Sedikit gol dan krisis peran penyerang? Luca Toni, mantan penyerang legendaris Fiorentina, Palermo, Bayern, dan juara dunia bersama tim nasional Italia pada 2006, menjelaskan bersama Giampaolo Pazzini dalam podcast AuraSport alasan di balik kesulitan ini. Sebuah pilihan taktis yang sangat spesifik, yang menurutnya tidak menguntungkan penyerang dan para penyerang sendiri seharusnya mencoba untuk mengubahnya.
Toni: "Semua penyerang ini berlari ke sana-sini tapi tidak masuk ke area penalti... lalu di mana mereka mencetak gol? Mereka malah melakukan umpan silang untuk pemain sayap."
"Tapi di mana golnya?"
Toni, yang sangat kesal, menyoroti masalah besar dalam sepak bola saat ini: "Saya melihat semua penyerang ini berlari ke sana-sini dan tidak masuk ke area penalti... tapi maaf, di mana mereka mencetak gol?"
Pazzini mendukung kritiknya dengan data yang jelas dari Serie A 2025/2026 saat ini:
"Hanya ada 1 pemain yang mencetak dua digit dalam 28 pertandingan (Lautaro Martinez, red.), tapi ini berat, guys. Dengan VAR, seorang penyerang bisa mendapatkan 4 penalti dalam satu musim, tapi tidak bisa mencetak 6 gol dalam 28 pertandingan untuk mencapai dua digit?"
TONI: "Mereka tidak masuk ke area. Mereka pergi untuk melakukan umpan silang."
Toni menanggapi: "Tapi aku sudah bilang alasannya. Mereka tidak masuk ke area! Mereka berkeliling. Tapi kalau kamu punya penyerang tengah, apakah wajar kalau dia melakukan umpan silang ke sayap di sana? Menurutku tidak."
Mereka harus memberitahu para pelatih bahwa mereka salah.
"Lalu seseorang bisa berkata: 'Ya, tapi kamu tidak melatih di Serie A', tapi jika saya adalah penyerang, saya tidak akan pernah melakukan umpan silang untuk seorang bek. Artinya, saya akan berkata kepada pelatih: 'Kami membuat kesalahan kecil, Pak. Bukankah lebih baik jika saya berada di area penalti?'"