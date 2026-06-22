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Tottenham dituduh menghamburkan uang untuk pemain-pemain ‘biasa-biasa saja’, namun Harry Redknapp dengan berani memprediksi tim tersebut akan segera kembali ke ‘enam besar’ di bawah asuhan Roberto De Zerbi
De Zerbi memastikan timnya terhindar dari degradasi setelah menanggapi seruan darurat terkait ancaman degradasi
Mantan manajer Brighton, De Zerbi, berhasil menyelamatkan Spurs dari degradasi di kasta tertinggi setelah menanggapi seruan darurat pada akhir Maret. Ia mengambil alih tongkat estafet kepelatihan yang sebelumnya lepas dari genggaman Thomas Frank dan Igor Tudor.
Pelatih asal Italia yang penuh teka-teki ini dengan cepat berupaya mengembalikan rasa bangga dalam skuadnya, dengan usaha 100 persen dianggap sebagai syarat minimal. Ketegangan masih terasa hingga hari terakhir musim ini, namun secara kolektif mereka berhasil bertahan.
Rencana untuk bursa transfer musim panas kini sedang disusun, dengan Spurs mengetahui bahwa mereka akan melakukan perjalanan singkat ke Brentford pada pekan pembuka musim 2026-27. Peremajaan besar-besaran mungkin sudah terjadi pada saat itu.
- Getty/GOAL
Apakah Spurs perlu kembali mengeluarkan dana besar-besaran pada bursa transfer musim panas?
Diperkirakan akan ada banyak pergerakan pemain, dengan dana yang diperoleh dari penjualan akan diinvestasikan kembali untuk mendatangkan pemain baru yang akan membantu meningkatkan kualitas tim dan memenuhi ekspektasi. Terlalu banyak transfer bernilai besar yang gagal memberikan hasil dalam beberapa tahun terakhir — yang mengakibatkan tim harus puas finis di peringkat ke-17 secara berturut-turut.
Ketika ditanya apakah perlu mengeluarkan lebih banyak dana dalam beberapa pekan mendatang, mantan manajer Tottenham Redknapp—yang berbicara bekerja sama dengan BuzzBallz—mengatakan kepada GOAL: “Mereka membutuhkan perubahan besar. Mereka perlu merombak skuad itu.
“Manajernya, saya tidak mengenalnya tapi saya suka apa yang saya lihat darinya. Saya pikir dia akan datang dan tidak akan mentolerir apa yang telah mereka lakukan dalam dua tahun terakhir. Dia tidak akan membiarkannya dan akan mendorong serta mengubah mereka. Jika mereka tidak cukup baik, mereka akan dilepas. Dia pasti akan mendatangkan pemain baru, tapi dia bergantung pada proses perekrutan. Siapa pun yang menangani perekrutan dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu baik dalam melakukannya.”
Tottenham yang 'beruntung' diyakini akan melesat ke enam besar Liga Premier
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah terlalu banyak pemain yang menjadi “terlalu nyaman” di Spurs setelah memastikan kepindahan mereka ke klub-klub ternama, serta apa yang bisa dilakukan De Zerbi untuk mengubah tren tersebut, Redknapp menambahkan: “Mereka telah mendatangkan pemain-pemain baru dan sejujurnya saya bahkan tidak tahu siapa setengah dari mereka—60 juta di sini, 50 juta di sana, 70 juta di sana. Pemain-pemain biasa yang belum menunjukkan performa yang memuaskan.
“Selama dua tahun berturut-turut finis di peringkat ke-17 di Liga Premier. Mereka sangat beruntung tidak terdegradasi tahun ini. Mereka mendapat keberuntungan terbesar saat bertandang ke Villa, di mana Villa menurunkan tim yang sangat biasa-biasa saja, kebanyakan pemain cadangan, dan mungkin penampilan terburuk yang pernah saya lihat dari tim Liga Premier pada hari itu adalah Aston Villa melawan Tottenham. Jadi, mereka beruntung menghadapi Villa di hari yang tepat, tepat sebelum Villa dijadwalkan bertanding melawan Forest di semifinal kompetisi Eropa, dan kemenangan itu benar-benar menyelamatkan mereka dari degradasi.
“Namun secara keseluruhan tahun ini, penampilan Tottenham sangat mengecewakan, benar-benar mengecewakan, dan mereka lolos begitu saja. Tapi saya yakin pemain ini akan mendorong mereka ke depan, dan saya pikir tahun depan mereka akan finis di enam besar.”
- BuzzBallz
Para pendukung setia Spurs butuh sesuatu yang bisa membuat mereka bersemangat
Para pendukung Spurs memang belum punya banyak hal yang bisa dibanggakan belakangan ini, namun mereka berharap pemain seperti Dejan Kulusevski dan James Maddison sudah pulih dan tampil maksimal musim depan — sementara saat ini mereka menyaksikan penampilan gemilang pemain seperti Djed Spence dan Pedro Porro yang sedang bertugas di Piala Dunia bersama timnas Inggris dan Spanyol masing-masing.
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