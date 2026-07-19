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FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

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TONTON: Suasana memanas saat pelatih Argentina, Lionel Scaloni, harus memisahkan para pemain yang saling baku hantam setelah Spanyol memastikan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia dalam 16 tahun

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Scaloni

Pertandingan final Piala Dunia yang berlangsung sengit antara Spanyol dan Argentina berubah menjadi ricuh begitu peluit akhir dibunyikan dan memastikan La Roja sebagai juara. Beberapa pemain La Albiceleste mencoba berkonfrontasi dengan para pemain juara di lapangan. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, terpaksa bertindak sebagai penengah saat ia memisahkan beberapa insiden bentrokan di lapangan.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Pertandingan yang penuh kontroversi sejak awal

    Pertandingan final antara Spanyol dan Argentina mencatatkan hampir 50 pelanggaran pada sore itu, dengan La Albiceleste menerima empat kartu kuning dan bintang mereka, Enzo Fernandez, diusir dari lapangan pada detik-detik terakhir perpanjangan waktu. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut, yang sering kali mengorbankan aspek hiburan demi kekerasan di lapangan.

    Setelah peluit akhir dibunyikan, beberapa pemain Argentina bergegas menghampiri lawan mereka, sebelum Scaloni turun tangan untuk mencegah timnya memperparah keributan tersebut.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tonton klip-klipnya

    Keributan langsung meletus di lapangan setelah pertandingan usai.

    Berikut sudut pandang lainnya.



  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Alasan untuk merasa frustrasi

    Gaya permainan agresif Argentina tidak membuahkan hasil serangan yang berarti bagi tim asuhan Scaloni. Mereka tidak melepaskan satu tembakan pun selama 105 menit dan mengakhiri 120 menit pertandingan dengan hanya dua tembakan—tak satu pun mengarah ke gawang. Mereka juga hanya mencatatkan delapan sentuhan bola di kotak penalti Spanyol sepanjang pertandingan.

    Sebaliknya, La Roja melepaskan 20 tembakan — 12 di antaranya mengarah ke gawang — dan melakukan 31 sentuhan bola di kotak penalti lawan.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Ini saatnya merayakan bagi Spanyol, yang berhasil meraih gelar Piala Dunia pertamanya sejak 2010. Bagi Argentina, masih ada pertanyaan apakah ikon Lionel Messi akan terus bermain untuk tim nasional.