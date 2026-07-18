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Tottenham hampir mencapai kesepakatan senilai £65 juta untuk pemain sayap Man City, Savinho, seiring berlanjutnya gelombang belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas
Spurs berupaya keras untuk menyelesaikan transfer Savinho
Tottenham diprediksi akan menyelesaikan transfer Savinho dari City dengan nilai kesepakatan sebesar £65 juta, menurut laporan Daily Mail. Spurs telah memantau pemain timnas Brasil tersebut sejak musim panas lalu, namun transfer tersebut belum terwujud sebelumnya. Pemain berusia 22 tahun itu kini tampaknya akan bergabung dengan klub asal London Utara tersebut.
Transfer ini merupakan bagian dari upaya ambisius untuk memperkuat skuad di bawah asuhan De Zerbi, di mana Tottenham telah menghabiskan lebih dari £200 juta musim panas ini dan dilaporkan masih memiliki ruang untuk berinvestasi lebih lanjut sebelum jendela transfer ditutup.
Savinho mengalami masa-masa sulit di City, dengan hanya mencetak satu gol di Liga Premier dalam 24 penampilannya musim lalu. Meskipun demikian, Spurs yakin ia dapat memainkan peran kunci dalam rencana De Zerbi.
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Pesan-pesan bertema 'koper' di media sosial
Pemain sayap tersebut juga memicu spekulasi mengenai masa depannya dengan mengunggah sebuah Instagram Story yang menampilkan sebuah koper disertai pesan yang menyatakan bahwa ia "akan pergi bersenang-senang". Unggahan tersebut membuat para pendukung berspekulasi bahwa ia sedang bersiap untuk meninggalkan Manchester.
City dilaporkan sedang mencari penggantinya, dengan pemain muda Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, termasuk di antara pemain yang masuk dalam daftar incaran mereka. Tottenham juga dikaitkan dengan pemain berusia 18 tahun tersebut, bersama dengan Aston Villa dan RB Leipzig.
De Zerbi terus merombak lini serang Tottenham
Kedatangan Savinho yang dinantikan ini merupakan bagian dari upaya De Zerbi untuk memperkuat skuad secara lebih luas setelah finis di peringkat ke-17 yang mengecewakan pada musim lalu. Manajer asal Italia itu ingin menambah kualitas dan kedalaman di sayap sambil merombak lini serangnya. De Zerbi juga telah melakukan pembicaraan dengan Mathys Tel mengenai masa depannya. Seperti dilaporkan oleh Football London, ia meyakinkan pemain berusia 21 tahun itu bahwa ia tetap menjadi bagian penting dari rencana Tottenham untuk musim 2026-27, meskipun klub berupaya mendatangkan opsi penyerang tambahan.
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Kemungkinan akan ada kedatangan lainnya
Savinho mungkin bukan rekrutan penyerang terakhir Tottenham pada bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa De Zerbi masih membidik setidaknya dua pemain penyerang lagi untuk meningkatkan persaingan dan memberikan fleksibilitas taktis yang lebih besar.
Jika transfer Savinho rampung, pengeluaran Tottenham musim panas ini bisa melampaui £300 juta, mengingat mereka telah mendatangkan pemain-pemain seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke.
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