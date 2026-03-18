US Lecce v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Tottenham dan Chelsea bersiap bersaing memperebutkan Fisnik Asllani setelah musim gemilangnya di Bundesliga

Persaingan untuk merebut talenta penyerang muda berbakat Eropa berikutnya semakin memanas, seiring dengan rival sekota London, Tottenham Hotspur dan Chelsea, yang bersiap untuk saling bersaing memperebutkan tanda tangan Fisnik Asllani. Penyerang berusia 23 tahun ini telah mencatatkan kemajuan yang sangat pesat di Bundesliga musim ini, berubah dari sekadar pemain cadangan menjadi bintang di kancah domestik hanya dalam hitungan bulan.

  • Klub-klub besar London memimpin perburuan pemain

    Menurut BILD, Tottenham Hotspur dan Chelsea saat ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut striker Hoffenheim tersebut pada bursa transfer musim panas, yang telah menjadi salah satu nama paling dibicarakan di dunia sepak bola Jerman. Kedua klub Liga Premier tersebut sedang mencari tambahan kekuatan di lini depan, dan profil Asllani sebagai penyerang yang kuat secara fisik dan gemar melakukan tekanan tinggi sangat cocok dengan gaya permainan di kasta tertinggi Inggris. Namun, ini bukan hanya urusan London, karena raksasa Jerman Bayern Munich juga memantau situasi ini. Meskipun belum ada tawaran konkret yang diajukan, performa gemilang sang penyerang telah membuat nilainya meningkat di mata Hoffenheim.

  • FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images

    Angka-angka yang mengesankan di Bundesliga

    Statistik di balik musim gemilangnya menjelaskan dengan tepat mengapa klub-klub elit Eropa mulai meliriknya. Dengan delapan gol dan lima assist dalam 25 penampilan di Bundesliga, ia telah mengukuhkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak kedua di klubnya. Pengaruhnya secara keseluruhan jauh melampaui sekadar mencetak gol, dengan mencatatkan 57 tembakan tepat sasaran dan memenangkan 170 duel musim ini. Kemampuannya yang unik dalam memimpin lini depan dengan agresivitas tinggi sambil tetap mempertahankan efisiensi teknis yang luar biasa telah menarik perhatian para pencari bakat di mana-mana.

  • Keputusan besar yang berasal dari hati

    Di luar lapangan, ia telah membuktikan bahwa ia sepenuhnya mampu mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Lahir di Berlin dari orang tua asal Kosovo, ia pernah membela Jerman di berbagai level tim muda sebelum memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya menjelang laga playoff Piala Dunia melawan Slovakia. “Tak lama sebelum bergabung dengan tim U-21, saya mengambil keputusan yang sangat berarti bagi saya,” jelasnya saat tampil dalam podcast Phrasenmäher baru-baru ini. “Insting saya mengatakan bahwa Kosovo adalah pilihan yang tepat. Saya sangat terikat dengan tanah air saya. Saya menghabiskan setiap musim panas di sana.”

  • Fisnik Asllani Hoffenheim 2025Getty Images

    Mengatasi rintangan untuk mencapai puncak

    Perjalanan sang penyerang menuju puncak kariernya tentu saja tidaklah mulus, mengingat ia harus berjuang dengan gagah berani melewati masa-masa sulit yang mengancam kariernya pada musim 2021/22. Harus menghadapi cedera lutut parah dan peradangan yang menyusulnya, penyerang muda ini mengalami masa-masa kelam dan keraguan yang mendalam mengenai apakah tubuhnya mampu menanggung tuntutan fisik dalam olahraga profesional. Kini, setelah menjalani musim debut yang benar-benar spektakuler, ia berdiri tegak sebagai salah satu penyerang paling diburu di benua ini, dan menjadi incaran utama klub-klub terbesar Eropa.

