Getty Images Sport
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Topps mengubah foto ikonik Lionel Messi yang sedang menggendong bayi Lamine Yamal menjadi kartu koleksi edisi 1-of-1 setelah pertemuan 'gila' di final Piala Dunia
Gambar ikonik diubah menjadi kartu koleksi
Topps telah mengumumkan akan merilis kartu koleksi edisi tunggal yang menampilkan foto terkenal Messi sedang menggendong Yamal yang masih bayi. Kartu unik ini akan disertakan dalam kemasan Topps Stadium Club UCC, yang rencananya akan dirilis akhir tahun ini. Pengumuman ini menyusul final Piala Dunia hari Minggu lalu, di mana Yamal membantu Spanyol mengalahkan Argentina asuhan Messi dengan skor 1-0 dalam pertandingan yang kembali menyoroti gambar tak terlupakan tersebut.
- AFP
Messi mengenang reuni yang luar biasa
Kisah ini semakin menarik perhatian setelah Messi berbicara mengenai foto tersebut menjelang final Piala Dunia. Foto itu diambil saat kampanye penggalangan dana UNICEF ketika Messi masih bermain untuk Barcelona, jauh sebelum Yamal muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola.
"Foto itu luar biasa," katanya, seperti dikutip ESPN. "Saya berfoto dengannya saat dia masih bayi. Fakta bahwa kami berdua kini bermain di Piala Dunia sungguh luar biasa."
Dari sesi pemotretan amal hingga sejarah
Apa yang awalnya hanya sebuah sesi pemotretan amal telah berkembang menjadi salah satu momen paling luar biasa dalam dunia sepak bola yang menandai sebuah siklus penuh. Messi menjadi legenda Barcelona setelah meraih segudang trofi bersama klub tersebut, sementara Yamal kini telah tumbuh menjadi salah satu bintang terbesar Spanyol di klub yang sama. Pertemuan mereka di final Piala Dunia menyoroti apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai penyerahan tongkat estafet yang simbolis antar generasi.
- Getty Images Sport
Kedua bintang itu kini menatap ke depan
Final Piala Dunia 2026 bisa jadi penampilan terakhir Messi di panggung terbesar sepak bola, mengingat pemain berusia 39 tahun itu diperkirakan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menorehkan karier internasional yang gemilang. Keduanya kini akan menikmati masa istirahat setelah tampil dalam delapan pertandingan Piala Dunia tim masing-masing. Yamal akan kembali ke Barcelona menjelang musim LaLiga 2026-27, sementara Messi dijadwalkan kembali bergabung dengan Inter Miami saat kompetisi MLS dilanjutkan setelah turnamen FIFA tersebut.
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