Tottenham dihujat habis-habisan oleh para pendukungnya sendiri karena menjual kaos 'Spursy' seharga £30 dari toko resmi klub di tengah perjuangan untuk menghindari degradasi

Para pendukung tidak segan-segan dalam menilai langkah pemasaran tersebut, menganggapnya sebagai tanda adanya kekosongan kepemimpinan di Stadion Tottenham Hotspur. Berbicara kepada Daily Mail, seorang pendukung yang frustrasi bernama James tidak menahan diri: "Sepertinya pemilik dan petinggi klub tidak menghargai klub ini. Bayangkan Arsenal membuat kaos dengan tulisan 'bottlers' di atasnya. Permainan sudah berakhir."

Perasaan serupa diungkapkan oleh seorang penggemar lain yang berbicara kepada The Sun, menggambarkan keputusan tersebut sebagai tindakan "bunuh diri". Penggemar tersebut menambahkan: "Saya sangat marah. Ini adalah jenis hal yang akan Anda lihat di toko Arsenal." Seorang penggemar lain yang kecewa mencatat kerusakan pada citra klub, menyatakan: "Ini mengejek para pendukung, klub, dan tim, dan itu tidak benar."

Barang tersebut telah dihapus dari situs web klub.