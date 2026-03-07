Getty/Tottenham Hotspur store
Tottenham dihujat habis-habisan oleh para pendukungnya sendiri karena menjual kaos 'Spursy' seharga £30 dari toko resmi klub di tengah perjuangan untuk menghindari degradasi
Pertarungan degradasi menjadi semakin sengit.
Istilah 'Spursy' telah lama digunakan oleh pendukung tim rival untuk mengejek kecenderungan Tottenham yang dianggap mudah runtuh di bawah tekanan atau gagal dengan cara yang spektakuler. Secara historis, istilah ini telah menjadi senjata untuk menyerang klub setelah kekecewaan besar, seperti kekalahan mereka di final Liga Champions. Meskipun klub awalnya memperkenalkan koleksi ini sebagai upaya untuk mengambil kembali narasi setelah kemenangan mereka di Liga Europa, penjualan berkelanjutan koleksi ini dikritik sebagai tindakan yang tidak peka mengingat situasi klub saat ini di klasemen Premier League, hanya satu poin di atas zona degradasi.
Para penggemar meluapkan kemarahan terhadap hierarki.
Para pendukung tidak segan-segan dalam menilai langkah pemasaran tersebut, menganggapnya sebagai tanda adanya kekosongan kepemimpinan di Stadion Tottenham Hotspur. Berbicara kepada Daily Mail, seorang pendukung yang frustrasi bernama James tidak menahan diri: "Sepertinya pemilik dan petinggi klub tidak menghargai klub ini. Bayangkan Arsenal membuat kaos dengan tulisan 'bottlers' di atasnya. Permainan sudah berakhir."
Perasaan serupa diungkapkan oleh seorang penggemar lain yang berbicara kepada The Sun, menggambarkan keputusan tersebut sebagai tindakan "bunuh diri". Penggemar tersebut menambahkan: "Saya sangat marah. Ini adalah jenis hal yang akan Anda lihat di toko Arsenal." Seorang penggemar lain yang kecewa mencatat kerusakan pada citra klub, menyatakan: "Ini mengejek para pendukung, klub, dan tim, dan itu tidak benar."
Barang tersebut telah dihapus dari situs web klub.
Cemoohan internasional yang ditujukan kepada klub
Ini bukan kali pertama reputasi klub digunakan sebagai patokan kegagalan dalam skala besar. Pada Februari, anggota parlemen Swedia Mikael Damberg menggunakan istilah tersebut dalam pidato parlemen untuk mengkritik penanganan ekonomi pemerintahnya. "Saya secara alami memikirkan Tottenham Hotspur, yang juga dikenal sebagai Spurs, salah satu klub paling bergengsi dan kaya di Inggris dengan stadion yang sangat besar, basis pendukung yang setia dan besar - semua yang diperlukan untuk dianggap sebagai tim papan atas," katanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Swedia. "Meskipun demikian, Tottenham berada dalam krisis. Mereka berjuang di dasar klasemen, hanya beberapa poin di atas zona degradasi. Bukan karena mereka kekurangan sumber daya atau keuntungan, tetapi karena mereka telah menyia-nyiakan peluang.
"Klub ini diberi julukan 'Spursy', [yang berarti] ketika Anda memiliki peluang tetapi tidak mendapatkan hasil. Ibu Ketua, itulah tepatnya cara Menteri Keuangan menangani ekonomi Swedia. Swedia memiliki kekuatan, kemampuan, dan sumber daya. Kami memiliki perusahaan, tenaga kerja, dan kemampuan inovasi. Kondisi untuk kemakmuran ekonomi Swedia sudah ada," kata Damberg kepada dewan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Tottenham memiliki sembilan pertandingan untuk menyelamatkan musim mereka, dengan pertandingan berikutnya melawan Liverpool di Anfield dalam laga liga, sebelum pertandingan krusial melawan Nottingham Forest pada 22 Maret. Namun, sebelum dua pertandingan tersebut, tim asuhan Igor Tudor akan menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa.
