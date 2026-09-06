Tony D’Amico menegaskan Manu Kone akan memberikan kontribusinya untuk Roma setelah transfer ke Chelsea gagal

D’Amico mengungkapkan kepuasan besarnya karena Kone tetap bertahan di Stadio Olimpico setelah penutupan dramatis bursa transfer musim panas. Pemain internasional Prancis itu menjadi subjek spekulasi intens dan pendekatan besar pada saat-saat akhir dari raksasa Premier League, Chelsea, yang ingin menambah opsi di lini tengah mereka dengan mantan pemain Borussia Monchengladbach berbakat tersebut.

Berbicara kepada Sky Sport Italia, D’Amico menjelaskan secara terbuka sikap klub terkait aset berharganya. "Sebelum pertandingan melawan Fiorentina, saya mengatakan akan sulit bagi kami untuk melepas pemain-pemain penting ketika waktu bursa transfer sudah begitu dekat dengan penutupan, dan itulah yang terbukti terjadi," kata D’Amico. "Kone adalah pemain penting, kami senang dia tetap bersama kami, dan yakin dia akan memberikan kontribusinya selama musim ini."