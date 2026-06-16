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Tottenham akan bersaing dengan Manchester United untuk merekrut Sandro Tonali seiring berlanjutnya perombakan skuad yang dipimpin Roberto De Zerbi
Spurs mempercepat upaya mereka untuk merekrut gelandang Newcastle
Tottenham semakin gencar berupaya mendatangkan Tonali seiring dengan upaya De Zerbi untuk merombak skuadnya pasca musim 2025-26 yang sulit bagi klub tersebut. Setelah berjuang keras untuk bertahan di Liga Premier, Spurs telah bergerak di bursa transfer dan kini mengincar pemain tengah bintang.
Klub asal London utara ini telah mendatangkan Andy Robertson dan Marcos Senesi dengan status bebas transfer, sekaligus mengejar Savinho, Jan Paul van Hecke, dan Joao Palhinha. Namun, mendatangkan Tonali akan menjadi pernyataan niat paling jelas di bawah kepemimpinan De Zerbi. Menurut Fabrizio Romano, Tottenham kini telah memasuki persaingan untuk mendapatkan gelandang Newcastle tersebut. Tonali telah menarik minat dari beberapa klub papan atas Liga Premier, sementara kegagalan Newcastle lolos ke kompetisi Eropa telah memicu spekulasi mengenai masa depannya.
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Romano memberikan kabar terbaru tentang Tonali
Romano mengungkap ketertarikan Tottenham dalam sebuah postingan di X, dengan menyatakan bahwa De Zerbi memandang Tonali sebagai tambahan penting bagi lini tengahnya. Ia menulis: "EKSKLUSIF: Tottenham telah ikut bersaing untuk merekrut Sandro Tonali! De Zerbi menginginkan Tonali sebagai bintang baru di lini tengah, yang ideal untuk meningkatkan level #THFC. Spurs siap bersaing dengan Man City dan Arsenal dalam perburuan Tonali demi proyek ambisius baru guna membuktikan niat mereka."
Romano juga membahas posisi Manchester United terkait pemain tersebut, dengan menyiratkan bahwa klub Old Trafford tidak lagi secara aktif mengejar kesepakatan. Berbicara di saluran YouTube-nya, ia mengatakan: "Manchester United tidak akan merekrut Sandro Tonali pada tahap ini. Niat Manchester United adalah untuk tidak melanjutkan. Manchester United telah tertarik pada Tonali selama beberapa waktu, dan ia telah masuk dalam daftar pendek Manchester United, tetapi sekarang Manchester United percaya bahwa pemain tersebut terlalu mahal."
Tonali sesuai dengan visi jangka panjang De Zerbi
Langkah untuk mendatangkan Tonali dilaporkan merupakan bagian dari keinginan De Zerbi untuk membangun lini tengah yang lebih kuat dan lebih mumpuni secara teknis. Pelatih asal Italia itu ditunjuk untuk menyelamatkan Spurs dari zona degradasi dan kini berupaya memimpin proses perombakan yang jauh lebih luas. Kedatangannya akan secara signifikan memperkuat skuad yang menurut De Zerbi membutuhkan perbaikan besar-besaran jika ingin kembali bersaing di papan atas klasemen. Penarikan diri Man Utd dari perburuan ini juga bisa meningkatkan peluang Tottenham, meskipun persaingan dari Arsenal dan Man City tetap ada.
- Getty Images Sport
Spurs menghadapi tantangan krusial dalam persaingan bursa transfer
Tottenham kini harus meyakinkan Tonali bahwa proyek jangka panjang mereka adalah langkah yang tepat untuk masa depannya. Meskipun De Zerbi tampak bertekad menjadikan gelandang tersebut sebagai target utama, untuk mendapatkan kesepakatan dari Newcastle kemungkinan besar akan membutuhkan komitmen finansial yang besar. Beberapa pekan ke depan bisa menjadi penentu saat Spurs melanjutkan upaya perekrutan mereka dan berusaha mewujudkan rencana pembenahan tim De Zerbi menjelang musim baru.