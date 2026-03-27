Toni Kroos menyoroti pemain Real Madrid yang 'luar biasa' yang telah 'menopang' Kylian Mbappé, Vinícius Jr., dan kawan-kawan musim ini

Dalam siaran Icon League di Jerman, Kroos dengan tegas menyoroti perubahan hierarki di Bernabeu. Mantan gelandang pengatur serangan yang pernah bermain bersama Valverde sebanyak 187 kali antara tahun 2017 dan 2024 ini, kini melihat mantan anak didiknya sebagai sosok yang menyatukan tim. "Sejak saat itu, dia tampil luar biasa di lapangan. Permainannya saat ini benar-benar luar biasa. Valverde telah memikul beban tim sendirian. Saya harap ini bertahan lama, karena saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan dia adalah teman saya."