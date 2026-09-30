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Tottenham cemas menanti kondisi cedera Jan Paul van Hecke setelah bek Belanda itu mengalami masalah kebugaran jelang laga melawan Manchester United
Van Hecke dipaksa keluar dari pemusatan latihan Belanda
Van Hecke menjadi bintang Premier League terbaru yang menjadi korban jeda internasional, dengan pemain asal Belanda itu mundur dari skuad Belanda karena cedera. Pemain berusia 26 tahun itu, yang pindah ke London utara dari Brighton pada bursa transfer musim panas, mengalami cedera kaki saat Belanda menang 2-1 atas Serbia pada Minggu. Laporan dari media Belanda De Telegraaf menyebut bek tersebut tidak akan bepergian untuk laga Kamis malam melawan Yunani karena masih bergulat dengan masalah itu.
Publikasi Belanda itu melaporkan bahwa Van Hecke 'terlalu menderita akibat cedera kaki' yang didapat saat menghadapi Serbia pada akhir pekan. Terlepas dari keinginannya untuk membela negaranya, situasinya mencapai titik puncak saat sesi latihan baru-baru ini. Laporan itu juga mencatat bahwa Van Hecke dikabarkan sempat mencoba berlatih pada Rabu pagi, tetapi 'harus berhenti dengan cepat.'
- Getty Images Sport
Kekhawatiran kebugaran jelang lawatan ke markas Manchester United
Waktu terjadinya cedera ini sangat merepotkan bagi Tottenham Hotspur, yang dijadwalkan menghadapi Manchester United pada 10 Oktober. Van Hecke selalu menjadi sosok yang tak tergantikan dalam susunan pemain inti Roberto De Zerbi sejak kedatangannya, dengan bermain di setiap menit kampanye Premier League sejauh ini. Meski performa individunya sempat mendapat sorotan, ia tetap menjadi pilar utama dalam skema taktik di Tottenham Hotspur Stadium.
Van Hecke sejauh ini telah mencatatkan enam penampilan di semua kompetisi untuk Tottenham musim ini, dengan kontribusi langsung berupa satu gol yang dicetak saat kalah 3-2 dari Aston Villa. Bek asal Belanda itu nyaris selalu hadir dalam skuad, hanya absen dalam satu pertandingan ketika ia diistirahatkan pada kekalahan 3-1 dari Liverpool di Carabao Cup.
Perjalanan Belanda di Nations League sejauh ini
Belanda saat ini menempati posisi kedua di Grup 2 dengan empat poin, setelah bermain imbang 1-1 melawan Jerman dan meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Setelah menghadapi Yunani pada Kamis, Belanda akan menutup jeda internasional kali ini dengan menjamu Serbia pada 4 Oktober.
Van Hecke bukan satu-satunya korban di kubu Belanda, dengan skuad Belanda diterpa badai cedera sepanjang periode internasional ini. Cody Gakpo terpaksa ditarik keluar karena cedera saat laga melawan Serbia, menambah pukulan yang lebih dulu dialami Brian Brobbey saat menghadapi Jerman.
- Getty Images Sport
Awal mimpi buruk Spurs dan rangkaian laga berat di depan mata
Cedera Van Hecke datang pada saat yang berbahaya bagi Tottenham, yang terpuruk di dasar klasemen Premier League dengan hanya dua poin dari lima laga pembuka mereka. Situasi bisa menjadi lebih sulit lagi bagi Tottenham karena rangkaian pertandingan berat sudah menanti; setelah lawatan ke Manchester United, mereka akan menjamu Coventry City pada 19 Oktober sebelum bertandang menghadapi Chelsea pada 24 Oktober.
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