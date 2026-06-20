Tottenham diminta untuk menaikkan tawaran mereka untuk Sandro Tonali setelah Newcastle menolak tawaran awal tersebut

Tottenham telah mengajukan tawaran resmi sebesar sekitar £75-80 juta kepada Newcastle untuk Tonali, dalam upaya mereka untuk mengungguli para pesaing di Liga Premier, demikian dilaporkan Sky Sport Italia. Spurs meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Tonali pada awal pekan ini, yang memicu persaingan transfer yang sengit dengan Arsenal, Manchester United, dan Manchester City yang semuanya sedang gencar-gencarnya memburu pemain timnas Italia tersebut.

Meskipun Spurs telah menghubungi perwakilan Tonali untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke tim asuhan De Zerbi pada musim panas ini, Newcastle belum pernah dihubungi sebelumnya.