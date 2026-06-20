AFP
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Tottenham hampir mencapai kesepakatan dengan Mateus Fernandes saat klub asal London itu berupaya mengalahkan Man Utd dalam perburuan pemain tersebut
Tottenham memimpin perburuan bintang asal Portugal
Spurs sedang menunjukkan kemajuan signifikan di bursa transfer di bawah asuhan Roberto De Zerbi, dengan tujuan merombak skuad mereka setelah musim yang penuh tantangan. Menurut pakar transfer Matteo Moretto, klub tersebut kini "sangat dekat" untuk menyepakati persyaratan kontrak dengan gelandang berusia 21 tahun itu, yang secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Liga Premier meskipun West Ham tengah mengalami kesulitan belakangan ini.
Meskipun Manchester United telah lama mengidentifikasi Fernandes sebagai target prioritas, Tottenham bergerak agresif untuk mengungguli para pesaingnya. Pemain tersebut dilaporkan terbuka untuk pindah ke London Utara karena ia ingin tetap bermain di kasta tertinggi dan menghindari musim di Championship. Namun, kontak resmi antar-klub antara Spurs dan West Ham belum terjadi karena negosiasi masih berlanjut di pihak sang pemain.
- AFP
Upaya ambisius De Zerbi dalam merombak lini tengah
Upaya merekrut Fernandes merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk merombak lini tengah di Tottenham Hotspur Stadium. Klub ini sudah cukup aktif di bursa transfer, dengan laporan yang menyebutkan bahwa mereka juga sedang gencar mengejar Sandro Tonali dari Newcastle United. Mendatangkan kedua pemain tersebut akan menjadi pernyataan niat yang sangat kuat, terutama mengingat persaingan dari tim-tim enam besar lainnya untuk mendapatkan tanda tangan Tonali.
Klub asal London ini sudah cukup sibuk selama jendela transfer ini, dengan berhasil mendatangkan Andy Robertson, Jan Paul van Hecke, dan Marcos Senesi. Dengan Fernandes dan Tonali sebagai target, De Zerbi jelas ingin menambah kualitas teknis dan energi pertahanan di lini tengahnya. Fernandes baru saja menjalani musim yang produktif bersama West Ham, dengan tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, mencetak lima gol, dan memberikan lima assist.
Persaingan dari Manchester United
Meskipun Tottenham menunjukkan kemajuan, United tetap menjadi ancaman serius dalam perburuan Fernandes. Petinggi Old Trafford mengalihkan fokus mereka ke pemain muda asal Portugal tersebut setelah menyadari bahwa kesepakatan untuk merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Aurelien Tchouameni dari Real Madrid terlalu sulit untuk diselesaikan. Sudah banyak yang menyebutkan bahwa Fernandes mengagumi United dan akan tertarik dengan prospek bermain bersama rekan setimnya di tim nasional, Bruno Fernandes.
Minat Setan Merah ini membuat terobosan terbaru Spurs menjadi semakin krusial. Jika Tottenham dapat menyelesaikan kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan gelandang “bintang” tersebut — yang baru bergabung dengan West Ham pada musim panas 2025 dari Southampton dalam kesepakatan senilai lebih dari £40 juta, dengan kontrak hingga 2030 — maka bola kini sepenuhnya berada di tangan West Ham. United kini harus memutuskan apakah akan menyamai kecepatan Spurs atau mengambil risiko kehilangan salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas ini kepada rival langsung di Liga Premier.
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Hambatan senilai £80 juta
Meskipun kesepakatan pribadi tampaknya hampir tercapai, aspek finansial dari kesepakatan ini tetap menjadi hambatan yang signifikan. West Ham dilaporkan bersikeras meminta biaya transfer sekitar £80-85 juta untuk aset andalan mereka. The Hammers sangat menyadari potensi besar sang gelandang dan enggan memberikan "diskon degradasi" meskipun mereka telah terdegradasi ke divisi kedua sepak bola Inggris.
Baik Tottenham maupun Manchester United diperkirakan akan berusaha menawar harga tersebut agar turun dalam beberapa pekan mendatang. Dengan target Spurs untuk menyelesaikan hingga tujuh rekrutan baru musim panas ini, mereka perlu mengatur anggaran dengan cermat. Meskipun demikian, momentum saat ini berada di pihak klub asal London Utara tersebut saat mereka berupaya menyelesaikan kesepakatan untuk salah satu gelandang paling diburu di negara ini.