Tottenham, bagi De Zerbi ini krisis tanpa akhir: kalah 3-1 dari Liverpool, tersingkir dari Piala Liga dan diprotes suporter

Laga di Anfield seharusnya menjadi ujian penentu bagi Tottenham dan Roberto De Zerbi. Spurs racikan pelatih asal Italia itu masuk ke dalam spiral negatif dengan 0 gol yang dicetak dan hanya mengoleksi dua poin dalam empat pertandingan pertama Premier League, serta berpegangan pada Piala Liga (di mana satu-satunya hasil meyakinkan yang diraih musim ini datang lewat kemenangan 5-1 atas Brentford) untuk mencoba bangkit dan meredakan suasana di sekitar tim.





Misi itu tidak mudah dan juga tidak bisa dianggap remeh karena di hadapan mereka bukan tim sembarangan, melainkan Liverpool, yang bermain di kandang sendiri, dan sama-sama membutuhkan dorongan positif baru dalam petualangan baru Andoni Iraola setelah tiga hasil imbang dalam 4 laga Premier League. Pada akhirnya, seperti biasa, lapangan yang memberi vonisnya dan skor akhir 3-1 hanya makin menegaskan krisis yang sedang dialami tim London tersebut.



