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Toni Kroos mengkritik skuad Jerman dan memperingatkan bahwa tim tersebut bisa tersingkir dari Piala Dunia saat menghadapi Paraguay, kecuali jika dua masalah utama tersebut diselesaikan
Kekalahan ini memperlihatkan kelemahan skuad yang diisi para pemain berpengalaman
Jerman dengan mudah mengamankan posisi teratas di Grup E berkat kemenangan telak 7-1 atas Curacao dan kemenangan tipis 2-1 atas Pantai Gading. Namun, meski Leroy Sane mencetak gol pembuka di awal pertandingan, tim asuhan Nagelsmann justru menelan kekalahan 2-1 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup. Dengan menurunkan susunan pemain inti tertua di Piala Dunia sejak 1998, skuad yang sudah menua ini menampilkan performa yang lesu sehingga menuai kritik tajam dari para pakar.
- Getty Images Sport
Kroos menuntut pendekatan yang gigih
Harapan terhadap Jamal Musiala dan Florian Wirtz sangat tinggi menjelang turnamen ini, namun kedua playmaker tersebut mengalami kesulitan karena ancaman dribel mereka dinetralisir oleh gaya permainan fisik Ekuador. Dalam siaran langsung TikTok-nya bersama Lukas Podolski, Kroos secara terbuka tidak sependapat dengan Nagelsmann, yang menolak meragukan tekad mutlak para pemainnya untuk menang.
Kroos menyatakan: "Bermain melawan kami haruslah menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, artinya kami harus mampu bertahan dengan baik dan bermain dengan gigih. Kami belum melakukannya. Dan kami membutuhkan [Jamal] Musiala serta [Florian] Wirtz dalam performa terbaiknya — yang saat ini belum kami miliki.
"Jika kedua hal ini tidak berubah, kami tidak akan bertahan lama. Dulu kami juga pernah menjalani pertandingan di mana kami bermain buruk—seperti saat melawan Aljazair. Namun, kami tetap mampu memenangkan pertandingan-pertandingan buruk itu. Saya rasa tim saat ini tidak memiliki kemampuan itu.
"Ini adalah tim yang memberikan segalanya. Namun, saya tidak setuju dengan pernyataan pelatih bahwa [rasa puas diri] sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal ini. Hal itu selalu ada di benak Anda ketika Anda sudah lolos. Anda tidak bisa begitu saja mengabaikannya; itu wajar sebagai manusia. Kami memang bukan tim yang kuat secara fisik."
Podolski mengimbau agar dilakukan refleksi secara tenang
Sementara Nagelsmann membela penampilan para pemainnya setelah melakukan rotasi susunan pemain, mantan penyerang Podolski sependapat bahwa kekalahan tak terduga ini bisa menjadi peringatan yang berharga. Meskipun mengakui kelemahan struktural tim, kedua pemain senior tersebut tetap yakin akan potensi maksimal skuad ini jika mereka berhasil melewati rintangan babak gugur awal.
Podolski menambahkan: "Mungkin kekalahan seperti ini justru hal yang baik. Seperti mendapat tamparan di wajah. Sehingga semua orang berkata: 'Baiklah, mari kita tenang sekarang.' Mungkin kekalahan seperti ini ada manfaatnya, sehingga semua orang mengambil waktu sejenak untuk merenung di kamar masing-masing. Kita tidak boleh hanya meremehkan segalanya sekarang. Ayo dukung para pemain."
Kroos menyimpulkan: "Dan saya tetap pada pernyataan saya: Saya yakin bahwa jika sampai harus bertanding melawan Prancis, dan jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mengalahkan mereka."
- Getty Images Sport
Tantangan babak gugur menanti
Meskipun penampilan mereka belakangan ini mengecewakan, Nagelsmann tidak berencana untuk meninggalkan duet Musiala dan Wirtz dalam laga babak 32 besar melawan Paraguay pada Senin nanti di Foxborough. Jerman harus segera memulihkan kekuatan pertahanan mereka dan menghidupkan kembali permainan kreatif mereka untuk mengalahkan tim Amerika Selatan yang tangguh ini. Kemenangan berpotensi membuka jalan menuju laga besar yang sangat dinanti di babak 16 besar melawan Prancis, favorit turnamen ini, sehingga tim yang sedang tidak dalam performa terbaiknya ini tidak memiliki ruang untuk melakukan kesalahan.