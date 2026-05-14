Red Bull New York v Columbus Crew

TONTON: Julian Hall dari New York Red Bulls menjadi pemain termuda dalam sejarah MLS yang mencetak hat-trick

Julian Hall, lulusan akademi Red Bull New York, menjadi pemain termuda dalam sejarah MLS yang mencetak hat-trick pada usia 18 tahun dan 50 hari, menggeser rekor sebelumnya yang dipegang Ricardo Pepi (18 tahun dan 196 hari). Hall kini telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist musim ini, dan muncul sebagai salah satu sorotan utama bagi tim Red Bulls yang tengah bangkit di bawah asuhan pelatih kepala tahun pertama, Michael Bradley.

    Menulis sejarah

    Hall membuka skor pada menit ketujuh saat menghadapi Columbus Crew. Ia menambah gol melalui tendangan jarak dekat pada menit ke-40 untuk membawa New York kembali unggul, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-78 dengan memanfaatkan bola liar setelah tendangan sudut untuk mencetak gol penentu kemenangan.

    Karier Hall di Red Bulls

    Sebelum musim ini, Hall mencetak tiga gol dalam 38 penampilannya antara tahun 2023 hingga 2025. Musim ini, jumlah golnya telah tiga kali lipat.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Hall dan New York Red Bulls masih memiliki dua pertandingan tersisa sebelum Piala Dunia, yaitu melawan rival mereka New York City FC pada 16 Mei dan Sporting KC pada 23 Mei.

