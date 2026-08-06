Messi merespons hampir seketika, menyambut umpan silang akurat sebelum melepaskan penyelesaian akhir sempurna pada menit ke-11. Setelah itu, Miami mulai melaju, ketika Telasco Segovia mencetak gol hanya 15 menit kemudian untuk membawa Herons unggul 2-1. Messi lalu menambah gol keduanya untuk mengubah skor menjadi 3-1 sebelum Micael mencetak gol keempat jelang turun minum.

Atletico memperkecil ketertinggalan lewat Rafa Llorente, yang mencetak gol luar biasa dengan tendangan melengkung ke dalam dari luar kotak penalti. Pertandingan kemudian dihentikan karena cuaca sebelum dilanjutkan sekitar 30 menit kemudian.



