Tottenham akan 'menerima' Evangelos Marinakis meskipun pemilik Nottingham Forest telah mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap klub tersebut

Saga ini berakhir musim panas lalu ketika Gibbs-White menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun di City Ground, yang membuat Marinakis berseru, "pada akhirnya, kami selalu menang." Meskipun Daniel Levy masih menjabat sebagai ketua Tottenham selama negosiasi yang alot tersebut, pengelolaan sehari-hari Spurs kini telah beralih ke tangan keluarga Lewis dan CEO Vinai Venkatesham, yang diperkirakan akan hadir pada hari Minggu.

Masih belum jelas apakah Marinakis akan menerima undangan tersebut, karena ia dikenal sering mengambil keputusan perjalanan pada menit-menit terakhir. Sementara itu, hal ini bisa menjadi hal yang menyakitkan bagi para penggemar Spurs melihat Gibbs-White mengenakan seragam Forest, mengingat hal itu akan menjadi pengingat akan upaya perekrutan yang membuat mereka kehilangan target utama mereka sebelum akhirnya juga kehilangan Eberechi Eze ke Arsenal.