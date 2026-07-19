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TONTON: Suasana memanas saat pelatih Argentina, Lionel Scaloni, harus memisahkan para pemain yang saling baku hantam setelah Spanyol memastikan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia dalam 16 tahun
- AFP
Pertandingan yang penuh kontroversi sejak awal
Pertandingan final antara Spanyol dan Argentina mencatatkan hampir 50 pelanggaran pada sore itu, dengan La Albiceleste menerima empat kartu kuning dan bintang mereka, Enzo Fernandez, diusir dari lapangan pada detik-detik terakhir perpanjangan waktu. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut, yang sering kali mengorbankan aspek hiburan demi kekerasan di lapangan.
Setelah peluit akhir dibunyikan, beberapa pemain Argentina bergegas menghampiri lawan mereka, sebelum Scaloni turun tangan untuk mencegah timnya memperparah keributan tersebut.
- Getty Images Sport
Tonton klip-klipnya
Keributan langsung meletus di lapangan setelah pertandingan usai.
Berikut sudut pandang lainnya.
- AFP
Alasan untuk merasa frustrasi
Gaya permainan agresif Argentina tidak membuahkan hasil serangan yang berarti bagi tim asuhan Scaloni. Mereka tidak melepaskan satu tembakan pun selama 105 menit dan mengakhiri 120 menit pertandingan dengan hanya dua tembakan—tak satu pun mengarah ke gawang. Mereka juga hanya mencatatkan delapan sentuhan bola di kotak penalti Spanyol sepanjang pertandingan.
Sebaliknya, La Roja melepaskan 20 tembakan — 12 di antaranya mengarah ke gawang — dan melakukan 31 sentuhan bola di kotak penalti lawan.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Ini saatnya merayakan bagi Spanyol, yang berhasil meraih gelar Piala Dunia pertamanya sejak 2010. Bagi Argentina, masih ada pertanyaan apakah ikon Lionel Messi akan terus bermain untuk tim nasional.
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