Toni: "Semua penyerang ini berlari ke sana-sini tapi tidak masuk ke area penalti... lalu di mana mereka mencetak gol? Mereka malah melakukan umpan silang untuk pemain sayap."

Pazzini mendukung kritiknya dengan data yang jelas dari Serie A 2025/2026 saat ini:

"Hanya ada 1 pemain yang mencetak dua digit dalam 28 pertandingan (Lautaro Martinez, red.), tapi ini berat, guys. Dengan VAR, seorang penyerang bisa mendapatkan 4 penalti dalam satu musim, tapi tidak bisa mencetak 6 gol dalam 28 pertandingan untuk mencapai dua digit?"