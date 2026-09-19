Krisis kelam Tottenham sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan bahkan dalam duel langsung antara dua "raksasa" yang mengawali musim Premier League paling buruk, mereka kalah 3-2 di kandang dari Aston Villa di Tottenham Stadium.

Di satu sisi, Unai Emery memberi dorongan penting bagi timnya (yang bagaimanapun tetap tampil baik setidaknya di luar liga Inggris), tetapi hal itu sekali lagi belum mampu dilakukan Roberto De Zerbi, yang kesulitan menemukan solusi untuk situasi yang kian dramatis karena, jika Coventry dan Fulham menang, ia akan mendapati dirinya berada di posisi juru kunci klasemen.



