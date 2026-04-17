Tottenham diberi batas waktu 'minimal' untuk kembali ke Liga Champions saat mereka berada di ambang bencana degradasi dari Liga Premier

Meskipun kebangkitan raksasa yang tertidur itu “bisa saja terjadi”, Spurs berada dalam bahaya serius untuk kehilangan posisi prestisius mereka di kancah sepak bola Inggris dan Eropa. Mantan bintang Tottenham lainnya, mantan penyerang Bobby Zamora, mengatakan kepada GOAL mengenai hilangnya status “enam besar” tersebut: “Bagi tim seperti Spurs, saya rasa kalian mungkin hanya bisa ‘bersembunyi’ selama dua tahun. Di tahun ketiga, kalian harus menunjukkan performa yang memuaskan. Kalian harus berada di enam besar dan secara konsisten terlihat seperti berada di sana.

“Saya punya banyak teman yang merupakan penggemar Spurs dan mereka sudah frustrasi, dan sudah begitu selama setahun terakhir. Mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi.”

Gus Poyet - salah satu dari mereka yang memiliki ikatan profesional dengan Tottenham sejak masa bermainnya - mengatakan kepada GOAL bahwa degradasi Spurs berpotensi mengalahkan kemenangan gelar Leicester yang mengejutkan sebagai kejutan terbesar dalam sejarah Liga Premier.

Dia berkata: “Pertanyaan yang bagus. Saya akan mengatakan ya, lebih besar, dan saya tidak ingin meremehkan Leicester. Leicester, menurut saya, tentang momentum. Leicester adalah hal yang biasa kita katakan di antara pelatih: ketika Anda memiliki momentum, ketika pemain termotivasi, ketika pemain percaya, mereka bersatu dan sesuatu terjadi, dan Anda berpikir ‘mereka akan kalah, mereka akan kalah’, tapi mereka tidak pernah kalah dan kemudian mereka ingin memenangkannya.

“Dan ini buruk karena menurut saya Spurs ingin menjadi klub yang bagus dengan level tertentu. Saya pernah ke tempat latihan lama dan stadion lama mereka, dan dalam hal infrastruktur, mereka sudah mencapai puncak. Tempat latihan dan stadionnya benar-benar luar biasa. Dan setelah mencapai itu, kemungkinan untuk jatuh sangat besar. Maksud saya, wow.”