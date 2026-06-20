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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Tottenham diminta untuk menaikkan tawaran mereka untuk Sandro Tonali setelah Newcastle menolak tawaran awal tersebut

S. Tonali
R. De Zerbi
Newcastle United
Tottenham Hotspur
Transfers

Tottenham telah secara resmi memulai negosiasi dengan Newcastle terkait transfer besar-besaran untuk Sandro Tonali, meskipun tawaran awal mereka masih di bawah nilai yang ditetapkan oleh The Magpies. Klub asal London Utara ini berupaya mendatangkan pemain bintang untuk manajer Roberto De Zerbi, yang telah lama mengagumi pemain timnas Italia tersebut.

  • Spurs memulai negosiasi untuk Tonali dengan tawaran fantastis

    Tottenham telah mengajukan tawaran resmi sebesar sekitar £75-80 juta kepada Newcastle untuk Tonali, dalam upaya mereka untuk mengungguli para pesaing di Liga Premier, demikian dilaporkan Sky Sport Italia. Spurs meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Tonali pada awal pekan ini, yang memicu persaingan transfer yang sengit dengan Arsenal, Manchester United, dan Manchester City yang semuanya sedang gencar-gencarnya memburu pemain timnas Italia tersebut.

    Meskipun Spurs telah menghubungi perwakilan Tonali untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke tim asuhan De Zerbi pada musim panas ini, Newcastle belum pernah dihubungi sebelumnya. 

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    Newcastle tetap teguh pada penilaian sebesar £85 juta

    Newcastle menolak melepas pemain kunci lini tengah mereka dengan harga murah, meskipun Spurs telah menawarkan paket yang sangat menggiurkan. The Athletic melaporkan bahwa klub tersebut meminta £100 juta untuknya.

    Klub asal Tyneside ini memegang posisi tawar yang kuat di meja negosiasi berkat status kontrak jangka panjang sang pemain. Newcastle mendatangkan Tonali dari AC Milan tiga tahun lalu dan kemudian memberinya perpanjangan kontrak selama masa larangan bermain selama 10 bulan akibat kasus perjudian, sehingga ia terikat dengan St James’ Park hingga 2029. Akibatnya, Newcastle telah dengan tegas memberi tahu pihak Tonali bahwa mereka tidak akan menyetujui penjualan pemain berusia 26 tahun tersebut kecuali jika harga yang mereka tetapkan terpenuhi sepenuhnya.

  • Kekaguman De Zerbi yang telah lama ia rasakan terhadap pemain asal Italia tersebut

    Rencana taktis manajer asal Italia tersebut untuk skuad Tottenham yang telah diperbarui menjadi pendorong utama di balik upaya ini. De Zerbi, yang telah memantau Tonali dengan cermat sejak gelandang tersebut mulai menonjol di Brescia, memandang rekan senegaranya itu sebagai pilar utama bagi proyek barunya di London Utara.

    Pelatih asal Italia itu sebelumnya mengakui keinginannya untuk bekerja sama dengan Tonali selama masa jabatannya di Pantai Selatan. “Saya ingin membawa Tonali ke Sassuolo, jika saya tetap bertahan, setelah tahun pertamanya di AC Milan,” kata De Zerbi saat masih di Brighton. “Saya berkata, ‘mungkin mereka akan tertarik dan saya akan membawanya ke sini’. Saya melihatnya di Brescia dan berpikir dia adalah pemain seperti yang kemudian terbukti.”

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    Para pesaing mulai mengintai seiring meningkatnya ketegangan seputar bursa transfer

    Langkah mendadak Tottenham telah membuat klub-klub besar Liga Premier lainnya waspada, sementara mereka terus memantau perkembangan di St James' Park. Awal pekan ini, muncul dugaan di kalangan Newcastle bahwa ketertarikan Spurs sengaja diumbar ke publik untuk memancing tawaran balasan dari Arsenal, yang sebelumnya pernah berusaha mendatangkan pemain internasional Italia tersebut pada hari-hari terakhir bursa transfer Januari.

    Sky Sports melaporkan bahwa Manchester City tetap tertarik pada Tonali.