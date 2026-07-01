AFP
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Toni Kroos menyatakan bahwa Jerman 'tidak memiliki satu pun pemain kelas dunia' dalam penilaiannya yang sangat jujur mengenai kegagalan kampanye Piala Dunia 2026
Keterbatasan kualitas pemain elit terungkap
Menyusul kegagalan Jerman yang mengecewakan di babak 32 besar melawan Paraguay, Kroos mengungkapkan kekhawatirannya terkait kualitas pemain yang tersedia bagi Julian Nagelsmann. Gelandang yang sudah pensiun itu, dalam acara TikTok-nya berjudul 'Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe', menyatakan bahwa DFB tidak lagi memiliki pemain-pemain kelas dunia yang dulu menjadikan mereka sebagai kekuatan sepak bola internasional yang ditakuti.
"Saat ini kami tidak memiliki satu pun pemain kelas dunia," kata Kroos dengan blak-blakan. "Kami memiliki pemain dengan potensi kelas dunia, tetapi itu tidak berarti mereka sudah kelas dunia. Para pemain kelas dunia lah yang saat ini menentukan hasil semua pertandingan Piala Dunia. Dan merekalah yang ada di daftar pencetak gol, di mana para pemain kelas dunia berada. Kami tidak memiliki satu pun di sana, kita harus jujur mengenai hal itu."
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Ketidakpastian dan rasa percaya diri yang berlebihan
Kroos juga menyoroti apa yang dianggapnya sebagai kelemahan psikologis dalam skuad Jerman saat ini, membandingkannya dengan mentalitas yang ia alami selama kemenangan di Brasil pada 2014. Menurut Kroos, para pemain saat ini kurang memiliki kemampuan untuk meningkatkan performa mereka saat tekanan berada di puncak, dan sering kali menjadi korban dari rasa percaya diri yang tidak pada tempatnya.
Mantan pemain Bayern Munich ini mencatat bahwa selama membela tim nasional, ia selalu merasa bisa meningkatkan performa untuk meraih kesuksesan. Kroos menyalahkan kekalahan tersebut pada kombinasi antara keraguan dan kesombongan. Ia meyakini para pemain menganggap mereka pasti akan mengalahkan Paraguay terlepas dari cara mereka bermain, dengan menyatakan: "Kami pikir kami lebih baik dari Paraguay – kami pasti akan menang entah bagaimana caranya."
Hilangnya nilai-nilai luhur tradisional Jerman
Mantan kapten tim nasional Michael Ballack turut menyuarakan kritik tersebut, dengan menyoroti hilangnya ketangguhan mental yang selama ini menjadi ciri khas sepak bola Jerman.
"Keunggulan-keunggulan kami, yang selalu membedakan Jerman, kini agak hilang," keluh Ballack. "Kami memulai dengan baik, bermain bagus selama sepuluh atau dua puluh menit, bahkan mungkin mencetak gol. Namun begitu terjadi aksi pertama di mana kami kebobolan gol atau melakukan kesalahan, semuanya runtuh – dan kemudian Anda bertanya pada diri sendiri: mengapa?"
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Tanggung jawab beralih ke para pemain
Meskipun masa depan pelatih Nagelsmann masih menjadi topik perdebatan sengit, Ballack menegaskan bahwa tanggung jawab atas kegagalan di tahun 2026 terutama terletak pada para pemain di lapangan. Mantan gelandang Chelsea ini meyakini bahwa skuad saat ini kurang memiliki kepemimpinan dan disiplin diri yang diperlukan untuk bertahan dalam turnamen besar.
Ballack menjelaskan bahwa kesalahan tidak selalu terletak pada pelatih, melainkan terutama pada para pemain. "Seorang pelatih memang sangat penting dalam struktur seperti ini, tetapi para pemain juga harus menangani banyak hal sendiri di lapangan – atau lebih tepatnya, mereka harus melakukannya. Rasa tanggung jawab diri ini harus dan wajib ada," katanya. “Dan ketika para pemain saling menatap mata, Anda tahu siapa yang bisa diandalkan, atau lebih tepatnya, tombol mana yang perlu ditekan.”