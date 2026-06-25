Seorang jurnalis dari Deutsche Welle menanyakan kepada mantan pelatih BVB dan FC Liverpool mengenai pernyataan Schweinsteiger menjelang pertandingan grup kedua timnas Jerman melawan Pantai Gading.
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"Topik yang sangat serius": Jürgen Klopp meninggalkan wawancara setelah ditanya soal Bastian Schweinsteiger
Dalam kapasitasnya sebagai pakar untuk ARD, Schweinsteiger sempat menimbulkan kehebohan menjelang pertandingan tim Afrika melawan timnas Jerman, karena ia menggambarkan gaya bermain Pantai Gading sebagai "liar", "tidak ortodoks", "tidak terlalu taktis", dan pada dasarnya sebagai "sepak bola Afrika".
Hal ini memicu kritik tajam terhadap Schweinsteiger. Jurnalis dan penulis Philipp Awounou menjelaskan dalam sebuah artikel tamu di majalah Spiegel: “Dulu, orang kulit hitam keturunan Afrika dicap sebagai tidak beradab (‘liar’), berbeda (‘tidak ortodoks’), atau bahkan berpotensi berbahaya (‘tak terduga’).“ Meskipun Schweinsteiger bukanlah seorang rasis, namun pernyataan yang ia sampaikan tetap “bermasalah”.
Mantan pemain sepak bola profesional Hans Sarpei juga mengkritik dalam wawancara dengan t-online bahwa para pakar tersebut “tidak tahu apa-apa tentang sepak bola Afrika.”
Klopp: "Tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan"
Klopp, di sisi lain, tidak ingin memperkeruh suasana dan langsung memotong pertanyaan sang wartawan. “Dan sekarang Anda ingin memperpanjang topik ini. Tidak, tidak, saya tidak punya kesempatan. Saya tidak punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini,” balas Klopp dengan cepat.
Ini adalah “topik yang sangat serius dan saya bahkan tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Bagi orang-orang dari Afrika, ini adalah satu hal, sedangkan bagi orang lain, hal-hal yang berbeda,” lanjut pria berusia 59 tahun itu.
Kemudian, ia menunjuk ke mikrofon Deutsche Welle milik jurnalis tersebut dan berkata dengan nada sarkastis. “Dan yang mengejutkan, mikrofon itu buatan Jerman. Itu sungguh mengejutkan saya.” Setelah mengucapkan terima kasih, ia berbalik sambil tertawa dan meninggalkan reporter tersebut serta para jurnalis lain yang hadir di sana.