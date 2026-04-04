TONTON: Josh Sargent mencetak gol pertamanya di MLS dan memberikan assist dalam kemenangan FC Toronto atas Colorado Rapids

Sargent mencetak gol pertamanya di MLS dan memberikan assist dalam kemenangan FC Toronto atas Colorado Rapids
Sargent mencetak gol yang sangat dibutuhkan
Pemain asal Amerika itu sempat mengalami kesulitan di Toronto setelah pindah dari Norwich dengan nilai transfer yang besar. Ia menjalani debut yang kurang mulus sebelum gagal menunjukkan performa yang menonjol pada penampilannya yang kedua.
Namun pada Sabtu sore, ia tampil jauh lebih tajam. Setelah babak pertama yang tenang, Sargent mulai bersinar di babak kedua. Ia memberikan assist kepada Richie Laryea untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-65. Dan kemudian, setelah Rapids kehilangan pemain kedua yang diusir wasit pada hari itu, Sargent mencetak gol penentu kemenangan yang mematikan melalui sundulan yang rapi.
Toronto sedang dalam performa terbaiknya
Hal ini melanjutkan performa apik tim asal Kanada tersebut. Mereka telah berinvestasi besar-besaran pada Sargent dan merombak skuad mereka setelah dua musim berturut-turut yang mengecewakan. Dan tanda-tanda awalnya cukup menjanjikan. Mereka kini berada di peringkat keempat di Wilayah Timur, dan belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir.
Harapan timnas AS?
Belum jelas apa artinya hal ini bagi peluang Sargent di timnas AS. Penyerang tersebut belum mampu tampil mengesankan di bawah asuhan Mauricio Pochettino, dan dengan Piala Dunia yang semakin dekat, ia tampaknya masih berada di luar skuad.
Ia tidak masuk dalam skuad Piala Emas musim panas lalu, dengan Pochettino menyebutkan "alasan sepak bola" sebagai alasan pencoretannya.
Apa langkah selanjutnya bagi Toronto?
Mulai saat ini, Toronto akan menghadapi serangkaian pertandingan yang berpeluang dimenangkan. Mereka akan menghadapi Cincinnati yang sedang terpuruk pekan depan, sebelum bertanding melawan Austin yang berada di puncak klasemen dan kemudian Philadelphia Union. Kemungkinan besar, Sargent akan menjadi ujung tombak dalam pertandingan-pertandingan tersebut.