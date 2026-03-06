Getty Images Sport
Tottenham didesak untuk membawa kembali Harry Redknapp sebagai mantan manajer Spurs, yang khawatir klub lamanya yang kini dalam kondisi 'putus asa' bisa menjadi FAVORIT untuk terdegradasi
Bel alarm berbunyi untuk Spurs Tudor
Dalam wawancara dengan talkSPORT, manajer senior tersebut mengakui kekhawatirannya terhadap penurunan performa tim di bawah kepemimpinan interim Igor Tudor, dengan para pendukung kini menghadapi kemungkinan nyata untuk bermain di Championship.
Redknapp memberikan penilaian yang suram.
"Ini adalah bencana lain, maksudku empat atau lima minggu yang lalu aku tidak bisa membayangkan Tottenham terlibat dalam pertarungan degradasi, kamu tahu, setiap minggu yang berlalu situasinya semakin buruk. Tapi Tottenham sekarang benar-benar terjebak dalam situasi sulit, mereka bahkan terlihat seperti favorit untuk terdegradasi, situasinya sudah sangat kritis," kata Redknapp. Pernyataan tersebut mencerminkan rasa panik yang semakin meningkat di Stadion Tottenham Hotspur, dengan Spurs hanya unggul satu poin dari Nottingham Forest dan West Ham, yang berada di peringkat ke-17 dan ke-18 masing-masing.
Seruan untuk kembalinya yang sensasional
Situasi yang mendesak telah mendorong beberapa pakar, termasuk mantan gelandang Tottenham Jamie O'Hara, untuk mendesak agar Redknapp ditunjuk sebagai penyelamat sementara. O'Hara berargumen: "Anda membutuhkan seseorang di klub sepak bola itu yang peduli dengan klub tersebut... Saya kira Harry Redknapp harus mendapat telepon. Mereka harus mengatakan, 'Dengarkan, Anda harus kembali, kami membutuhkan Anda kembali'." Meskipun ada desakan, Redknapp tetap skeptis tentang kembali ke bangku cadangan. Ketika ditanya apakah dia akan menjawab panggilan itu, dia menjawab: "Saya harus melakukannya, bukan? Tapi itu tidak akan terjadi. Saya tidak melihatnya terjadi. Saya akan berada di Cheltenham pada Rabu, Kamis, dan Jumat."
Tekanan semakin meningkat terhadap Tudor
Tudor menghadapi tekanan besar setelah hanya tiga pertandingan. Setelah kekalahan dari Palace, tanggapannya terhadap pertanyaan tentang masa depannya singkat: "Tidak ada komentar." Meskipun situasi yang tegang, Tudor bersikeras: "Saya tidak berpikir ke arah itu, saya punya pekerjaan yang harus dilakukan, itu saja. Kedengarannya aneh, tapi saya lebih percaya setelah pertandingan ini daripada sebelumnya... Perahu ini bergerak ke arah yang saya inginkan dan harus pergi, dan siapa pun yang ada di perahu bisa tetap di sana. Jika tidak, mereka bisa meninggalkan perahu."
