Tottenham didesak untuk membawa kembali Harry Redknapp sebagai mantan manajer Spurs, yang khawatir klub lamanya yang kini dalam kondisi 'putus asa' bisa menjadi FAVORIT untuk terdegradasi

Situasi yang mendesak telah mendorong beberapa pakar, termasuk mantan gelandang Tottenham Jamie O'Hara, untuk mendesak agar Redknapp ditunjuk sebagai penyelamat sementara. O'Hara berargumen: "Anda membutuhkan seseorang di klub sepak bola itu yang peduli dengan klub tersebut... Saya kira Harry Redknapp harus mendapat telepon. Mereka harus mengatakan, 'Dengarkan, Anda harus kembali, kami membutuhkan Anda kembali'." Meskipun ada desakan, Redknapp tetap skeptis tentang kembali ke bangku cadangan. Ketika ditanya apakah dia akan menjawab panggilan itu, dia menjawab: "Saya harus melakukannya, bukan? Tapi itu tidak akan terjadi. Saya tidak melihatnya terjadi. Saya akan berada di Cheltenham pada Rabu, Kamis, dan Jumat."