TONTON: Bek kiri Timnas AS, Antonee 'Jedi' Robinson, mencetak gol spektakuler kelas dunia saat melawan Jerman dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia

Ini merupakan gol kelima Robinson dalam kariernya bersama Tim Nasional AS, di mana bintang Fulham tersebut telah mencatatkan 54 penampilan. Pemain internasional AS kelahiran Inggris ini kini juga telah menyamai jumlah golnya di level klub, dengan mencetak lima gol dalam 317 penampilan bersama Everton, Bolton, Wigan, dan Fulham.