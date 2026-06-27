Toni Kroos mengkritik skuad Jerman dan memperingatkan bahwa tim tersebut bisa tersingkir dari Piala Dunia saat menghadapi Paraguay, kecuali jika dua masalah utama tersebut diselesaikan

Harapan terhadap Jamal Musiala dan Florian Wirtz sangat tinggi menjelang turnamen ini, namun kedua playmaker tersebut mengalami kesulitan karena ancaman dribel mereka dinetralisir oleh gaya permainan fisik Ekuador. Dalam siaran langsung TikTok-nya bersama Lukas Podolski, Kroos secara terbuka tidak sependapat dengan Nagelsmann, yang menolak meragukan tekad mutlak para pemainnya untuk menang.

Kroos menyatakan: "Bermain melawan kami haruslah menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, artinya kami harus mampu bertahan dengan baik dan bermain dengan gigih. Kami belum melakukannya. Dan kami membutuhkan [Jamal] Musiala serta [Florian] Wirtz dalam performa terbaiknya — yang saat ini belum kami miliki.

"Jika kedua hal ini tidak berubah, kami tidak akan bertahan lama. Dulu kami juga pernah menjalani pertandingan di mana kami bermain buruk—seperti saat melawan Aljazair. Namun, kami tetap mampu memenangkan pertandingan-pertandingan buruk itu. Saya rasa tim saat ini tidak memiliki kemampuan itu.

"Ini adalah tim yang memberikan segalanya. Namun, saya tidak setuju dengan pernyataan pelatih bahwa [rasa puas diri] sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal ini. Hal itu selalu ada di benak Anda ketika Anda sudah lolos. Anda tidak bisa begitu saja mengabaikannya; itu wajar sebagai manusia. Kami memang bukan tim yang kuat secara fisik."