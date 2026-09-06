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Tony D’Amico menegaskan Manu Kone akan memberikan kontribusinya untuk Roma setelah transfer ke Chelsea gagal
Kone bertahan di Olimpico meski diminati Chelsea
D’Amico mengungkapkan kepuasan besarnya karena Kone tetap bertahan di Stadio Olimpico setelah penutupan dramatis bursa transfer musim panas. Pemain internasional Prancis itu menjadi subjek spekulasi intens dan pendekatan besar pada saat-saat akhir dari raksasa Premier League, Chelsea, yang ingin menambah opsi di lini tengah mereka dengan mantan pemain Borussia Monchengladbach berbakat tersebut.
Berbicara kepada Sky Sport Italia, D’Amico menjelaskan secara terbuka sikap klub terkait aset berharganya. "Sebelum pertandingan melawan Fiorentina, saya mengatakan akan sulit bagi kami untuk melepas pemain-pemain penting ketika waktu bursa transfer sudah begitu dekat dengan penutupan, dan itulah yang terbukti terjadi," kata D’Amico. "Kone adalah pemain penting, kami senang dia tetap bersama kami, dan yakin dia akan memberikan kontribusinya selama musim ini."
- Getty Images
Pengaruh Gasperini dan evolusi taktik
Meski jajaran direksi memainkan peran mereka dalam menolak Chelsea, pengaruh pelatih kepala Gian Piero Gasperini juga sama menentukan. Juru taktik veteran itu telah lama menjadi pendukung vokal pemain berusia 25 tahun tersebut, dengan melihatnya sebagai pilar dalam susunan lini tengahnya. Laporan menyebutkan bahwa Gasperini secara pribadi memveto potensi penjualan apa pun, karena meyakini bahwa kehilangan profil seperti itu tanpa pengganti yang siap pakai akan membahayakan ambisi Roma di kompetisi domestik maupun kampanye Liga Champions mendatang, yang dimulai dengan laga berisiko tinggi melawan Fenerbahce.
Fleksibilitas taktik dan munculnya pemain muda
Di balik drama bursa transfer, Roma sedang berupaya menyesuaikan skema taktik mereka saat bersiap menghadapi jadwal padat yang juga mencakup kembalinya sepak bola Liga Champions. Salah satu topik utama yang dibicarakan adalah kegagalan klub untuk mengamankan pemain penyerang sayap spesialis, profil yang secara khusus diminta Gasperini. Namun, D’Amico menunjuk pada solusi internal dan perkembangan rekrutan anyar Rodrigo Mora, yang bergabung dengan klub dari FC Porto.
"Rodrigo Mora seiring waktu bisa mengambil peran itu, kami yakin dengan kerja keras dia nantinya akan mampu bermain di sisi sayap," jelas D’Amico. Fokus pada perkembangan internal ini juga terlihat dari terus dipilihnya lulusan akademi Emanuele Lulli. Pemain muda itu mampu membuat rekrutan baru Nahuel Molina tetap berada di luar starting XI, sekaligus menuai pujian berkat kematangan dan kualitas teknisnya. D’Amico menambahkan: "Kami sangat bangga dengan Lulli, yang menghadapi situasi ini dengan sangat tenang, dan itulah yang membuat perbedaan untuk bisa melakukan itu dalam atmosfer seperti ini."
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Kebugaran skuad dan ambisi di Eropa
Saat pembicaraan transfer mulai mereda, fokus di Trigoria kembali ke lapangan dan pengelolaan pemain-pemain kunci. Ada kekhawatiran besar terkait kondisi kebugaran Paulo Dybala dan Evan Ndicka. Ndicka, khususnya, sempat memicu kekhawatiran setelah ditarik keluar saat pemanasan pada pertandingan sebelumnya melawan Lecce. Namun, kedua pemain itu berhasil pulih dari masalah otot masing-masing sehingga memberi dorongan besar bagi Gasperini, sekaligus menegaskan kedalaman dan daya tahan skuad saat mereka bersiap menghadapi jadwal yang padat.
Saat beralih dari bursa transfer ke panggung Liga Champions, klub itu tampak bersatu dalam visi mereka, menyeimbangkan pengalaman para bintang mapan dengan energi para lulusan akademi dan kecerdikan taktik dari manajer mereka.
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