Torino menyalip Cagliari dan berhasil mendatangkan Oristanio: rincian transfer tersebut, pemeriksaan medis akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan

Setelah menjalani musim yang cukup sulit dari segi fisik, di mana ia hanya tampil dalam 20 pertandingan di Serie A bersama Parma dan mencetak satu gol saja, penyerang kelahiran tahun 2002 ini akan menjadi salah satu rekrutan pertama di bursa transfer Torino yang baru di bawah kepemimpinan Ignazio Abate. Menurut Sky Sport, kesepakatan ini akan diselesaikan melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian.