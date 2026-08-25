Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja terlalu banyak, pada musim panas ini tanpa mendapatkan pemasukan berarti dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia menjelma menjadi semacam pahlawan kultus untuk England di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan defensif yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya juga mencakup tekel slide penyelamatan di saat-saat akhir pada semi-final melawan Argentina yang menjadi viral. Meski begitu, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah performanya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, 'pajak Inggris' yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok yang baik di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya berakhir dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama mahirnya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah sosok yang siap mengisi kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar milik Dumfries, Spence merupakan peningkatan dalam aspek bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka sempat diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang layak ia dapatkan setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia mampu memantapkan dirinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah diperlakukan secara tidak menentu selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan pada dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta diberi label sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali memenangi Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat mendongkrak reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis