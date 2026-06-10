Upaya untuk merekrut Kehl secara resmi berakhir tanpa kesepakatan, menandai perkembangan yang mengecewakan bagi jajaran petinggi Tottenham. Setelah berminggu-minggu melakukan dialog intensif, pria berusia 46 tahun itu memutuskan untuk mundur dari tawaran posisi di Tottenham Hotspur Stadium, menyusul perpisahan resminya di Signal Iduna Park pada bulan Mei. Negosiasi telah mencapai tahap akhir, bahkan Kehl sempat terbang ke London untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan pejabat klub.

Namun, kedua belah pihak tidak dapat menyepakati arah strategis klub ke depan, menurut laporan Sky. Perbedaan mendasar mengenai visi jangka panjang untuk proyek Spurs ini terbukti menjadi faktor penentu gagalnya kesepakatan tersebut. Klub London Utara ini berharap dapat memanfaatkan keahlian Kehl untuk membantu merevitalisasi departemen olahraga yang telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.