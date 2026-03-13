Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

Torino, Simeone tentang Vlasic: "Rahasia dia? Dia tidur pukul 21.30, tidur 10 jam setiap malam, dan selalu dalam kondisi prima"

Cholito mengungkap kebiasaan pasangannya

Penampilan layaknya MVP dalam laga Torino vs Parma yang berakhir 4-1 bagi Nikola Vlasic, yang menampilkan performa gemilang. Saat diwawancarai oleh DAZN dan Sky, Giovanni Simeone, yang mencetak gol pembuka untuk keunggulan sementara 1-0, berkomentar sebagai berikut: 

"Kami sepakat bahwa kami harus memulai dengan kuat karena mereka adalah tim yang sangat rapat. Saya mendapat peluang pertama dan untungnya berhasil mencetak gol pembuka, lalu kami berhasil mengendalikan permainan dan mengakhiri laga dengan baik. Vlasic adalah pemain yang sangat hebat, sosok yang penuh energi yang sangat saya sayangi."

  • RAHASIA VLASIC

    "Apa rahasia Nikola? Dia tidur pukul 21.30, tidur 10 jam setiap malam, dan karena itu dia selalu dalam kondisi prima," ungkap mantan penyerang Napoli itu. 

    • Iklan
