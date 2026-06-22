Tottenham dituduh menghamburkan uang untuk pemain-pemain ‘biasa-biasa saja’, namun Harry Redknapp dengan berani memprediksi tim tersebut akan segera kembali ke ‘enam besar’ di bawah asuhan Roberto De Zerbi

Diperkirakan akan ada banyak pergerakan pemain, dengan dana yang diperoleh dari penjualan akan diinvestasikan kembali untuk mendatangkan pemain baru yang akan membantu meningkatkan kualitas tim dan memenuhi ekspektasi. Terlalu banyak transfer bernilai besar yang gagal memberikan hasil dalam beberapa tahun terakhir — yang mengakibatkan tim harus puas finis di peringkat ke-17 secara berturut-turut.

Ketika ditanya apakah perlu mengeluarkan lebih banyak dana dalam beberapa pekan mendatang, mantan manajer Tottenham Redknapp—yang berbicara bekerja sama dengan BuzzBallz—mengatakan kepada GOAL: “Mereka membutuhkan perubahan besar. Mereka perlu merombak skuad itu.

“Manajernya, saya tidak mengenalnya tapi saya suka apa yang saya lihat darinya. Saya pikir dia akan datang dan tidak akan mentolerir apa yang telah mereka lakukan dalam dua tahun terakhir. Dia tidak akan membiarkannya dan akan mendorong serta mengubah mereka. Jika mereka tidak cukup baik, mereka akan dilepas. Dia pasti akan mendatangkan pemain baru, tapi dia bergantung pada proses perekrutan. Siapa pun yang menangani perekrutan dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu baik dalam melakukannya.”