Tottenham akan 'menerima' Evangelos Marinakis meskipun pemilik Nottingham Forest telah mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap klub tersebut
Ketegangan mereda menjelang pertemuan yang sangat penting
Spurs telah menunjukkan niatnya untuk melupakan hubungan yang retak dengan Forest dengan menyambut Marinakis di Tottenham Hotspur Stadium. Taipan asal Yunani itu sebelumnya mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Spurs setelah kegagalan transfer gelandang bintang Gibbs-White, yang membuat petinggi Forest marah besar atas dugaan pelanggaran kerahasiaan. Terlepas dari ketegangan sebelumnya, termasuk laporan bahwa Forest mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan resmi ke Liga Premier terkait sengketa klausul pelepasan senilai £60 juta, pejabat Spurs telah meredam ketegangan tersebut. Menurut The Telegraph, pemilik Forest akan 'disambut' saat kedua belah pihak bersiap untuk pertandingan penting di kasta tertinggi.
Dampak kasus Gibbs-White dan perombakan jajaran direksi
Saga ini berakhir musim panas lalu ketika Gibbs-White menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun di City Ground, yang membuat Marinakis berseru, "pada akhirnya, kami selalu menang." Meskipun Daniel Levy masih menjabat sebagai ketua Tottenham selama negosiasi yang alot tersebut, pengelolaan sehari-hari Spurs kini telah beralih ke tangan keluarga Lewis dan CEO Vinai Venkatesham, yang diperkirakan akan hadir pada hari Minggu.
Masih belum jelas apakah Marinakis akan menerima undangan tersebut, karena ia dikenal sering mengambil keputusan perjalanan pada menit-menit terakhir. Sementara itu, hal ini bisa menjadi hal yang menyakitkan bagi para penggemar Spurs melihat Gibbs-White mengenakan seragam Forest, mengingat hal itu akan menjadi pengingat akan upaya perekrutan yang membuat mereka kehilangan target utama mereka sebelum akhirnya juga kehilangan Eberechi Eze ke Arsenal.
Tudor memuji Simons saat Maddison hampir kembali
Meskipun drama di ruang direksi mendominasi pemberitaan menjelang pertandingan, manajer Igor Tudor justru fokus pada kebangkitan pemain internasional Belanda Xavi Simons, yang menjadi target utama klub setelah upaya merekrut Gibbs-White dan Eze gagal. Mantan pemain PSG ini baru-baru ini mencetak dua gol saat melawan Atletico Madrid, namun Lilywhites kalah dengan agregat 7-5.
"Dia termotivasi. Dia bermain bagus, dengan mentalitas yang tepat," kata Tudor. "Ketika dia seperti itu, kualitasnya muncul. Itu adalah kejutan yang indah bagi saya. Kami membutuhkan ini dalam pertandingan-pertandingan terakhir yang harus kami mainkan."
Manajer Spurs itu juga memberikan kabar positif mengenai pemulihan James Maddison dari cedera ACL. "Ya. Maddison sudah melakukan hal-hal menarik dengan bola, serta berlari kencang. Saya melihatnya, dia terlihat positif."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah jeda internasional, Spurs akan kembali beraksi di Liga Premier melawan Sunderland. Tim asuhan Tudor saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen dengan hanya mengumpulkan 30 poin dari 30 pertandingan, hanya unggul satu poin dari zona degradasi.
