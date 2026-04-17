Tottenham butuh kapten baru! Roberto De Zerbi meminta para pemain Spurs untuk tidak 'menangis' setelah cedera yang dialami Cristian Romero yang membuatnya absen hingga akhir musim
Pukulan telak bagi Spurs
Tottenham terguncang oleh kabar bahwa musim Romero harus berakhir lebih awal setelah kekalahan 1-0 dari Sunderland akhir pekan lalu. Bek tengah asal Argentina itu meninggalkan lapangan sambil menangis setelah bertabrakan keras dengan kiper Antonin Kinsky. Saat berbicara kepada media pada hari Jumat, De Zerbi mengonfirmasi skenario terburuk tersebut.
"Romero, saya benar-benar turut prihatin atas cedera yang dialaminya. Romero, pertama-tama, sangat mencintai Tottenham, dan orang-orang harus tahu bahwa dia sangat menderita akibat cedera ini," kata De Zerbi. "Dia menderita karena tidak bisa bermain lagi untuk kami musim ini, tapi dia adalah kapten yang hebat bagi kami, bagi Tottenham."
- AFP
Pencarian kepemimpinan kolektif
Tanpa pemimpin tetap mereka, klub harus mengambil keputusan penting terkait ban kapten. Namun, pelatih asal Italia itu menuntut respons kolektif, bukan hanya mengandalkan satu orang. Ia ingin seluruh tim menunjukkan ketangguhan selama masa-masa sulit ini.
"Saya belum memutuskan karena saya memiliki masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan," lanjut De Zerbi. "Tapi saya ingin semua pemain menjadi kapten, terutama saat ini. Tidak penting apakah Anda bermain di starting eleven, bermain 30 menit atau 90 menit, atau bahkan tidak bisa bermain, kita harus merasakan tanggung jawab atas situasi ini. Dan kita tidak boleh menyerah; sebaliknya, kita harus berjuang dan menjadi lebih kuat untuk keluar dari situasi ini karena kita mampu melakukannya."
Para calon yang bersiap-siap
Micky van de Ven adalah wakil kapten yang tepat, namun masa jabatannya sebelumnya sebagai kapten berujung pada kartu merah dan empat kekalahan beruntun di mana tim kebobolan 11 gol. De Zerbi menginginkan kontribusi lebih dari pemain asal Belanda itu dan pemain lain seperti James Maddison, yang baru pulih dari cedera ACL.
"Untuk menjadi tim yang lebih kuat, kami membutuhkan banyak, banyak pemimpin. Tentu saja Maddison berbeda. Maddison adalah pemain top di lapangan saat menguasai bola, tetapi juga sebagai pribadi, karakter, dan mentalitas di lapangan. Namun, saya ingin Micky van de Ven mencapai level ini," jelas sang manajer. "Misalnya, [Rodrigo] Bentancur adalah seorang pemimpin, [Joao] Palhinha adalah pemimpin lainnya, saya ingin mendorong [Dominic] Solanke, karena Solanke adalah salah satu striker terbaik di Liga Premier, dan saya ingin dia lebih kuat sebagai pribadi, sebagai karakter di lapangan.
"Namun, Xavi Simons juga masih sangat muda, tapi dia adalah pemimpin saat menguasai bola karena dia memiliki kepribadian, dia memiliki karakter yang tepat untuk menerima bola saat situasi sedang panas, karena tidak mudah bagi kami bermain di momen seperti ini, tapi kami membutuhkan pemain dengan kepribadian dan karakter, jika tidak, mereka tidak akan bermain bersama saya."
Apa langkah selanjutnya bagi Spurs yang sedang terpuruk?
Berada di posisi ke-18 dengan hanya mengoleksi 30 poin, Tottenham kini harus menghadapi pertarungan sengit untuk menghindari degradasi. Harapan mereka untuk bertahan di liga bergantung pada enam pertandingan sisa, dimulai dengan laga kandang krusial melawan Brighton pada Sabtu mendatang. Klub ini harus segera menemukan pemain-pemain tangguh di lapangan untuk menghadapi dua laga tandang yang menantang melawan Aston Villa dan Chelsea.