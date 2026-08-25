Untuk Man City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan sepanjang sejarah sepakbola! City pasti sangat diuntungkan karena entah bagaimana mereka berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang tampil seolah menjanjikan tetapi mengecewakan sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan gegap gempita, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City akan sangat gembira karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi ini demi mendapatkan pemain yang mereka inginkan, hanya setahun setelah mereka sempat mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar ini dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah bugar kembali. Untuk pemain dengan level Savinho yang saat ini terbilang biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi nanti. Nilai: A+

Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) membuat banyak orang terkejut, kesepakatan ini akan membuat mereka makin melongo. Tottenham telah menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka mungkin masih bisa sedikit membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub sempat berada dekat dengan degradasi. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di belakang layar. Uang sebanyak itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan pada titik mana pun selama waktunya di City, winger Brasil itu tidak pernah menunjukkan bahwa ia mampu memberikan hal tersebut. Pertanyaan serius harus diajukan tentang bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk winger itu setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipat hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa-biasa saja berlalu, dengan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada peluang besar bahwa Savinho akan tampil bagus dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini pada dasarnya adalah pengeluaran yang sangat berlebihan. Nilai: F

Untuk Savinho: Anda harus sedikit iba kepada Savinho, karena sekarang ia harus memenuhi banderol transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap sebagai pemain gagal, sebuah hasil yang menurut sebagian orang tak terelakkan. Seandainya Spurs membayar sesuai nilai aslinya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu sekarang akan diharapkan langsung nyetel dan segera menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas memiliki kemampuan untuk berkembang jika ia dijadikan sosok kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan kuat yang sulit dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang luar biasa besar itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau hancur. Nilai: B-

Krishan Davis