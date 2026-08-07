Tottenham secara resmi menutup kemungkinan menjual Romero ke rival sekota Arsenal pada musim panas ini, menurut The Athletic. Arsenal secara aktif menjajaki kesepakatan mengejutkan untuk bek asal Argentina tersebut saat mereka mencari pelapis di lini pertahanan. Arsenal membutuhkan bek tengah baru setelah Saliba mengalami masalah punggung yang serius. Pemain berusia 25 tahun itu tetap bermain dengan masalah tersebut selama kiprah Prancis di Piala Dunia dan kini menghadapi periode absen yang panjang.

Namun, Tottenham sama sekali tidak bersedia menyetujui kesepakatan dengan tetangga mereka di London utara. Laporan-laporan menegaskan bahwa Tottenham tidak akan berbisnis dengan Arsenal dalam keadaan apa pun.