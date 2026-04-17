Tottenham diberi batas waktu 'minimal' untuk kembali ke Liga Champions saat mereka berada di ambang bencana degradasi dari Liga Premier
Memenangkan trofi di Eropa, namun mengalami kemunduran di kancah domestik
Spurs, yang baru saja merayakan kejayaan di Liga Europa di bawah asuhan Ange Postecoglou pada tahun 2025 — saat penantian klub selama 17 tahun untuk meraih trofi besar akhirnya berakhir — berhasil mencapai babak 16 besar Liga Champions musim ini sebelum tersingkir oleh raksasa La Liga, Atletico Madrid.
Prestasi di ajang Eropa sempat memberikan pengalihan yang disambut baik dari kesulitan di liga domestik, namun penurunan performa yang tajam terbukti sulit untuk diatasi. Penurunan ke peringkat ke-17 musim lalu dianggap sebagai titik terendah Tottenham, namun keadaan bisa menjadi lebih buruk lagi 12 bulan kemudian.
Setelah melewati masa kepemimpinan Thomas Frank dan Igor Tudor, kendali manajerial kini dipegang oleh mantan bos Brighton dan Marseille, Roberto De Zerbi. Ia memiliki waktu yang sangat terbatas, dengan hanya enam pertandingan tersisa, untuk menyampaikan visinya dan membalikkan nasib tim.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan Tottenham untuk bangkit kembali setelah terdegradasi?
Spurs kini terperosok ke zona degradasi Liga Premier, dan degradasi kemungkinan besar akan memicu penjualan besar-besaran para pemain bintang mereka. Dengan mempertimbangkan hal itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi klub yang dulu memiliki ambisi untuk bersaing memperebutkan gelar juara untuk kembali masuk ke dalam persaingan empat besar?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada mantan kiper Timnas AS, Friedel, dengan para penggemar Tottenham juga memperhatikan peluang Arsenal untuk meraih gelar yang belakangan ini semakin menipis, mantan bintang Spurs itu mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak akan menyebut namanya, tapi saya mendengar seseorang yang paling saya hormati di dunia sepak bola berkomentar: ‘Butuh lebih dari satu dekade untuk membangun sesuatu di sebuah klub sepak bola, dan hanya butuh dua tahun untuk menghancurkannya’.
“Kita tidak pernah tahu soal pembayaran kompensasi degradasi, dengan kebangkitan cepat, lihat apa yang terjadi dengan Villa—Villa sedang berjuang. Tapi ya, Anda mungkin harus melihat minimal tiga musim karena jika Anda terdegradasi, pertama Anda harus promosi, lalu Anda ingin memperkuat tim dan memastikan tetap di Premier League. Jadi saya akan mengatakan minimal tiga musim. Tapi bisa dilakukan, klub sebesar Tottenham, itu bisa dilakukan.”
Kejutan terbesar dalam sejarah Liga Premier? Tottenham Hotspur bisa mengungguli Leicester City
Meskipun kebangkitan raksasa yang tertidur itu “bisa saja terjadi”, Spurs berada dalam bahaya serius untuk kehilangan posisi prestisius mereka di kancah sepak bola Inggris dan Eropa. Mantan bintang Tottenham lainnya, mantan penyerang Bobby Zamora, mengatakan kepada GOAL mengenai hilangnya status “enam besar” tersebut: “Bagi tim seperti Spurs, saya rasa kalian mungkin hanya bisa ‘bersembunyi’ selama dua tahun. Di tahun ketiga, kalian harus menunjukkan performa yang memuaskan. Kalian harus berada di enam besar dan secara konsisten terlihat seperti berada di sana.
“Saya punya banyak teman yang merupakan penggemar Spurs dan mereka sudah frustrasi, dan sudah begitu selama setahun terakhir. Mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi.”
Gus Poyet - salah satu dari mereka yang memiliki ikatan profesional dengan Tottenham sejak masa bermainnya - mengatakan kepada GOAL bahwa degradasi Spurs berpotensi mengalahkan kemenangan gelar Leicester yang mengejutkan sebagai kejutan terbesar dalam sejarah Liga Premier.
Dia berkata: “Pertanyaan yang bagus. Saya akan mengatakan ya, lebih besar, dan saya tidak ingin meremehkan Leicester. Leicester, menurut saya, tentang momentum. Leicester adalah hal yang biasa kita katakan di antara pelatih: ketika Anda memiliki momentum, ketika pemain termotivasi, ketika pemain percaya, mereka bersatu dan sesuatu terjadi, dan Anda berpikir ‘mereka akan kalah, mereka akan kalah’, tapi mereka tidak pernah kalah dan kemudian mereka ingin memenangkannya.
“Dan ini buruk karena menurut saya Spurs ingin menjadi klub yang bagus dengan level tertentu. Saya pernah ke tempat latihan lama dan stadion lama mereka, dan dalam hal infrastruktur, mereka sudah mencapai puncak. Tempat latihan dan stadionnya benar-benar luar biasa. Dan setelah mencapai itu, kemungkinan untuk jatuh sangat besar. Maksud saya, wow.”
Jadwal pertandingan Tottenham musim 2025-26: Pertandingan-pertandingan krusial menanti dalam pertarungan menghindari degradasi
Spurs hanya perlu mengejar selisih dua poin untuk keluar dari zona degradasi, namun mereka sudah 14 pertandingan di Liga Premier tanpa kemenangan—dan belum pernah merasakan kemenangan di kasta tertinggi sepanjang tahun 2026.
Mereka masih memiliki beberapa pertandingan besar yang akan datang - termasuk lawatan ke Wolves dan pertandingan kandang melawan Leeds - namun mereka berharap dapat menghidupkan kembali peluang bertahan mereka pada Sabtu ini saat menjamu Brighton yang telah meraih poin penuh dari tiga pertandingan terakhir mereka.