Tottenham diberi tahu berapa banyak pemain yang harus mereka lepas agar Roberto De Zerbi bisa memilihnya, sementara Brad Friedel mendukung Spurs untuk 'segera bangkit kembali ke enam besar' setelah perjuangan menghindari degradasi

Mantan kiper Spurs, Friedel, yakin bahwa mantan manajer Brighton dan Marseille itu mampu membalikkan nasib tim, seolah-olah raksasa yang tertidur itu telah dibangunkan dari tidurnya. Namun, kesuksesan apa pun akan bergantung pada apakah De Zerbi diberi kebebasan untuk menanamkan ciri khasnya sendiri pada skuad di London Utara.

Friedel, saat berbicara bersama MrQ, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah pertarungan untuk menghindari degradasi untuk ketiga kalinya mungkin terjadi pada musim 2026-27: “Tidak, mereka akan mengubah nasib mereka sekarang. Mereka memiliki orang yang tepat dalam diri De Zerbi. Saya hanya berharap mereka membiarkannya mendatangkan pemain yang diinginkannya pada musim panas. Saya tahu mereka harus melakukannya dengan bijak secara finansial. Saya tahu mereka menghasilkan pendapatan yang besar, tapi biarkan De Zerbi mendapatkan apa yang diinginkannya hingga batas tertentu, setidaknya.

“Misalnya mereka akan merekrut enam pemain. Biarkan setidaknya tiga di antaranya adalah pilihan De Zerbi, benar-benar pilihan De Zerbi. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu bagaimana dia ingin timnya bermain.

“Dia mengambil salah satu skuad dengan catatan cedera pemain kunci tertinggi dan tingkat kepercayaan diri terendah di Premier League, dan dia berhasil membuat mereka bertahan. Dan, Anda tahu, mungkin dengan sedikit keberuntungan juga dalam pemilihan pemain Aston Villa pada hari mereka bertanding - mereka bertahan dengan selisih tipis.

“Jangan mempersulit hal-hal. De Zerbi adalah pelatih yang baik, dan dia tahu, dalam sistemnya, bagaimana dia ingin bermain. Jadi saya harap mereka merekrut pemain sesuai gaya bermainnya, dan kemudian saya pikir Anda bisa melihat kebangkitan yang sangat cepat bagi mereka ke enam besar.”