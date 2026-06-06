Amerika Serikat mengawali pertandingan dengan lambat setelah kebobolan gol dari Kai Havertz pada dua menit pertama akibat pertahanan yang lemah saat menghadapi situasi bola mati. Namun, tim asuhan Mauricio Pochettino merespons dengan baik dan mulai membangun momentum sepanjang sisa babak pertama. Kemudian, Robinson melepaskan tendangan spektakuler ke gawang Jerman.
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TONTON: Bek kiri Timnas AS, Antonee 'Jedi' Robinson, mencetak gol spektakuler kelas dunia saat melawan Jerman dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia
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Tonton berbagai sudut pandang gol Robinson di sini:
Perayaan yang tak kalah mengesankan
Robinson jelas menikmati pertandingan ini.
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Statistik keseluruhan Jedi di Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Ini merupakan gol kelima Robinson dalam kariernya bersama Tim Nasional AS, di mana bintang Fulham tersebut telah mencatatkan 54 penampilan. Pemain internasional AS kelahiran Inggris ini kini juga telah menyamai jumlah golnya di level klub, dengan mencetak lima gol dalam 317 penampilan bersama Everton, Bolton, Wigan, dan Fulham.