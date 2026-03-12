Toni: "Krisis sepak bola? Inter telah menipu kita. Hanya sedikit manajer yang tahu cara bermain sepak bola. Italia muda membutuhkan Baggio dan Maldini."

Luca Toni, mantan penyerang Fiorentina dan Bayern Munich serta Juara Dunia bersama Italia pada 2006, memberikan wawancara panjang kepada La Repubblica di mana ia membahas secara mendalam tentang masa sulit sepak bola Italia dan menjelang playoff kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar di Bergamo melawan Irlandia Utara pada putaran pertama 26 Maret.

Menurut mantan penyerang tersebut, masalah yang ditunjukkan oleh kegagalan di Liga Champions bersifat struktural - dengan dua final Inter yang membuat kita berpikir bahwa semuanya baik-baik saja - terkait pembinaan para pemimpin Italia dan akademi sepak bola kita, yang membutuhkan mantan pemain sepak bola level tinggi seperti Roberto Baggio dan Paolo Maldini.