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cm grafica nuova de zerbi marsiglia 2025 26 2 1 desk high impactGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Tottenham, bagi De Zerbi ini krisis tanpa akhir: kalah 3-1 dari Liverpool, tersingkir dari Piala Liga dan diprotes suporter

Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
Carabao Cup
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Liverpool

Langkah keliru lain dari Spurs yang kembali mencetak gol, tetapi tersingkir dari Carabao Cup oleh Liverpool.

Laga di Anfield seharusnya menjadi ujian penentu bagi Tottenham dan Roberto De Zerbi. Spurs racikan pelatih asal Italia itu masuk ke dalam spiral negatif dengan 0 gol yang dicetak dan hanya mengoleksi dua poin dalam empat pertandingan pertama Premier League, serta berpegangan pada Piala Liga (di mana satu-satunya hasil meyakinkan yang diraih musim ini datang lewat kemenangan 5-1 atas Brentford) untuk mencoba bangkit dan meredakan suasana di sekitar tim.


Misi itu tidak mudah dan juga tidak bisa dianggap remeh karena di hadapan mereka bukan tim sembarangan, melainkan Liverpool, yang bermain di kandang sendiri, dan sama-sama membutuhkan dorongan positif baru dalam petualangan baru Andoni Iraola setelah tiga hasil imbang dalam 4 laga Premier League. Pada akhirnya, seperti biasa, lapangan yang memberi vonisnya dan skor akhir 3-1 hanya makin menegaskan krisis yang sedang dialami tim London tersebut.


  • Masalah yang sama terus berulang

    Dengan daftar panjang pemain yang absen karena cedera, termasuk Sandro Tonali, De Zerbi memilih susunan pemain yang mendekati tim inti terbaik yang tersedia baginya, sementara Iraola melakukan rotasi yang terukur dengan juga mengandalkan beberapa pemain muda. Laga berjalan menarik dan seimbang, dengan peluang dari kedua kubu serta nasib buruk Spurs yang gagal memanfaatkannya.

    Di sisi lain, Liverpool tidak melakukan kesalahan, pertama lewat Mac Allister pada babak pertama dan kemudian lewat Gakpo, pemain yang sangat diinginkan pelatih asal Italia itu di bursa transfer pada musim panas, pada babak kedua melalui assist sang pemain Argentina. Keluarnya Mamardashvili yang keliru memberi kesempatan kepada Gallagher untuk membuka kembali pertandingan lewat bola mati, tetapi tekanan di akhir laga serta masuknya Solanke dan Maddison tidak menghasilkan gol penyeimbang untuk tim putih-biru, melainkan gol Szoboszlai untuk 3-1 yang menutup laga pada masa injury time.

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  • Sengketa

    Krisis Tottenham pun belum juga berakhir, dan selain kekecewaan dari pelatih asal Italia itu serta tim, protes dari para suporter Spurs juga meledak. Dan yang menjadi sasaran adalah Roberto De Zerbi, yang dianggap sebagai pelatih "tanpa pengalaman".

    Pergantian pelatih untuk saat ini belum terlihat di depan mata, tetapi pertandingan berikutnya melawan Aston Villa, yang di liga bahkan mampu tampil lebih buruk dan sama-sama membutuhkan poin-poin krusial untuk bangkit, bisa menjadi laga penentu dalam perjalanan sulit ini.

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