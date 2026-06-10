Borussia Dortmund
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Tottenham ditolak oleh mantan direktur Borussia Dortmund karena adanya perbedaan pendapat mengenai 'arah strategis'
Perbedaan strategis menghentikan rencana pindah ke London
Upaya untuk merekrut Kehl secara resmi berakhir tanpa kesepakatan, menandai perkembangan yang mengecewakan bagi jajaran petinggi Tottenham. Setelah berminggu-minggu melakukan dialog intensif, pria berusia 46 tahun itu memutuskan untuk mundur dari tawaran posisi di Tottenham Hotspur Stadium, menyusul perpisahan resminya di Signal Iduna Park pada bulan Mei. Negosiasi telah mencapai tahap akhir, bahkan Kehl sempat terbang ke London untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan pejabat klub.
Namun, kedua belah pihak tidak dapat menyepakati arah strategis klub ke depan, menurut laporan Sky. Perbedaan mendasar mengenai visi jangka panjang untuk proyek Spurs ini terbukti menjadi faktor penentu gagalnya kesepakatan tersebut. Klub London Utara ini berharap dapat memanfaatkan keahlian Kehl untuk membantu merevitalisasi departemen olahraga yang telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
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Pengaruh De Zerbi merupakan faktor kunci
Selain strategi jangka panjang secara umum, rincian spesifik mengenai hierarki di klub diyakini telah memengaruhi keputusan Kehl. Reporter Sky,Patrick Berger, mengklaim bahwa salah satu faktor penentu utama adalah tingkat kewenangan yang diberikan kepada manajer tim utama saat ini, Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia itu diperkirakan akan memiliki pengaruh besar terhadap perekrutan pemain dan struktur olahraga klub saat mereka berupaya membangun kembali skuad.
Dengan De Zerbi yang dilaporkan menuntut hak suara yang signifikan dalam keputusan transfer, Kehl dikabarkan merasa tidak nyaman dengan pengaturan kerja yang diusulkan. Mantan kapten Dortmund, yang mengawasi salah satu sistem perekrutan paling sukses di Eropa di Bundesliga, mencari tingkat otonomi tertentu yang tampaknya tidak cocok dengan pengaturan saat ini di London Utara. Akibatnya, pria berusia 46 tahun itu kini akan mencari tantangan berikutnya di sepak bola Eropa di tempat lain.
Struktur internal masih terus berubah
Departemen olahraga Tottenham saat ini masih dipimpin oleh Johan Lange, yang tetap menjabat sebagai direktur olahraga di klub tersebut. Rencana awalnya adalah Kehl dan Lange akan bekerja sama untuk mengembalikan klub raksasa tradisional ini ke puncak klasemen Liga Premier setelah masa sulit yang nyaris membuat klub terjerumus ke dalam krisis domestik yang lebih parah. Untuk saat ini, Lange akan terus bekerja sama erat dengan staf pelatih untuk mengidentifikasi target transfer musim panas.
Terlepas dari kemunduran dengan Kehl, mantan direktur Borussia Dortmund tersebut telah mencapai kesepakatan bersama dengan klub untuk berpisah pada 22 Maret dan tetap menjadi eksekutif yang sangat dicari. Meskipun Spurs telah kehilangan kesempatan untuk menunjuknya, Bild melaporkan bahwa Kehl sudah dalam pembicaraan dengan klub-klub internasional terkemuka lainnya yang ingin memanfaatkan keahlian administratifnya. Rekam jejaknya dalam membantu membangun skuad yang kompetitif di level tertinggi terus menjadikannya pilihan yang menarik untuk beberapa posisi kosong di seluruh Eropa.
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Musim panas yang sibuk menanti Spurs
Gagalnya kesepakatan Kehl tidak berarti aktivitas transfer di London Utara telah terhenti. Faktanya, Spurs telah membuat kemajuan signifikan di bursa transfer menjelang pembukaan resmi jendela transfer musim panas. Klub ini sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran skuad menjelang musim baru, dengan beberapa pemain baru yang sudah dikonfirmasi atau sedang dalam proses.
Di antara para pemain baru tersebut, Andy Robertson dipastikan akan resmi bergabung pada 1 Juli setelah kontraknya di Liverpool berakhir, sementara kedatangan bek asal Argentina Marcos Senesi dari Bournemouth telah dikonfirmasi pada hari Rabu.
Penambahan pemain lainnya diharapkan seiring upaya mereka untuk memastikan finis jauh lebih tinggi di klasemen musim depan.