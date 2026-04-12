Toni Kroos kembali! Real Madrid bersiap menyambut kembali gelandang legendaris tersebut dalam peran baru yang 'mengubah jalannya pertandingan'

Dua tahun setelah perpisahan yang mengharukan, petinggi klub ingin Kroos menjadi bagian dari struktur olahraga mulai musim depan. Menurut AS, keputusan tersebut telah diambil di Valdebebas, dan Madrid menganggap kehadirannya sangat penting bagi pertumbuhan baik dari segi kelembagaan maupun olahraga. Hubungan antara Kroos dan presiden klub Florentino Perez tetap sangat baik, dengan saling menghormati yang menjadi ciri khas masa-masa Kroos sebagai pemain sepak bola. Presiden sendiri lah yang paling antusias dengan kembalinya Kroos ke tempat yang akan selalu menjadi rumahnya.