Salah satu favorit untuk menjuarai Liga Champions adalah Bayern Munich, tim yang sangat dikenal oleh Luca Toni karena pernah bermain di sana dari tahun 2007 hingga 2010 dan berhasil meraih satu gelar liga, satu Piala Jerman, dan satu Piala Liga. Mantan penyerang tersebut berbicara tentang tim saat ini yang menurutnya memiliki kesamaan dengan Bayern yang ia kenal: "Dibandingkan saat saya masih bermain, tidak ada perbedaan; mereka selalu memiliki mentalitas dan DNA pemenang. Itulah aspek-aspek yang dijelaskan oleh para pemain senior kepada para pendatang baru. Kane adalah pemain yang lengkap - jelas Toni kepada Prime Video - salah satu dari sedikit penyerang yang benar-benar lengkap. Dia memiliki kepribadian, teknik, kemampuan menggiring bola, dan kelancaran dalam menendang. Saya suka kecerdikannya, dia bermain di area yang sama dengan yang saya sukai, misalnya saya sering melihatnya di tiang dekat."
Toni: "Saya orang yang suka bercanda dan blak-blakan; menurut saya, ada baiknya bagi beberapa manajer dan direktur untuk merekrut pemain dari luar negeri"
"SEPAK BOLA PEMUDA ITALIA PERLU DIRUBAH"
Luca Toni kemudian mengalihkan pembicaraan ke situasi sepak bola Italia saat ini, mulai dari risiko tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia lagi hingga upaya yang dilakukan di tingkat pemuda: "Yang penting bukanlah lolos ke Piala Dunia, tapi pergi ke sana bukan sekadar untuk pergi. Sepak bola pemuda Italia perlu direformasi; kita tak pernah berusaha lolos ke Piala Dunia dengan target minimal masuk delapan besar. Saya akan bicara blak-blakan, dan saya katakan bahwa bagi beberapa direktur dan agen, lebih menguntungkan merekrut pemain dari luar negeri. Saya agak sinis, dan menurut saya lingkaran ini lebih tinggi. Beberapa klub besar menghabiskan banyak uang untuk tim utama dan terlalu sedikit untuk akademi; ada beberapa pelatih akademi yang harus bekerja dua atau tiga pekerjaan karena gaji yang mereka terima dari klub tempat mereka bekerja sangat rendah."