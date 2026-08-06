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TONTON: Lionel Messi cetak gol pertama untuk Inter Miami sejak kembali dari perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026

Inter Miami CF vs Atletico de San Luis
Inter Miami CF
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Lionel Messi kembali tampil seperti versi terbaiknya untuk Inter Miami, mencetak gol-gol pertamanya sejak kembali dari tugas bersama Argentina di Piala Dunia saat menghadapi Atletico San Luis di Leagues Cup. David Rodriguez membawa tim Liga MX itu unggul hanya dalam empat menit, tetapi pemain berusia 39 tahun itu membalas dengan dua gol ketika Miami mencetak empat gol sebelum pertandingan ditangguhkan karena cuaca.

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Reaksi langsung

    Messi merespons hampir seketika, menyambut umpan silang akurat sebelum melepaskan penyelesaian akhir sempurna pada menit ke-11. Setelah itu, Miami mulai melaju, ketika Telasco Segovia mencetak gol hanya 15 menit kemudian untuk membawa Herons unggul 2-1. Messi lalu menambah gol keduanya untuk mengubah skor menjadi 3-1 sebelum Micael mencetak gol keempat jelang turun minum.

    Atletico memperkecil ketertinggalan lewat Rafa Llorente, yang mencetak gol luar biasa dengan tendangan melengkung ke dalam dari luar kotak penalti. Pertandingan kemudian dihentikan karena cuaca sebelum dilanjutkan sekitar 30 menit kemudian.


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    Saksikan gol pembuka Messi di sini.

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    Musim MVP lainnya segera datang?

    Selain mencetak dua gol, Messi juga menyumbang satu assist untuk gol keempat Miami. Di MLS musim ini, ia kini mengoleksi 12 gol dan delapan assist.

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    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Setelah pertandingan Miami melawan Atletico, tim itu akan menghadapi raksasa Liga MX, Monterrey, pada Sabtu, 8 Agustus.

Leagues Cup
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