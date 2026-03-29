Tottenham bersedia menawarkan 'bonus kelangsungan hidup yang besar' kepada Roberto De Zerbi jika ia menggantikan Igor Tudor SEKARANG

Di musim yang diwarnai ketidakpastian, Tottenham mengincar mantan pelatih Brighton dan Marseille, De Zerbi. Pelatih asal Italia itu muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Tudor, yang masa jabatannya yang singkat berakhir atas kesepakatan bersama setelah kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest. Hasil tersebut membuat Spurs berada dalam posisi rawan, hanya unggul satu poin di atas zona degradasi Liga Premier.

Meskipun De Zerbi saat ini berstatus bebas transfer, ia awalnya ragu untuk terjun ke dalam pertarungan bertahan di tengah musim, dan ingin melihat apakah Spurs tetap bertahan di liga sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Namun, menurut talkSPORT, petinggi Tottenham bersiap untuk mengerahkan segala upaya untuk membawanya ke ibu kota sebelum musim berakhir. Tottenham siap membayar De Zerbi "bonus bertahan yang signifikan dan biaya penandatanganan" jika ia menggantikan Tudor dengan segera.



