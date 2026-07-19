TONTON: Suasana memanas saat pelatih Argentina, Lionel Scaloni, harus memisahkan para pemain yang saling baku hantam setelah Spanyol memastikan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia dalam 16 tahun

Pertandingan final antara Spanyol dan Argentina mencatatkan hampir 50 pelanggaran pada sore itu, dengan La Albiceleste menerima empat kartu kuning dan bintang mereka, Enzo Fernandez, diusir dari lapangan pada detik-detik terakhir perpanjangan waktu. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut, yang sering kali mengorbankan aspek hiburan demi kekerasan di lapangan.

Setelah peluit akhir dibunyikan, beberapa pemain Argentina bergegas menghampiri lawan mereka, sebelum Scaloni turun tangan untuk mencegah timnya memperparah keributan tersebut.