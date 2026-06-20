Tottenham hampir mencapai kesepakatan dengan Mateus Fernandes saat klub asal London itu berupaya mengalahkan Man Utd dalam perburuan pemain tersebut

Spurs sedang menunjukkan kemajuan signifikan di bursa transfer di bawah asuhan Roberto De Zerbi, dengan tujuan merombak skuad mereka setelah musim yang penuh tantangan. Menurut pakar transfer Matteo Moretto, klub tersebut kini "sangat dekat" untuk menyepakati persyaratan kontrak dengan gelandang berusia 21 tahun itu, yang secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Liga Premier meskipun West Ham tengah mengalami kesulitan belakangan ini.

Meskipun Manchester United telah lama mengidentifikasi Fernandes sebagai target prioritas, Tottenham bergerak agresif untuk mengungguli para pesaingnya. Pemain tersebut dilaporkan terbuka untuk pindah ke London Utara karena ia ingin tetap bermain di kasta tertinggi dan menghindari musim di Championship. Namun, kontak resmi antar-klub antara Spurs dan West Ham belum terjadi karena negosiasi masih berlanjut di pihak sang pemain.