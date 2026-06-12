Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
AC Milan v AS Roma - Serie A-B U16 FinalGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Torino membidik Strefezza, Abate bergabung: pemutusan kontrak dengan Juve Stabia telah resmi. Tawaran dari AS untuk klub milik Cairo

Torino
I. Abate
Juve Stabia
Transfers
Parma Calcio 1913
Olympiakos Piraeus
G. Strefezza
M. Cancellieri
Serie A
Serie B

Ada kabar baru untuk para pendukung Granata.

Juve Stabia terhindar dari kebangkrutan. Faktanya, Pengadilan Napoli telah menyetujui Alfredo Guerri, yang mengajukan proposal mengikat untuk melaksanakan operasi rekapitalisasi yang disetujui pada 1 Juni 2026 oleh kurator, Dr. Salvatore Scarpa dan Dr. Mario Ferrara: inisiatif ini merupakan langkah krusial untuk menjamin kelangsungan usaha dan kepatuhan penuh terhadap kewajiban yang ditetapkan.


Sementara itu, klub asal Campania ini mengumumkan "pengakhiran hubungan kerja secara konsensual dengan pelatih Ignazio Abate", yang kini siap untuk mengambil alih bangku cadangan Torino di Serie A menggantikan Roberto D'Aversa.


  • PERHATIKAN STREFEZZA

    Mengenai bursa transfer, Torino tertarik pada Gabriel Strefezza. Pemain sayap serang keturunan Italia-Brasil (lahir tahun 1997, mantan pemain Como dan Lecce) ini baru saja kembali dari masa peminjaman di Parma (yang bersedia memperpanjang kontraknya), namun hak kepemilikannya masih dimiliki oleh Olympiacos.


    Di posisi yang sama, klub Yunani tersebut juga tertarik pada pemain Italia dari Lazio, Matteo Cancellieri (lahir tahun 2002, mantan pemain Verona), yang juga diminati oleh Fiorentina, Parma, dan Torino.

    • Iklan

  • PENAWARAN DARI AS

    Il Sole 24 Ore melaporkan bahwa penasihat Bank of America sedang menerima beberapa tawaran dari Amerika Serikat untuk mengambil alih Torino dari presiden klub Urbano Cairo.