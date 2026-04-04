TONTON: Josh Sargent mencetak gol pertamanya di MLS dan memberikan assist dalam kemenangan FC Toronto atas Colorado Rapids

Pemain asal Amerika itu sempat mengalami kesulitan di Toronto setelah pindah dari Norwich dengan nilai transfer yang besar. Ia menjalani debut yang kurang mulus sebelum gagal menunjukkan performa yang menonjol pada penampilannya yang kedua.

Namun pada Sabtu sore, ia tampil jauh lebih tajam. Setelah babak pertama yang tenang, Sargent mulai bersinar di babak kedua. Ia memberikan assist kepada Richie Laryea untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-65. Dan kemudian, setelah Rapids kehilangan pemain kedua yang diusir wasit pada hari itu, Sargent mencetak gol penentu kemenangan yang mematikan melalui sundulan yang rapi.







