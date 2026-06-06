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Antonee Robinson, USMNTGetty

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TONTON: Bek kiri Timnas AS, Antonee 'Jedi' Robinson, mencetak gol spektakuler kelas dunia saat melawan Jerman dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia

USA vs Germany
USA
Germany
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A. Robinson

Antonee Robinson telah membangun reputasi sebagai salah satu bek kiri terbaik di Liga Premier, namun bek timnas AS ini membuktikan bahwa ia tak kalah berbahaya di area pertahanan lawan. Robinson melepaskan tendangan keras yang melesat ke gawang kiper Jerman, Oliver Baumann, untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 — dan entah bagaimana, selebrasinya mungkin bahkan lebih mengesankan.

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    Amerika Serikat mengawali pertandingan dengan lambat setelah kebobolan gol dari Kai Havertz pada dua menit pertama akibat pertahanan yang lemah saat menghadapi situasi bola mati. Namun, tim asuhan Mauricio Pochettino merespons dengan baik dan mulai membangun momentum sepanjang sisa babak pertama. Kemudian, Robinson melepaskan tendangan spektakuler ke gawang Jerman.

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    Tonton berbagai sudut pandang gol Robinson di sini:



  • Perayaan yang tak kalah mengesankan

    Robinson jelas menikmati pertandingan ini.



  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Statistik keseluruhan Jedi di Tim Nasional Sepak Bola Pria AS

    Ini merupakan gol kelima Robinson dalam kariernya bersama Tim Nasional AS, di mana bintang Fulham tersebut telah mencatatkan 54 penampilan. Pemain internasional AS kelahiran Inggris ini kini juga telah menyamai jumlah golnya di level klub, dengan mencetak lima gol dalam 317 penampilan bersama Everton, Bolton, Wigan, dan Fulham.

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