Torricelli: "Juventus asuhan Spalletti kembali membuat para penggemar bermimpi. Tentang Liga Champions 1996 dan Vialli..."

Tentang pengelolaan tim oleh Spalletti:

"Pelukan yang terjadi setelah gol Thuram sangat berarti. Itu menunjukkan bahwa tim sangat solid dan bekerja dengan baik. Sejak kedatangan pelatih Spalletti, Juventus telah meningkatkan performa, mungkin hanya melakukan kesalahan dalam beberapa pertandingan. Namun, mereka kembali membuat para pendukung bermimpi, dan itu yang paling penting. Keunikan dan kekompakan tim adalah yang membuat perbedaan, ketika harus saling membantu, di situlah tim menunjukkan kekompakannya. Hal ini membuat saya optimis untuk Liga Champions."

Liga Champions yang dimenangkan pada tahun 1996:

"Ya, beruntung bisa menjadi bagian dari sebuah kelompok, sebuah tim yang memenangkan segalanya, tentu saja dalam benak para penggemar biasa, Anda adalah seorang ikon. Hal ini membuat kami bangga, tidak hanya saya, tetapi juga semua rekan setim. Kami memiliki grup chat, Champions 96, di mana kami tertawa, bercanda, dan saling menyapa. Sangat menyenangkan ketika Anda bisa menjadi bagian dari sejarah klub seperti Juventus. Itu adalah hal yang luar biasa, sangat luar biasa."

Tentang Gianluca Vialli:

"Gianluca, seperti yang selalu saya katakan, adalah salah satu arsitek terbesar dari Juve itu. Dia adalah kapten kami dan bersama Lippi, mereka berhasil menemukan, bersama kami semua, menciptakan kesatuan tujuan antara ruang ganti, klub, dan pelatih. Sejujurnya, satu-satunya pemimpin hebat yang pernah saya miliki dalam segala hal adalah Gianluca. Dia benar-benar seorang guru bagi saya dan saya yakin bagi banyak rekan saya yang lain."