, penyerang itu telah menarik perhatian sejumlah peminat dari Eropa, termasuk Newcastle, tetapi Spurs kini berada di posisi terdepan.

Monaco tampak bersedia bernegosiasi karena potensi kepergian itu bisa secara drastis membentuk ulang strategi transfer mereka sendiri, sekaligus mengurangi tekanan finansial untuk menjual aset kunci lain seperti Lamine Camara. De Zerbi jelas sangat ingin membawa sang penyerang kembali ke Inggris.