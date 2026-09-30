Tottenham cemas menanti kondisi cedera Jan Paul van Hecke setelah bek Belanda itu mengalami masalah kebugaran jelang laga melawan Manchester United

Van Hecke menjadi bintang Premier League terbaru yang menjadi korban jeda internasional, dengan pemain asal Belanda itu mundur dari skuad Belanda karena cedera. Pemain berusia 26 tahun itu, yang pindah ke London utara dari Brighton pada bursa transfer musim panas, mengalami cedera kaki saat Belanda menang 2-1 atas Serbia pada Minggu. Laporan dari media Belanda De Telegraaf menyebut bek tersebut tidak akan bepergian untuk laga Kamis malam melawan Yunani karena masih bergulat dengan masalah itu.

Publikasi Belanda itu melaporkan bahwa Van Hecke 'terlalu menderita akibat cedera kaki' yang didapat saat menghadapi Serbia pada akhir pekan. Terlepas dari keinginannya untuk membela negaranya, situasinya mencapai titik puncak saat sesi latihan baru-baru ini. Laporan itu juga mencatat bahwa Van Hecke dikabarkan sempat mencoba berlatih pada Rabu pagi, tetapi 'harus berhenti dengan cepat.'



