Tottenham dan Chelsea bersiap bersaing memperebutkan Fisnik Asllani setelah musim gemilangnya di Bundesliga

Di luar lapangan, ia telah membuktikan bahwa ia sepenuhnya mampu mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Lahir di Berlin dari orang tua asal Kosovo, ia pernah membela Jerman di berbagai level tim muda sebelum memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya menjelang laga playoff Piala Dunia melawan Slovakia. “Tak lama sebelum bergabung dengan tim U-21, saya mengambil keputusan yang sangat berarti bagi saya,” jelasnya saat tampil dalam podcast Phrasenmäher baru-baru ini. “Insting saya mengatakan bahwa Kosovo adalah pilihan yang tepat. Saya sangat terikat dengan tanah air saya. Saya menghabiskan setiap musim panas di sana.”