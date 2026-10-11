Tottenham sepenuhnya mendukung De Zerbi dan tidak memiliki rencana untuk melakukan pergantian manajer, menurut TEAMtalk. Klub London utara itu menjalani awal yang sulit di musim baru Premier League, gagal memenangi satu pun dari enam laga pembuka mereka.

Terlepas dari hasil awal yang mengecewakan, jajaran petinggi Spurs tetap menyimpan kepercayaan penuh kepada pelatih asal Italia itu. Mereka meyakini peningkatan performa yang signifikan akan segera datang dan tetap yakin ia adalah sosok yang tepat untuk memimpin proyek mereka.

De Zerbi juga tenang terkait posisinya dan tetap sepenuhnya berkomitmen pada pekerjaannya. Laporan itu menegaskan tidak ada kekhawatiran mengenai eks bos Brighton tersebut meninggalkan situasi saat ini.