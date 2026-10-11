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Tottenham buat keputusan akhir soal masa depan Roberto De Zerbi setelah awal yang buruk banget
Tottenham tetap mendukung orang mereka
Tottenham sepenuhnya mendukung De Zerbi dan tidak memiliki rencana untuk melakukan pergantian manajer, menurut TEAMtalk. Klub London utara itu menjalani awal yang sulit di musim baru Premier League, gagal memenangi satu pun dari enam laga pembuka mereka.
Terlepas dari hasil awal yang mengecewakan, jajaran petinggi Spurs tetap menyimpan kepercayaan penuh kepada pelatih asal Italia itu. Mereka meyakini peningkatan performa yang signifikan akan segera datang dan tetap yakin ia adalah sosok yang tepat untuk memimpin proyek mereka.
De Zerbi juga tenang terkait posisinya dan tetap sepenuhnya berkomitmen pada pekerjaannya. Laporan itu menegaskan tidak ada kekhawatiran mengenai eks bos Brighton tersebut meninggalkan situasi saat ini.
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Dewan menepis reaksi gegabah
Pesan dari dalam klub sudah jelas, dengan Tottenham bertekad memberi De Zerbi waktu dan dukungan yang diperlukan untuk menghadirkan kemajuan. Situasi saat ini bukanlah yang dibayangkan jajaran petinggi setelah jendela transfer musim panas yang sibuk.
Namun, kesulitan di awal tidak akan memicu reaksi gegabah atau menutupi proyek yang lebih besar. TEAMtalk melaporkan bahwa klub yakin hasil akan membaik setelah tim menemukan konsistensi di bawah kepemimpinannya.
Dewan Spurs ingin De Zerbi mendapat kesempatan untuk bekerja dengan skuad barunya. Mereka bersikeras bahwa investasi terbaru pada akhirnya akan berbuah peningkatan performa di atas lapangan.
Mengenang aksi bertahan hidup musim lalu
De Zerbi mewarisi situasi sulit ketika ia tiba di Tottenham pada akhir Maret musim lalu. Klub itu sedang berjuang mempertahankan status mereka di Premier League di tengah kampanye yang menantang.
Ditugasi menjaga Spurs tetap berada di kasta tertinggi dengan waktu terbatas untuk menerapkan ide-ide taktisnya, pelatih asal Italia itu berhasil memastikan kelangsungan mereka. Pencapaian ini memberi klub peluang krusial untuk membangun ulang menjelang musim baru.
Aksi penyelamatan itu tidak dilupakan oleh petinggi Tottenham. Mereka terus memandang pekerjaannya pada akhir musim lalu sebagai faktor penting saat menilai posisinya saat ini, dan menolak meninggalkan rencana mereka pada tanda pertama kesulitan.
- Getty
Stabilitas lebih diutamakan daripada perubahan besar
Tottenham membuat komitmen finansial yang sangat besar untuk De Zerbi pada musim panas, dengan menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan sejumlah pemain baru guna mengatasi area-area yang lemah. Besarnya pengeluaran tersebut menegaskan mengapa klub ingin menjaga stabilitas alih-alih mempertimbangkan perubahan lain di kursi pelatih. Memecat De Zerbi akan berisiko mengganggu pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang musim panas, dengan sang manajer masih terus mengintegrasikan para rekrutan barunya.
Jajaran petinggi klub meyakini kesinambungan akan sangat penting saat para pemain baru beradaptasi dan ide-ide taktis De Zerbi semakin tertanam kuat. Meski hasil-hasil awal tanpa diragukan lagi telah menciptakan tekanan, Tottenham tetap yakin pekerjaan yang mereka lakukan belakangan ini pada akhirnya akan memberikan hasil yang diinginkan.
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