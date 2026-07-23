Guglielmo Vicario secara resmi masuk bursa transfer dan hal ini sudah berlangsung selama beberapa minggu. Pelatih Tottenham, Roberto De Zerbi, telah mengambil keputusan dengan memilih kiper asal Ceko, Antonin Kinsky, serta mantan kiper Newcastle, Dubravka, sebagai alternatif. Mantan kiper utama Empoli ini pun kembali menjadi kiper utama di bursa transfer, dengan kemungkinan kembalinya ke Serie A yang menjadi solusi paling disukai oleh semua pihak yang terlibat. Dan hal ini kini semakin dipercepat setelah keputusan klub London tersebut untuk tidak memasukkan kiper Italia tersebut ke dalam tur musim panas di Australia.
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Tottenham asuhan De Zerbi tidak memasukkan Guglielmo Vicario dalam skuad tur ke Australia: apa yang terjadi di bursa transfer antara Juventus dan Napoli
Tersedia di pasaran
Dalam beberapa bulan terakhir, namanya dikaitkan dengan Inter – yang kemudian memilih untuk tidak mengeluarkan sekitar 20 juta euro, sesuai nilai pasar pemain kelahiran 1996 tersebut saat ini, demi mempertahankan Josep Martinez – kini Vicario menjadi incaran Juventus dan Napoli yang, dengan syarat yang tepat (pinjaman dengan opsi pembelian), sedang mencari pemain yang lebih baik untuk posisi tersebut. Tim Bianconeri masih mencari pembeli untuk Michele Di Gregorio, yang pada paruh kedua musim lalu kehilangan posisinya dan tidak lagi dianggap sebagai pilihan utama oleh Luciano Spalletti. Dibu Martinez tetap menjadi pilihan utama klub Bianconeri, namun biayanya dianggap terlalu mahal; bersama David de Gea dari Fiorentina dan Noah Atubolu dari Freiburg, Vicario dapat menjadi solusi alternatif untuk kebutuhan Juventus.
PELUANG
Di Napoli, situasinya sangat mirip: karena alasan yang berbeda-beda, baik Alex Meret maupun Vanja Milinkovic-Savic tidak bisa dijadikan jaminan mutlak bagi pelatih baru Massimiliano Allegri. Pelatih asal Livorno ini sangat terbuka untuk mendatangkan kiper baru, namun ia juga menyadari bahwa sebelum melakukan pembelian, Napoli perlu melepas pemainterlebih dahulu, dan saat ini Milinkovic-Savic adalah pemain yang paling berpeluang hengkang meskipun ia dibeli dengan harga sekitar 20 juta euro hanya setahun yang lalu. Jika pemain asal Serbia tersebut, yang saat ini menjadi kiper cadangan di belakang Meret, berhasil menemukan klub baru, direktur olahraga Manna dapat mengambil langkah konkret, dan Vicario tentu saja merupakan nama yang patut dipertimbangkan.
APA YANG TERJADI DENGAN VICARIO
Bahkan sebelum memusatkan perhatian pada berbagai skenario pasar yang mungkin terjadi hingga akhir Agustus, kiper asal Italia ini untuk saat ini akan menjalani sesi latihan terpisah di markas Tottenham. Seperti yang telah disebutkan, Vicario tidak akan ikut serta dalam pertandingan persahabatan mendatang melawan Auckland FC (Sabtu, 25 Juli), Sydney FC (Rabu, 29 Juli), dan Chelsea (Sabtu, 1 Agustus): ia akan tetap berlatih di pusat olahraga Spurs, sambil menunggu untuk bergabung kembali dengan rekan-rekannya dalam laga kandang melawan Getafe pada 8 Agustus. Kecuali jika ia telah menemukan klub barunya terlebih dahulu.
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