Toni: "Saya orang yang suka bercanda dan blak-blakan; menurut saya, ada baiknya bagi beberapa manajer dan direktur untuk merekrut pemain dari luar negeri"

Luca Toni kemudian mengalihkan pembicaraan ke situasi sepak bola Italia saat ini, mulai dari risiko tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia lagi hingga upaya yang dilakukan di tingkat pemuda: "Yang penting bukanlah lolos ke Piala Dunia, tapi pergi ke sana bukan sekadar untuk pergi. Sepak bola pemuda Italia perlu direformasi; kita tak pernah berusaha lolos ke Piala Dunia dengan target minimal masuk delapan besar. Saya akan bicara blak-blakan, dan saya katakan bahwa bagi beberapa direktur dan agen, lebih menguntungkan merekrut pemain dari luar negeri. Saya agak sinis, dan menurut saya lingkaran ini lebih tinggi. Beberapa klub besar menghabiskan banyak uang untuk tim utama dan terlalu sedikit untuk akademi; ada beberapa pelatih akademi yang harus bekerja dua atau tiga pekerjaan karena gaji yang mereka terima dari klub tempat mereka bekerja sangat rendah."