"Topik yang sangat serius": Jürgen Klopp meninggalkan wawancara setelah ditanya soal Bastian Schweinsteiger

Dalam kapasitasnya sebagai pakar untuk ARD, Schweinsteiger sempat menimbulkan kehebohan menjelang pertandingan tim Afrika melawan timnas Jerman, karena ia menggambarkan gaya bermain Pantai Gading sebagai "liar", "tidak ortodoks", "tidak terlalu taktis", dan pada dasarnya sebagai "sepak bola Afrika".

Hal ini memicu kritik tajam terhadap Schweinsteiger. Jurnalis dan penulis Philipp Awounou menjelaskan dalam sebuah artikel tamu di majalah Spiegel: “Dulu, orang kulit hitam keturunan Afrika dicap sebagai tidak beradab (‘liar’), berbeda (‘tidak ortodoks’), atau bahkan berpotensi berbahaya (‘tak terduga’).“ Meskipun Schweinsteiger bukanlah seorang rasis, namun pernyataan yang ia sampaikan tetap “bermasalah”.

Mantan pemain sepak bola profesional Hans Sarpei juga mengkritik dalam wawancara dengan t-online bahwa para pakar tersebut “tidak tahu apa-apa tentang sepak bola Afrika.”