Hall membuka skor pada menit ketujuh saat menghadapi Columbus Crew. Ia menambah gol melalui tendangan jarak dekat pada menit ke-40 untuk membawa New York kembali unggul, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-78 dengan memanfaatkan bola liar setelah tendangan sudut untuk mencetak gol penentu kemenangan.
TONTON: Julian Hall dari New York Red Bulls menjadi pemain termuda dalam sejarah MLS yang mencetak hat-trick
Karier Hall di Red Bulls
Sebelum musim ini, Hall mencetak tiga gol dalam 38 penampilannya antara tahun 2023 hingga 2025. Musim ini, jumlah golnya telah tiga kali lipat.
Hall dan New York Red Bulls masih memiliki dua pertandingan tersisa sebelum Piala Dunia, yaitu melawan rival mereka New York City FC pada 16 Mei dan Sporting KC pada 23 Mei.