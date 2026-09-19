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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Tottenham, bencana bagi De Zerbi: kalah 3-2 lagi dari Aston Villa dan laga kelima beruntun tanpa kemenangan

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Premier League
Tottenham Hotspur vs Aston Villa

Spurs melanjutkan periode buruk mereka. Dan De Zerbi tidak mampu keluar dari krisis.

Krisis kelam Tottenham sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan bahkan dalam duel langsung antara dua "raksasa" yang mengawali musim Premier League paling buruk, mereka kalah 3-2 di kandang dari Aston Villa di Tottenham Stadium.

Di satu sisi, Unai Emery memberi dorongan penting bagi timnya (yang bagaimanapun tetap tampil baik setidaknya di luar liga Inggris), tetapi hal itu sekali lagi belum mampu dilakukan Roberto De Zerbi, yang kesulitan menemukan solusi untuk situasi yang kian dramatis karena, jika Coventry dan Fulham menang, ia akan mendapati dirinya berada di posisi juru kunci klasemen.


  • Kekalahan lain setelah yang di piala

    Tottenham datang ke laga ini dengan tekanan besar terkait kekalahan 3-1 yang berujung eliminasi di Carabao Cup di tangan Liverpool.

    Di liga, tren tampaknya sempat berbalik dibandingkan dengan dua kekalahan awal lewat dua hasil imbang 0-0 yang diraih melawan Everton dan Nottingham, tetapi angka 0 dalam catatan gol yang dicetak membuat tekanan pada tim tetap tinggi.


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  • Laga kelima tanpa kemenangan

    Skor akhir 3-2, meski gagal menuntaskan comeback dari situasi tertinggal 3-0 (dua gol dicetak Gallagher dan van Hecke), memang membuat Spurs akhirnya kembali mencetak gol, tetapi juga membawa tim itu ke laga kelima beruntun tanpa kemenangan pada awal musim ini.

    Satu-satunya kemenangan yang diraih Tonali dan kawan-kawan terjadi pada 26 Agustus, saat bursa transfer masih terbuka, pada debut di Piala Liga ketika De Zerbi menang telak 5-1 atas Charlton. Sebuah laga yang kini nyaris terlupakan karena diapit oleh dua kekalahan telak seperti saat melawan Brentford dan Newcastle yang membuka krisis.

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