Toni Kroos menyoroti pemain Real Madrid yang 'luar biasa' yang telah 'menopang' Kylian Mbappé, Vinícius Jr., dan kawan-kawan musim ini
Ikon baru di Bernabeu
Valverde telah berkembang dari seorang pemain cadangan serba bisa menjadi jantung tim asuhan Alvaro Arbeloa. Setelah kepergian para pemain senior andalan, pemain asal Uruguay ini mencatatkan rekor terbaik dalam kariernya dengan delapan gol dan 12 assist dalam 42 penampilan. Dampaknya paling terasa di panggung terbesar, terutama saat menghancurkan Manchester City dengan hat-trick sensasional pada babak 16 besar Liga Champions. Kehebatan individu ini juga tercermin di kompetisi domestik, di mana rentetan gol dalam tiga pertandingan La Liga berturut-turut membuat Madrid tetap berada dalam perburuan gelar.
Pujian dari sang Guru
Dalam siaran Icon League di Jerman, Kroos dengan tegas menyoroti perubahan hierarki di Bernabeu. Mantan gelandang pengatur serangan yang pernah bermain bersama Valverde sebanyak 187 kali antara tahun 2017 dan 2024 ini, kini melihat mantan anak didiknya sebagai sosok yang menyatukan tim. "Sejak saat itu, dia tampil luar biasa di lapangan. Permainannya saat ini benar-benar luar biasa. Valverde telah memikul beban tim sendirian. Saya harap ini bertahan lama, karena saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan dia adalah teman saya."
Kekosongan kepemimpinan
Dengan pensiunnya Kroos dan kepindahan Luka Modric ke AC Milan, lini tengah Madrid kini tidak lagi dalam masa transisi, melainkan berada di bawah kepemimpinan baru. Kemampuan Valverde untuk berperan sebagai pengatur serangan di tengah, ancaman dari sayap, atau pengatur serangan dari lini belakang telah menjadikannya pilar utama identitas taktis klub. Ia tidak lagi sekadar memfasilitasi pemain seperti Mbappé dan Vinícius Jr.; ia justru menjadi fondasi yang memungkinkan mereka bersinar.
Misi Perhiasan Perak
Seiring musim yang semakin mendekati puncaknya, Valverde dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan konsistensi "luar biasa" demi membawa Madrid melewati babak perempat final Liga Champions yang penuh tekanan melawan Bayern Munich. Di kancah domestik, ketahanannya akan sangat krusial karena Los Blancos berupaya mengejar ketertinggalan empat poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga dengan hanya tersisa sembilan pertandingan.