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Tottenham akan finis di mana? Prediksi berani Premier League dari mantan striker Spurs Bobby Zamora saat Roberto De Zerbi diberi tahu kapan raksasa yang sedang tertidur itu akan bangkit
Tottenham menghabiskan dana besar setelah finis di peringkat ke-17 secara beruntun
Penantian 17 tahun untuk meraih trofi mayor berakhir pada 2025, ketika Ange Postecoglou mengawasi kejayaan bersejarah di Liga Europa, tetapi dua musim beruntun finis di peringkat ke-17 harus dijalani di kompetisi kasta tertinggi Inggris.
Ketegangan sempat memuncak pada beberapa momen, dengan ancaman degradasi yang sangat nyata membayangi dalam berbagai periode. Roberto De Zerbi adalah sosok yang berhasil mengarahkan tim yang mulai menunjukkan banyak kebocoran yang cukup mengkhawatirkan menuju zona aman pada musim lalu.
Pada musim panas ia diberi dana transfer yang impresif untuk digunakan, dan menggelontorkan dana besar untuk pemain-pemain seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Savio. Wajah-wajah baru gagal menghadirkan perubahan nasib, dengan Tottenham Hotspur tidak mencetak gol dalam empat laga pembuka Premier League dan menempati posisi yang sudah terlalu akrab di klasemen.
- Getty/GOAL
Di posisi berapa Tottenham akan finis di klasemen Premier League?
Keadaan seharusnya berbalik pada satu titik, tetapi tekanan sudah mulai meningkat seiring makin banyak pertanyaan tidak nyaman diajukan soal arah yang sedang dituju klub. Saat ditanya di mana ia melihat Tottenham akan finis musim ini, Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir mereka akan berada di 10 besar. Saya benar-benar berpikir begitu, dan saya pikir pada musim berikutnya mereka benar-benar akan melaju, asalkan dia [De Zerbi] diberi cukup waktu. Saya memang berpikir mereka akan tampil baik.
“Saya belum berbicara dengan siapa pun. [Jan Paul] van Hecke ada di sana, saya sebenarnya belum benar-benar berbicara dengannya, jelas saya mengenalnya dari Brighton. Saya tahu JP sangat menyukainya di Brighton. Sangat menyukainya. Dan dia banyak membantu JP. Jadi, saya menebak dia tahu dan memahami cara kerja Roberto sedikit lebih baik daripada yang lain.
“Saya punya teman yang merupakan suporter Spurs, dan saya sebenarnya mengatakan mereka akan kesulitan, mereka akan mulai mengumpulkan poin nanti, dan musim depan adalah musim ketika Anda benar-benar akan berkata, ‘oh, sebenarnya, saya senang kami memilikinya’. Tapi itu pendapat saya. Saya bisa saja salah!”
Tottenham Hotspur sedang berjuang mempertahankan status mereka di 'Big Six'
Meski finis di papan atas akan menjadi langkah ke arah yang benar bagi Spurs, hal itu tetap membuat mereka gagal memenuhi target yang ditetapkan Zamora pada Februari dalam upaya mempertahankan status ‘Big Six’.
Saat itu ia mengatakan kepada GOAL, ketika ditanya berapa lama lagi Tottenham secara realistis bisa mengklaim masih menjadi bagian dari kelompok elite itu: “Untuk tim seperti Spurs, saya rasa Anda mungkin hanya bisa luput dari sorotan selama dua tahun. Pada tahun ketiga, yang akan terjadi musim depan [2026-27], Anda harus menunjukkan semacam performa. Anda harus berada di enam besar dan secara konsisten terlihat seperti memang pantas berada di sana.
“Saya punya banyak teman yang merupakan penggemar Spurs dan mereka sangat frustrasi, dan itu sudah terjadi selama setahun terakhir. Mereka tidak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ini klub besar dengan potensi yang sangat besar.”
- Getty
Tottenham membutuhkan percikan setelah start tanpa gol pada 2026-27
Tottenham sudah kesulitan mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata untuk beberapa waktu. Keterpurukan tak terduga mereka di bawah Postecoglou saat itu dianggap sebagai goyangan yang tidak biasa, dengan keberhasilan di Eropa menutupi berbagai celah, tetapi pembusukan itu kini telah terjadi.
De Zerbi masih belum memberikan solusi jangka panjang atas pertanyaan-pertanyaan yang telah membayangi London utara lebih lama daripada yang ingin diingat banyak orang, dengan laga kandang melawan Aston Villa pada Sabtu yang akan membawa mereka ke jeda internasional lain dan kesempatan untuk mengumpulkan pikiran bersama.
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