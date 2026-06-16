Tottenham akan bersaing dengan Manchester United untuk merekrut Sandro Tonali seiring berlanjutnya perombakan skuad yang dipimpin Roberto De Zerbi

Tottenham semakin gencar berupaya mendatangkan Tonali seiring dengan upaya De Zerbi untuk merombak skuadnya pasca musim 2025-26 yang sulit bagi klub tersebut. Setelah berjuang keras untuk bertahan di Liga Premier, Spurs telah bergerak di bursa transfer dan kini mengincar pemain tengah bintang.

Klub asal London utara ini telah mendatangkan Andy Robertson dan Marcos Senesi dengan status bebas transfer, sekaligus mengejar Savinho, Jan Paul van Hecke, dan Joao Palhinha. Namun, mendatangkan Tonali akan menjadi pernyataan niat paling jelas di bawah kepemimpinan De Zerbi. Menurut Fabrizio Romano, Tottenham kini telah memasuki persaingan untuk mendapatkan gelandang Newcastle tersebut. Tonali telah menarik minat dari beberapa klub papan atas Liga Premier, sementara kegagalan Newcastle lolos ke kompetisi Eropa telah memicu spekulasi mengenai masa depannya.







