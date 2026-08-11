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Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Tottenham Hotspur membuka pembicaraan untuk merekrut striker AS Monaco Folarin Balogun dalam kesepakatan transfer senilai €60 juta

Transfers
F. Balogun
Tottenham Hotspur
Monaco
Premier League
Ligue 1

Tottenham Hotspur meningkatkan pencarian mereka untuk talenta anyar di lini serang dengan memulai pembicaraan resmi guna merekrut penyerang Monaco, Folarin Balogun. Klub Premier League itu ingin menambah daya gedor di lini depan Roberto De Zerbi dan telah meletakkan dasar untuk transfer yang bernilai sekitar €60 juta setelah penampilan impresif pemain internasional Amerika Serikat itu di Prancis.

  • Spurs memulai negosiasi senilai €60 juta

    Tottenham telah melakukan langkah konkret untuk mengamankan Balogun dari Monaco sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup. Menurut publikasi Prancis L'Equipe, klub London utara itu telah memulai pembicaraan mengenai kesepakatan senilai €60 juta untuk penyerang yang sangat dihargai tersebut.

    Setelah baru-baru ini menunjuk agen ternama Jorge Mendes untuk mengurus kepentingannya, penyerang itu telah menarik perhatian sejumlah peminat dari Eropa, termasuk Newcastle, tetapi Spurs kini berada di posisi terdepan.

    Monaco tampak bersedia bernegosiasi karena potensi kepergian itu bisa secara drastis membentuk ulang strategi transfer mereka sendiri, sekaligus mengurangi tekanan finansial untuk menjual aset kunci lain seperti Lamine Camara. De Zerbi jelas sangat ingin membawa sang penyerang kembali ke Inggris.

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    Performa impresif menarik minat Premier League

    Balogun menikmati musim yang sangat impresif di Riviera Prancis, dengan mencetak 19 gol dalam 45 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut musim lalu. Performa tajamnya berlanjut mulus ke level internasional, ketika ia menampilkan performa yang sangat mencolok selama Piala Dunia baru-baru ini. Tottenham memandang mantan pemain Arsenal itu sebagai kandidat ideal untuk menghidupkan kembali lini serang yang sangat kurang konsisten.

    Dengan Dominic Solanke saat ini kesulitan mencetak gol secara reguler, De Zerbi membutuhkan opsi yang dapat diandalkan di lini depan untuk mendorong tim secara agresif menuju kualifikasi Eropa. Balogun juga merasa ia masih memiliki urusan yang belum tuntas di Premier League setelah sebelumnya hanya mencatatkan 10 penampilan di level senior.

  • Pelatih Monaco putus asa untuk mempertahankan pemain kunci

    Meski minat dari Inggris terus meningkat, pelatih kepala Monaco Filipe Luis tetap sangat ingin mempertahankan bintang andalannya. Berbicara setelah kemenangan 1-0 atas Getafe dalam laga uji coba pramusim pada Kamis, Luis memuji profil unik sang penyerang sambil mengakui bahwa tawaran datang adalah hal yang tak terhindarkan.

    "Dia adalah salah satu pemain kami. Saya tahu dia akan menerima banyak tawaran mengingat musim lalu dan penampilannya di Piala Dunia," jelas Luis. "Dia pemain yang spesial. Tidak banyak pemain di pasar yang memiliki atribut seperti dia. Jika dia bertahan, saya akan sangat, sangat senang memilikinya bersama kami." Monaco berada dalam posisi yang kuat karena kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2028.

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    Hari-hari krusial menanti Tottenham

    Tottenham kini harus segera memutuskan apakah akan memenuhi harga permintaan tinggi sebesar €60 juta atau mengejar target alternatif sebelum tenggat waktu berakhir. Jika De Zerbi berhasil menuntaskan kesepakatan untuk Balogun, itu akan menjadi pernyataan niat yang sangat besar untuk kampanye mendatang. Tottenham akan berusaha segera merampungkan keputusan mereka saat mereka ingin membangun skuad yang sepenuhnya mampu bersaing di level teratas.

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