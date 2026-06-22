Menurut The i Paper, pembahasan internal kini berfokus pada proposal resmi untuk Rashford, yang saat ini tampil gemilang bersama timnas Inggris di Piala Dunia, dengan Spurs lebih memprioritaskan pemain berpengalaman di kasta tertinggi daripada talenta-talenta dari luar negeri yang belum teruji. Klub tersebut telah mendatangkan Jan Paul van Hecke dari Brighton seharga £52 juta, serta merekrut Andrew Robertson dan Marcos Senesi secara gratis, dan kini menjajaki peluang lain dengan mengajukan tawaran besar sebesar £80 juta untuk Sandro Tonali dari Newcastle.

Meskipun United dan Rashford telah menyepakati klausul pelepasan sebesar £40 juta pada musim panas ini, Tottenham dilaporkan tidak bersedia memenuhi angka spesifik tersebut. Sebagai gantinya, petinggi Spurs sedang menjajaki tawaran awal yang lebih rendah untuk melihat apakah Setan Merah bersedia bernegosiasi.



