Orlando City SC v Philadelphia Union

TONTON: Cavan Sullivan, penyerang berbakat Philadelphia Union yang kelak akan bergabung dengan Manchester City, mencetak gol pertamanya di MLS pada usia 16 tahun

Gol liga MLS pertama Cavan Sullivan menjadi tonggak sejarah baru dalam karier salah satu pemain muda paling diperbincangkan di dunia sepak bola Amerika. Bintang muda Philadelphia Union berusia 16 tahun ini turut memicu kebangkitan di menit-menit akhir saat melawan Orlando City SC, menambah daftar prestasinya yang sudah mencakup kontrak profesional pada usia 14 tahun dan dua gol di CONCACAF Champions Cup awal tahun ini melawan Defence Force F.C. Meskipun demikian, Union harus menelan kekalahan menyakitkan dengan skor 4-3.

    Berperan dalam dua gol untuk Union

    Sullivan tidak hanya mencetak gol pertamanya, tetapi juga memainkan peran kunci dalam proses terciptanya gol pertama Philadelphia pada malam itu, dengan memberikan umpan kepada Nathan Harriel, yang langsung memberikan assist kepada Milan Iloski untuk memperkecil ketertinggalan dari Orlando. Kemudian muncullah gol liga pertama Sullivan saat remaja itu memanfaatkan pergerakan yang tepat waktu untuk mencetak gol berkat umpan silang rendah dari Ben Bender.

    Tonton gol Sullivan pada menit ke-75 di sini.

    Data di balik pertumbuhan Sullivan

    Dengan Union yang jelas-jelas sedang dalam proses perombakan setelah melepas beberapa bintang andalannya pasca-musim lalu di mana mereka berhasil meraih gelar Supporters' Shield, Sullivan telah membuktikan diri sebagai pemain kunci. Setelah hanya bermain selama 224 menit dalam dua musim pertamanya di MLS, ia telah mencatatkan 377 menit bermain musim ini — dengan menyumbang dua assist dan empat kali menjadi starter.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Terlepas dari janji Sullivan, Union saat ini menjadi tim terburuk di MLS karena mereka masih tertahan di enam poin setelah 13 pertandingan. Mereka akan kembali ke kandang mereka di Subaru Park pada hari Sabtu untuk menjamu Columbus Crew

