Getty Images
Diterjemahkan oleh
Toni Kroos kembali! Real Madrid bersiap menyambut kembali gelandang legendaris tersebut dalam peran baru yang 'mengubah jalannya pertandingan'
Kekosongan yang ingin diisi oleh Florentino Perez
Dua tahun setelah perpisahan yang mengharukan, petinggi klub ingin Kroos menjadi bagian dari struktur olahraga mulai musim depan. Menurut AS, keputusan tersebut telah diambil di Valdebebas, dan Madrid menganggap kehadirannya sangat penting bagi pertumbuhan baik dari segi kelembagaan maupun olahraga. Hubungan antara Kroos dan presiden klub Florentino Perez tetap sangat baik, dengan saling menghormati yang menjadi ciri khas masa-masa Kroos sebagai pemain sepak bola. Presiden sendiri lah yang paling antusias dengan kembalinya Kroos ke tempat yang akan selalu menjadi rumahnya.
- AFP
Perpisahan legendaris di puncak
Gambar Kroos yang meninggalkan Santiago Bernabéu sambil menangis masih terpatri dalam ingatan para penggemar Madrid. Namun, kisah sempurna itu terwujud enam hari kemudian ketika ia meraih gelar Liga Champions keenamnya sebelum gantung sepatu. Ia pensiun sesuai keinginannya sendiri, dengan keanggunan yang selalu ia tunjukkan di lapangan, tanpa memperpanjang karier yang sudah legendaris. Meskipun Alvaro Arbeloa dan staf kepelatihan saat ini memiliki skuad yang muda dan berbakat, kehadiran Kroos dipandang sebagai pelengkap ideal untuk memastikan stabilitas jangka panjang proyek olahraga ini. Kembalinya ia akan memberikan visi sepak bola yang istimewa bagi jajaran petinggi klub.
Akademi tersebut dan hubungannya dengan Madrid
Meskipun sudah tidak lagi menjadi bagian dari sistem Real Madrid, Kroos sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan ibu kota Spanyol. Dengan keluarganya yang telah menetap sepenuhnya di Madrid, pemain asal Jerman ini mendirikan akademi sepak bola miliknya sendiri di Boadilla del Monte. Proyek ini memungkinkannya untuk tetap terlibat erat dengan sepak bola pemuda dan, yang menarik, telah membawanya kembali ke Valdebebas beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir. Selama kunjungan-kunjungan tersebut bersama tim akademinya untuk menghadapi tim-tim muda Real Madrid, Kroos sekali lagi menunjukkan kebijaksanaannya sebagai 'pelatih pembimbing'.
- AFP
Penghargaan yang disepakati bersama di seluruh dunia sepak bola Spanyol
Karisma dan profesionalisme Kroos telah melampaui batas-batas Madrid. Baru-baru ini, pemain asal Jerman itu bertandang ke Villarreal, di mana ia disambut hangat oleh seluruh pelatih dan jajaran direksi klub asal Castellón tersebut, yang saat ini berada di peringkat ketiga LaLiga. Prestise internasionalnya menjadi alasan lain mengapa Madrid ingin segera menyelesaikan kepulangannya. Baik dalam peran yang lebih dekat dengan lapangan maupun di bidang manajemen olahraga, kembalinya legenda asal Jerman ini tampaknya akan menjadi langkah strategis utama klub untuk musim 2026-27.