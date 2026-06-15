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Tottenham diberi tahu berapa banyak pemain yang harus mereka lepas agar Roberto De Zerbi bisa memilihnya, sementara Brad Friedel mendukung Spurs untuk 'segera bangkit kembali ke enam besar' setelah perjuangan menghindari degradasi
Direktur olahraga dan panitia perekrutan yang menentukan kebijakan transfer
Di era di mana direktur olahraga dan komite perekrutan semakin dominan, semakin jarang manajer atau pelatih kepala diberi wewenang penuh atas urusan transfer pemain. Keputusan perekrutan seringkali ditentukan oleh pihak yang bertugas memastikan hasil positif.
Hal serupa mungkin akan terjadi lagi di Spurs dalam beberapa minggu ke depan, seiring dengan dibukanya jendela transfer baru, di mana jaringan pemandu bakat global mengidentifikasi target yang konon sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
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De Zerbi harus memiliki hak veto dalam urusan transfer di Tottenham
Namun, justru pelatih di pinggir lapanganlah yang harus bekerja sama dengan para pemain tersebut dan memaksimalkan potensi mereka. Dengan mempertimbangkan hal itu, sangatlah penting bagi mereka untuk memiliki suara—bahkan mungkin keputusan akhir—terkait setiap transfer pemain dan penjualan.
De Zerbi bukanlah tipe orang yang akan berdiam diri dan membiarkan orang lain mengatur cara kerjanya, karena pelatih asal Italia yang penuh teka-teki ini tidak pernah takut untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ia mengharapkan orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti garis yang ia tentukan. Tottenham telah mempercayakannya untuk mengembalikan klub ke jalur yang benar setelah finis di peringkat ke-17 secara berturut-turut dan perjuangan degradasi yang menegangkan.
Berapa banyak pemain baru yang dibutuhkan Spurs pada bursa transfer musim panas 2026?
Mantan kiper Spurs, Friedel, yakin bahwa mantan manajer Brighton dan Marseille itu mampu membalikkan nasib tim, seolah-olah raksasa yang tertidur itu telah dibangunkan dari tidurnya. Namun, kesuksesan apa pun akan bergantung pada apakah De Zerbi diberi kebebasan untuk menanamkan ciri khasnya sendiri pada skuad di London Utara.
Friedel, saat berbicara bersama MrQ, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah pertarungan untuk menghindari degradasi untuk ketiga kalinya mungkin terjadi pada musim 2026-27: “Tidak, mereka akan mengubah nasib mereka sekarang. Mereka memiliki orang yang tepat dalam diri De Zerbi. Saya hanya berharap mereka membiarkannya mendatangkan pemain yang diinginkannya pada musim panas. Saya tahu mereka harus melakukannya dengan bijak secara finansial. Saya tahu mereka menghasilkan pendapatan yang besar, tapi biarkan De Zerbi mendapatkan apa yang diinginkannya hingga batas tertentu, setidaknya.
“Misalnya mereka akan merekrut enam pemain. Biarkan setidaknya tiga di antaranya adalah pilihan De Zerbi, benar-benar pilihan De Zerbi. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu bagaimana dia ingin timnya bermain.
“Dia mengambil salah satu skuad dengan catatan cedera pemain kunci tertinggi dan tingkat kepercayaan diri terendah di Premier League, dan dia berhasil membuat mereka bertahan. Dan, Anda tahu, mungkin dengan sedikit keberuntungan juga dalam pemilihan pemain Aston Villa pada hari mereka bertanding - mereka bertahan dengan selisih tipis.
“Jangan mempersulit hal-hal. De Zerbi adalah pelatih yang baik, dan dia tahu, dalam sistemnya, bagaimana dia ingin bermain. Jadi saya harap mereka merekrut pemain sesuai gaya bermainnya, dan kemudian saya pikir Anda bisa melihat kebangkitan yang sangat cepat bagi mereka ke enam besar.”
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Pertarungan untuk lolos ke enam besar: Para pemain kunci bisa mengangkat posisi Tottenham di klasemen Liga Premier
Tottenham memang memiliki beberapa fondasi yang bisa mereka kembangkan, dengan harapan para playmaker andalan seperti James Maddison dan Dejan Kulusevski terhindar dari cedera serius. Mereka juga perlu memastikan Dominic Solanke dan Mohammed Kudus tetap bugar, sekaligus memperkuat skuad dari lini belakang hingga depan.
Mempertahankan jasa bek asal Belanda, Micky van de Ven, akan menjadi hal yang krusial, mengingat ia menarik minat banyak pihak, dan De Zerbi menyadari bahwa banyak hal yang perlu diselesaikan sebelum batas waktu berikutnya pada 31 Agustus agar Spurs dapat kembali merangkak naik di klasemen Liga Premier.