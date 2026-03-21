Goal.com
Live
Nottingham Forest v Manchester United - Premier League
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Tottenham akan 'menerima' Evangelos Marinakis meskipun pemilik Nottingham Forest telah mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap klub tersebut

Tottenham siap menyambut pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, di tribun VIP mereka pada laga Liga Premier hari Minggu antara kedua tim. Hal ini terjadi meskipun sebelumnya ada ancaman tindakan hukum menyusul gagalnya upaya transfer Morgan Gibbs-White musim panas lalu.

  • Ketegangan mereda menjelang pertemuan yang sangat penting

    Spurs telah menunjukkan niatnya untuk melupakan hubungan yang retak dengan Forest dengan menyambut Marinakis di Tottenham Hotspur Stadium. Taipan asal Yunani itu sebelumnya mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Spurs setelah kegagalan transfer gelandang bintang Gibbs-White, yang membuat petinggi Forest marah besar atas dugaan pelanggaran kerahasiaan. Terlepas dari ketegangan sebelumnya, termasuk laporan bahwa Forest mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan resmi ke Liga Premier terkait sengketa klausul pelepasan senilai £60 juta, pejabat Spurs telah meredam ketegangan tersebut. Menurut The Telegraph, pemilik Forest akan 'disambut' saat kedua belah pihak bersiap untuk pertandingan penting di kasta tertinggi.

  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebrationGetty

    Dampak kasus Gibbs-White dan perombakan jajaran direksi

    Saga ini berakhir musim panas lalu ketika Gibbs-White menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun di City Ground, yang membuat Marinakis berseru, "pada akhirnya, kami selalu menang." Meskipun Daniel Levy masih menjabat sebagai ketua Tottenham selama negosiasi yang alot tersebut, pengelolaan sehari-hari Spurs kini telah beralih ke tangan keluarga Lewis dan CEO Vinai Venkatesham, yang diperkirakan akan hadir pada hari Minggu.

    Masih belum jelas apakah Marinakis akan menerima undangan tersebut, karena ia dikenal sering mengambil keputusan perjalanan pada menit-menit terakhir. Sementara itu, hal ini bisa menjadi hal yang menyakitkan bagi para penggemar Spurs melihat Gibbs-White mengenakan seragam Forest, mengingat hal itu akan menjadi pengingat akan upaya perekrutan yang membuat mereka kehilangan target utama mereka sebelum akhirnya juga kehilangan Eberechi Eze ke Arsenal.

  • Tudor memuji Simons saat Maddison hampir kembali

    Meskipun drama di ruang direksi mendominasi pemberitaan menjelang pertandingan, manajer Igor Tudor justru fokus pada kebangkitan pemain internasional Belanda Xavi Simons, yang menjadi target utama klub setelah upaya merekrut Gibbs-White dan Eze gagal. Mantan pemain PSG ini baru-baru ini mencetak dua gol saat melawan Atletico Madrid, namun Lilywhites kalah dengan agregat 7-5.

    "Dia termotivasi. Dia bermain bagus, dengan mentalitas yang tepat," kata Tudor. "Ketika dia seperti itu, kualitasnya muncul. Itu adalah kejutan yang indah bagi saya. Kami membutuhkan ini dalam pertandingan-pertandingan terakhir yang harus kami mainkan."

    Manajer Spurs itu juga memberikan kabar positif mengenai pemulihan James Maddison dari cedera ACL. "Ya. Maddison sudah melakukan hal-hal menarik dengan bola, serta berlari kencang. Saya melihatnya, dia terlihat positif."

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah jeda internasional, Spurs akan kembali beraksi di Liga Premier melawan Sunderland. Tim asuhan Tudor saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen dengan hanya mengumpulkan 30 poin dari 30 pertandingan, hanya unggul satu poin dari zona degradasi.

Premier League
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO