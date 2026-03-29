(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Tottenham bersedia menawarkan 'bonus kelangsungan hidup yang besar' kepada Roberto De Zerbi jika ia menggantikan Igor Tudor SEKARANG
Tottenham ingin De Zerbi menyelamatkan mereka
Di musim yang diwarnai ketidakpastian, Tottenham mengincar mantan pelatih Brighton dan Marseille, De Zerbi. Pelatih asal Italia itu muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Tudor, yang masa jabatannya yang singkat berakhir atas kesepakatan bersama setelah kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest. Hasil tersebut membuat Spurs berada dalam posisi rawan, hanya unggul satu poin di atas zona degradasi Liga Premier.
Meskipun De Zerbi saat ini berstatus bebas transfer, ia awalnya ragu untuk terjun ke dalam pertarungan bertahan di tengah musim, dan ingin melihat apakah Spurs tetap bertahan di liga sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Namun, menurut talkSPORT, petinggi Tottenham bersiap untuk mengerahkan segala upaya untuk membawanya ke ibu kota sebelum musim berakhir. Tottenham siap membayar De Zerbi "bonus bertahan yang signifikan dan biaya penandatanganan" jika ia menggantikan Tudor dengan segera.
- AFP
Masih banyak dicari
Kepergian Tudor semakin memperjelas kekacauan yang saat ini melanda Stadion Tottenham Hotspur. Spurs berharap kombinasi antara proyek jangka panjang dan insentif finansial yang menggiurkan dalam jangka pendek akan cukup untuk meyakinkan De Zerbi agar mengambil risiko sekarang, bukan pada bulan Juli. Mantan pelatih Brighton itu masih sangat diminati meskipun kepergiannya dari Marseille pada Februari lalu berlangsung dengan tidak harmonis. De Zerbi juga dikaitkan dengan Man Utd, Liverpool, dan Real Madrid.
Pilihan-pilihan alternatif yang sedang dipertimbangkan
Jika kesepakatan untuk De Zerbi tidak dapat tercapai agar ia bisa langsung mulai bertugas, Spurs memiliki beberapa rencana cadangan. Sean Dyche berada di urutan teratas dalam daftar calon pelatih sementara, mengingat rekam jejaknya yang terbukti mampu mempertahankan status di kasta tertinggi meski di bawah tekanan. Namun, masih ada hambatan besar karena Dyche diyakini bersikeras meminta kontrak minimal 18 bulan, sementara Tottenham mungkin lebih memilih pengaturan yang lebih fleksibel.
Pilihan emosional bagi para penggemar tetaplah Mauricio Pochettino, namun kewajibannya saat ini bersama tim nasional pria Amerika Serikat menjelang Piala Dunia mendatang membuat kembalinya dia secara sensasional hampir mustahil pada tahap ini. Nama-nama lain yang disebut-sebut di kalangan petinggi termasuk mantan pelatih Monaco Adi Hutter dan bahkan solusi interim internal yang melibatkan bek veteran Ben Davies.
- AFP
Tekanan semakin meningkat terhadap dewan direksi Spurs
Keputusan untuk memecat Tudor setelah hanya enam minggu telah membuat dewan direksi menjadi sorotan tajam. Dengan ancaman degradasi yang kini menjadi kemungkinan nyata, penunjukan pelatih baru dipandang sebagai momen penentu bagi era modern klub ini.
Spurs akan berusaha menunjuk manajer baru jauh-jauh hari sebelum laga tandang mereka berikutnya di Premier League melawan Sunderland, di mana mereka akan berusaha mengakhiri rentetan 13 pertandingan tanpa kemenangan dan menjauh dari zona degradasi.