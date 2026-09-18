Keadaan seharusnya berbalik pada satu titik, tetapi tekanan sudah mulai meningkat seiring makin banyak pertanyaan tidak nyaman diajukan soal arah yang sedang dituju klub. Saat ditanya di mana ia melihat Tottenham akan finis musim ini, Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir mereka akan berada di 10 besar. Saya benar-benar berpikir begitu, dan saya pikir pada musim berikutnya mereka benar-benar akan melaju, asalkan dia [De Zerbi] diberi cukup waktu. Saya memang berpikir mereka akan tampil baik.

“Saya belum berbicara dengan siapa pun. [Jan Paul] van Hecke ada di sana, saya sebenarnya belum benar-benar berbicara dengannya, jelas saya mengenalnya dari Brighton. Saya tahu JP sangat menyukainya di Brighton. Sangat menyukainya. Dan dia banyak membantu JP. Jadi, saya menebak dia tahu dan memahami cara kerja Roberto sedikit lebih baik daripada yang lain.

“Saya punya teman yang merupakan suporter Spurs, dan saya sebenarnya mengatakan mereka akan kesulitan, mereka akan mulai mengumpulkan poin nanti, dan musim depan adalah musim ketika Anda benar-benar akan berkata, ‘oh, sebenarnya, saya senang kami memilikinya’. Tapi itu pendapat saya. Saya bisa saja salah!”