Topps mengubah foto ikonik Lionel Messi yang sedang menggendong bayi Lamine Yamal menjadi kartu koleksi edisi 1-of-1 setelah pertemuan 'gila' di final Piala Dunia

Kisah ini semakin menarik perhatian setelah Messi berbicara mengenai foto tersebut menjelang final Piala Dunia. Foto itu diambil saat kampanye penggalangan dana UNICEF ketika Messi masih bermain untuk Barcelona, jauh sebelum Yamal muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola.

"Foto itu luar biasa," katanya, seperti dikutip ESPN. "Saya berfoto dengannya saat dia masih bayi. Fakta bahwa kami berdua kini bermain di Piala Dunia sungguh luar biasa."