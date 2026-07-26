"Topik ini sudah ditutup!" - Transfer Granit Xhaka ke Chelsea secara tegas dibantah oleh manajer Sunderland, Regis Le Bris

Menurut The Guardian, Sunderland langsung menolak tawaran sebesar 8 juta poundsterling dari Chelsea untuk Xhaka.

Xabi Alonso, yang baru-baru ini mengambil alih kepelatihan di Chelsea, sangat ingin kembali bekerja sama dengan Xhaka setelah mereka pernah bermain bersama di Bayer Leverkusen.

Namun, Sunderland tidak berniat melepas Xhaka, yang memainkan peran penting dalam keberhasilan Sunderland lolos ke Liga Europa musim lalu. Setelah bergabung dengan klub pada musim panas lalu, Xhaka terikat kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2028. Chelsea tetap tertarik, tetapi Sunderland bersikukuh mempertahankan Xhaka untuk perjalanan mereka di kompetisi Eropa.



