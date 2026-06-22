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Tottenham bersiap mengajukan tawaran transfer untuk Marcus Rashford seiring terungkapnya preferensi sang penyerang Man Utd untuk bursa transfer musim panas
Spurs menargetkan Rashford sebagai incaran utama
Menurut The i Paper, pembahasan internal kini berfokus pada proposal resmi untuk Rashford, yang saat ini tampil gemilang bersama timnas Inggris di Piala Dunia, dengan Spurs lebih memprioritaskan pemain berpengalaman di kasta tertinggi daripada talenta-talenta dari luar negeri yang belum teruji. Klub tersebut telah mendatangkan Jan Paul van Hecke dari Brighton seharga £52 juta, serta merekrut Andrew Robertson dan Marcos Senesi secara gratis, dan kini menjajaki peluang lain dengan mengajukan tawaran besar sebesar £80 juta untuk Sandro Tonali dari Newcastle.
Meskipun United dan Rashford telah menyepakati klausul pelepasan sebesar £40 juta pada musim panas ini, Tottenham dilaporkan tidak bersedia memenuhi angka spesifik tersebut. Sebagai gantinya, petinggi Spurs sedang menjajaki tawaran awal yang lebih rendah untuk melihat apakah Setan Merah bersedia bernegosiasi.
- AFP
Preferensi pemain versus realitas pasar
Laporan tersebut menambahkan bahwa Rashford lebih memilih untuk pindah ke luar negeri lagi atau kembali ke United dan bergabung kembali dengan skuad senior. Pindah ke klub Liga Premier lainnya saat ini tidak ada dalam rencananya, yang menjadi hambatan besar bagi Spurs untuk diatasi.
Namun, sang penyerang mungkin terpaksa mempertimbangkan kembali posisinya. The iPaper menambahkan bahwa United sangat ingin melepas pemain internasional Inggris tersebut guna meringankan beban gaji yang sangat tinggi dalam pembukuan klub. Meskipun Rashford mengalami kebangkitan selama masa peminjamannya di Camp Nou, sumber-sumber di United menegaskan bahwa klub tidak akan bernegosiasi dengan Barcelona mengenai kesepakatan peminjaman lainnya. Keputusan ini diambil setelah raksasa Catalan tersebut memilih untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £26 juta guna menjadikan masa tinggalnya di Spanyol permanen.
Faktor De Zerbi dan tuntutan gaji
Manajer Spurs, Roberto De Zerbi, dikabarkan merupakan penggemar berat Rashford. Pelatih asal Italia itu diperkirakan akan mendesak petinggi Tottenham untuk mencari solusi yang dapat membawa sang penyerang ke klub tersebut. Rashford dikabarkan menyadari bahwa kepindahan ini akan membutuhkan pengorbanan finansial, dan ia lebih dari bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan pada titik krusial dalam kariernya ini.
Bagi Spurs, tantangannya terletak pada menyeimbangkan biaya transfer yang kompetitif dengan struktur gaji yang berkelanjutan, namun semakin banyak yang meyakini bahwa Rashford dapat menjadi investasi yang sangat menguntungkan jika kompromi tercapai.
- Getty Images
Rencana United untuk musim panas
United berencana memperkuat skuadnya dan mungkin akan memanfaatkan potensi dana tambahan dari penjualan Rashford untuk membiayai kedatangan pemain baru. Klub ini sudah mulai bergerak di lini tengah, di mana kesepakatan untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta dikabarkan telah tercapai. Negosiasi juga dilaporkan masih berlangsung dengan West Ham terkait Mateus Fernandes, meskipun harga yang diminta saat ini menghambat kemajuan proses tersebut. Selain itu, United juga memantau Crysencio Summerville, yang tengah tampil gemilang bersama timnas Belanda.