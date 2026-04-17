Tottenham butuh kapten baru! Roberto De Zerbi meminta para pemain Spurs untuk tidak 'menangis' setelah cedera yang dialami Cristian Romero yang membuatnya absen hingga akhir musim

Micky van de Ven adalah wakil kapten yang tepat, namun masa jabatannya sebelumnya sebagai kapten berujung pada kartu merah dan empat kekalahan beruntun di mana tim kebobolan 11 gol. De Zerbi menginginkan kontribusi lebih dari pemain asal Belanda itu dan pemain lain seperti James Maddison, yang baru pulih dari cedera ACL.

"Untuk menjadi tim yang lebih kuat, kami membutuhkan banyak, banyak pemimpin. Tentu saja Maddison berbeda. Maddison adalah pemain top di lapangan saat menguasai bola, tetapi juga sebagai pribadi, karakter, dan mentalitas di lapangan. Namun, saya ingin Micky van de Ven mencapai level ini," jelas sang manajer. "Misalnya, [Rodrigo] Bentancur adalah seorang pemimpin, [Joao] Palhinha adalah pemimpin lainnya, saya ingin mendorong [Dominic] Solanke, karena Solanke adalah salah satu striker terbaik di Liga Premier, dan saya ingin dia lebih kuat sebagai pribadi, sebagai karakter di lapangan.

"Namun, Xavi Simons juga masih sangat muda, tapi dia adalah pemimpin saat menguasai bola karena dia memiliki kepribadian, dia memiliki karakter yang tepat untuk menerima bola saat situasi sedang panas, karena tidak mudah bagi kami bermain di momen seperti ini, tapi kami membutuhkan pemain dengan kepribadian dan karakter, jika tidak, mereka tidak akan bermain bersama saya."