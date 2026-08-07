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Tottenham berikan respons tegas atas ketertarikan Arsenal dalam transfer mengejutkan untuk Cristian Romero
Spurs halangi langkah Arsenal untuk merekrut Romero
Tottenham secara resmi menutup kemungkinan menjual Romero ke rival sekota Arsenal pada musim panas ini, menurut The Athletic. Arsenal secara aktif menjajaki kesepakatan mengejutkan untuk bek asal Argentina tersebut saat mereka mencari pelapis di lini pertahanan. Arsenal membutuhkan bek tengah baru setelah Saliba mengalami masalah punggung yang serius. Pemain berusia 25 tahun itu tetap bermain dengan masalah tersebut selama kiprah Prancis di Piala Dunia dan kini menghadapi periode absen yang panjang.
Namun, Tottenham sama sekali tidak bersedia menyetujui kesepakatan dengan tetangga mereka di London utara. Laporan-laporan menegaskan bahwa Tottenham tidak akan berbisnis dengan Arsenal dalam keadaan apa pun.
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Arsenal menjajaki berbagai opsi di tengah pukulan terkait Saliba
Cedera jangka panjang Saliba memaksa juara Premier League Arsenal turun ke pasar pada akhir jendela transfer. Meski pemain internasional Prancis itu tidak memerlukan operasi, klub mengonfirmasi bahwa ia akan absen cukup lama. Arsenal sebelumnya mengajukan tawaran resmi untuk bek tengah Aston Villa Ezri Konsa. Proposal itu segera ditolak Villa, yang bertahan pada banderol £60 juta untuk pemain internasional Inggris tersebut.
Setelah Arsenal ditolak Tottenham Hotspur, Atletico Madrid kini kembali menghidupkan minat lama mereka terhadap Romero. Raksasa Spanyol itu saat ini dinilai sebagai tujuan yang jauh lebih mungkin bagi bek tengah berusia 28 tahun tersebut.
Kesepakatan Inter tetap berjalan di tengah penambahan pemain bertahan
Tottenham tetap terbuka untuk menjual Romero ke luar negeri sebelum bursa transfer ditutup. Spurs sudah menyepakati kesepakatan senilai €40 juta (£34 juta) dengan Inter untuk bek tersebut. Namun, Romero masih belum menuntaskan kesepakatan personal dengan klub Serie A itu. Penundaan tersebut membuat peminat lain dari Eropa, termasuk Atleti, tetap kuat dalam perburuan tanda tangannya.
Spurs juga sudah bersiap untuk kepergian Romero dengan memperkuat lini belakang mereka secara signifikan. Klub asal London utara itu merampungkan kesepakatan senilai £52 juta untuk Jan Paul van Hecke dari Brighton dan merekrut Marcos Senesi dengan status bebas transfer dari Bournemouth.
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De Zerbi merencanakan kembalinya bek tersebut
Meski spekulasi transfer yang mengelilingi kaptennya sangat intens, pelatih kepala Tottenham Roberto De Zerbi menegaskan ia masih mempersiapkan musim mendatang dengan Romero di dalam skuadnya. Berbicara pekan ini, De Zerbi mengonfirmasi bahwa ia tetap menjalin komunikasi langsung dengan sang bek.
"Saya berkirim pesan dengan Cuti kemarin untuk membuat rencana ketika dia kembali ke London, tetapi bukan soal bursa transfer," ujar De Zerbi. "Itu bukan tugas saya. Saya tahu ada banyak solusi di bursa transfer," tambah De Zerbi.
Romero akan segera kembali ke London, dengan tujuan akhirnya diperkirakan akan ditentukan sebelum jendela transfer ditutup.
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