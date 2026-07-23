Tottenham asuhan De Zerbi tidak memasukkan Guglielmo Vicario dalam skuad tur ke Australia: apa yang terjadi di bursa transfer antara Juventus dan Napoli

Dalam beberapa bulan terakhir, namanya dikaitkan dengan Inter – yang kemudian memilih untuk tidak mengeluarkan sekitar 20 juta euro, sesuai nilai pasar pemain kelahiran 1996 tersebut saat ini, demi mempertahankan Josep Martinez – kini Vicario menjadi incaran Juventus dan Napoli yang, dengan syarat yang tepat (pinjaman dengan opsi pembelian), sedang mencari pemain yang lebih baik untuk posisi tersebut. Tim Bianconeri masih mencari pembeli untuk Michele Di Gregorio, yang pada paruh kedua musim lalu kehilangan posisinya dan tidak lagi dianggap sebagai pilihan utama oleh Luciano Spalletti. Dibu Martinez tetap menjadi pilihan utama klub Bianconeri, namun biayanya dianggap terlalu mahal; bersama David de Gea dari Fiorentina dan Noah Atubolu dari Freiburg, Vicario dapat menjadi solusi alternatif untuk kebutuhan Juventus.