Juve Stabia terhindar dari kebangkrutan. Faktanya, Pengadilan Napoli telah menyetujui Alfredo Guerri, yang mengajukan proposal mengikat untuk melaksanakan operasi rekapitalisasi yang disetujui pada 1 Juni 2026 oleh kurator, Dr. Salvatore Scarpa dan Dr. Mario Ferrara: inisiatif ini merupakan langkah krusial untuk menjamin kelangsungan usaha dan kepatuhan penuh terhadap kewajiban yang ditetapkan.





Sementara itu, klub asal Campania ini mengumumkan "pengakhiran hubungan kerja secara konsensual dengan pelatih Ignazio Abate", yang kini siap untuk mengambil alih bangku cadangan Torino di Serie A menggantikan Roberto D'Aversa.



