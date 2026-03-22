TONTON: Perkelahian meletus setelah Mason Greenwood terjatuh dan bintang Marseille terpaksa ditarik keluar karena cedera saat melawan Lille
- AFP
Kebangkitan Lille di menit-menit akhir mengejutkan Marseille
Setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Ligue 1, Marseille mengalami kekalahan di kandang sendiri saat menjamu Lille. Meskipun sempat memimpin lewat gol Ethan Nwaneri pada menit ke-43 dan menutup babak pertama dengan keunggulan, Marseille justru terkejar di babak kedua saat Lille merespons dengan cepat, dengan Thomas Meunier menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Striker veteran Prancis, Olivier Giroud, kemudian mencetak gol penentu kemenangan dramatis bagi tim tamu pada menit ke-86.
Kemenangan ini mengangkat Lille ke posisi kelima dengan 47 poin, menghidupkan kembali harapan mereka untuk mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions, karena selisih poin antara mereka dan Marseille yang berada di posisi ketiga kini telah berkurang menjadi hanya dua poin dengan tujuh putaran tersisa di musim Ligue 1.
Kekacauan meletus saat Greenwood dihancurkan
Pertandingan antara Marseille dan Lille berubah menjadi ricuh pada menit-menit awal ketika terjadi keributan setelah Greenwood terlempar jauh saat melakukan serangan balik cepat. Penyerang asal Inggris itu berhasil melewati bek yang mengawalnya dan berusaha memanfaatkan ruang kosong di sepertiga akhir lapangan sebelum langkahnya dihentikan oleh tekel terlambat dan agresif dari Casper Verdonk dari Lille.
Kerasnya tekel dan kecepatan pergerakan Greenwood menyebabkan mantan pemain Manchester United itu terlempar, sebuah aksi yang langsung memicu kemarahan bangku cadangan Marseille dan rekan-rekan setimnya di lapangan.
Wasit Benoit Bastien terpaksa turun tangan saat para pemain dari kedua tim saling berhadapan dalam konfrontasi massal, dengan Verdonk akhirnya menerima kartu kuning atas perannya dalam insiden tersebut.
Masalah disiplin sejak awal menghantui kedua belah pihak
Wasit sudah disibukkan sejak peluit pertama dibunyikan dalam pertandingan yang berlangsung sengit antara dua tim yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions. Masalah disiplin sudah menjadi perhatian utama bagi Lille sejak menit pertama, ketika Nathan Ngoy mendapat kartu kuning. Bek tersebut diberi peringatan karena melakukan pelanggaran berbahaya setelah tendangannya yang terlalu tinggi mengenai kepala Igor Paixao, sehingga ia harus bermain dengan hati-hati sepanjang sisa pertandingan.
