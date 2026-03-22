TONTON: Perkelahian meletus setelah Mason Greenwood terjatuh dan bintang Marseille terpaksa ditarik keluar karena cedera saat melawan Lille

Setelah meraih tiga kemenangan beruntun di Ligue 1, Marseille mengalami kekalahan di kandang sendiri saat menjamu Lille. Meskipun sempat memimpin lewat gol Ethan Nwaneri pada menit ke-43 dan menutup babak pertama dengan keunggulan, Marseille justru terkejar di babak kedua saat Lille merespons dengan cepat, dengan Thomas Meunier menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Striker veteran Prancis, Olivier Giroud, kemudian mencetak gol penentu kemenangan dramatis bagi tim tamu pada menit ke-86.

Kemenangan ini mengangkat Lille ke posisi kelima dengan 47 poin, menghidupkan kembali harapan mereka untuk mengamankan tempat kualifikasi Liga Champions, karena selisih poin antara mereka dan Marseille yang berada di posisi ketiga kini telah berkurang menjadi hanya dua poin dengan tujuh putaran tersisa di musim Ligue 1.