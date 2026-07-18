Tottenham diprediksi akan menyelesaikan transfer Savinho dari City dengan nilai kesepakatan sebesar £65 juta, menurut laporan Daily Mail. Spurs telah memantau pemain timnas Brasil tersebut sejak musim panas lalu, namun transfer tersebut belum terwujud sebelumnya. Pemain berusia 22 tahun itu kini tampaknya akan bergabung dengan klub asal London Utara tersebut.

Transfer ini merupakan bagian dari upaya ambisius untuk memperkuat skuad di bawah asuhan De Zerbi, di mana Tottenham telah menghabiskan lebih dari £200 juta musim panas ini dan dilaporkan masih memiliki ruang untuk berinvestasi lebih lanjut sebelum jendela transfer ditutup.

Savinho mengalami masa-masa sulit di City, dengan hanya mencetak satu gol di Liga Premier dalam 24 penampilannya musim lalu. Meskipun demikian, Spurs yakin ia dapat memainkan peran kunci dalam rencana De Zerbi.



