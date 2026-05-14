TONTON: Cavan Sullivan, penyerang berbakat Philadelphia Union yang kelak akan bergabung dengan Manchester City, mencetak gol pertamanya di MLS pada usia 16 tahun

Gol liga MLS pertama Cavan Sullivan menjadi tonggak sejarah baru dalam karier salah satu pemain muda paling diperbincangkan di dunia sepak bola Amerika. Bintang muda Philadelphia Union berusia 16 tahun ini turut memicu kebangkitan di menit-menit akhir saat melawan Orlando City SC, menambah daftar prestasinya yang sudah mencakup kontrak profesional pada usia 14 tahun dan dua gol di CONCACAF Champions Cup awal tahun ini melawan Defence Force F.C. Meskipun demikian, Union harus menelan kekalahan menyakitkan dengan skor 4-3.