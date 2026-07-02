Torino-lah yang berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan Gaetano Oristanio dan mengungguli Cagliari, yang sebelumnya juga telah menunjukkan minatnya terhadap penyerang milik Venezia tersebut. Menurut laporan Sky Sport, sang pemain dijadwalkan tiba di Torino pada awal pekan depan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub barunya.
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Torino menyalip Cagliari dan berhasil mendatangkan Oristanio: rincian transfer tersebut, pemeriksaan medis akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan
KEINGINAN UNTUK MEMBALAS DENDAM
Setelah menjalani musim yang cukup sulit dari segi fisik, di mana ia hanya tampil dalam 20 pertandingan di Serie A bersama Parma dan mencetak satu gol saja, penyerang kelahiran tahun 2002 ini akan menjadi salah satu rekrutan pertama di bursa transfer Torino yang baru di bawah kepemimpinan Ignazio Abate. Menurut Sky Sport, kesepakatan ini akan diselesaikan melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian.
KARIR ORISTANIO
Gaetano Oristanio, yang meniti karier sepak bolanya di akademi muda Inter, menghabiskan dua musim di Belanda bersama Volendam (dari 2021 hingga 2023), sebelum pindah ke Cagliari, di mana ia tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak 2 gol. Kemudian ia pindah ke Venezia, di mana ia terikat kontrak hingga 30 Juni 2029 dan telah mencatatkan 37 penampilan serta 3 gol.