Toni Kroos menyatakan bahwa Jerman 'tidak memiliki satu pun pemain kelas dunia' dalam penilaiannya yang sangat jujur mengenai kegagalan kampanye Piala Dunia 2026

Menyusul kegagalan Jerman yang mengecewakan di babak 32 besar melawan Paraguay, Kroos mengungkapkan kekhawatirannya terkait kualitas pemain yang tersedia bagi Julian Nagelsmann. Gelandang yang sudah pensiun itu, dalam acara TikTok-nya berjudul 'Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe', menyatakan bahwa DFB tidak lagi memiliki pemain-pemain kelas dunia yang dulu menjadikan mereka sebagai kekuatan sepak bola internasional yang ditakuti.

"Saat ini kami tidak memiliki satu pun pemain kelas dunia," kata Kroos dengan blak-blakan. "Kami memiliki pemain dengan potensi kelas dunia, tetapi itu tidak berarti mereka sudah kelas dunia. Para pemain kelas dunia lah yang saat ini menentukan hasil semua pertandingan Piala Dunia. Dan merekalah yang ada di daftar pencetak gol, di mana para pemain kelas dunia berada. Kami tidak memiliki satu pun di sana, kita harus jujur mengenai hal itu."