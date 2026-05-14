TONTON: Cavan Sullivan, penyerang berbakat Philadelphia Union yang kelak akan bergabung dengan Manchester City, mencetak gol pertamanya di MLS pada usia 16 tahun

Sullivan tidak hanya mencetak gol pertamanya, tetapi juga memainkan peran kunci dalam proses terciptanya gol pertama Philadelphia pada malam itu, dengan memberikan umpan kepada Nathan Harriel, yang langsung memberikan assist kepada Milan Iloski untuk memperkecil ketertinggalan dari Orlando. Kemudian muncullah gol liga pertama Sullivan saat remaja itu memanfaatkan pergerakan yang tepat waktu untuk mencetak gol berkat umpan silang rendah dari Ben Bender.
Cavan Sullivan, penyerang berbakat Philadelphia Union yang kelak akan bergabung dengan Manchester City, mencetak gol pertamanya di MLS pada usia 16 tahun
Berperan dalam dua gol untuk Union
Data di balik pertumbuhan Sullivan
Dengan Union yang jelas-jelas sedang dalam proses perombakan setelah melepas beberapa bintang andalannya pasca-musim lalu di mana mereka berhasil meraih gelar Supporters' Shield, Sullivan telah membuktikan diri sebagai pemain kunci. Setelah hanya bermain selama 224 menit dalam dua musim pertamanya di MLS, ia telah mencatatkan 377 menit bermain musim ini — dengan menyumbang dua assist dan empat kali menjadi starter.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Terlepas dari janji Sullivan, Union saat ini menjadi tim terburuk di MLS karena mereka masih tertahan di enam poin setelah 13 pertandingan. Mereka akan kembali ke kandang mereka di Subaru Park pada hari Sabtu untuk menjamu Columbus Crew