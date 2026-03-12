Goal.com
FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Toni: "Krisis sepak bola? Inter telah menipu kita. Hanya sedikit manajer yang tahu cara bermain sepak bola. Italia muda membutuhkan Baggio dan Maldini."

Krisis akademi sepak bola dan sepak bola Italia? Mantan penyerang tengah memiliki solusi: mendatangkan mantan pemain berkualitas tinggi seperti Roberto Baggio ke akademi muda.

Luca Toni, mantan penyerang Fiorentina dan Bayern Munich serta Juara Dunia bersama Italia pada 2006, memberikan wawancara panjang kepada La Repubblica di mana ia membahas secara mendalam tentang masa sulit sepak bola Italia dan menjelang playoff kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar di Bergamo melawan Irlandia Utara pada putaran pertama 26 Maret. 

Menurut mantan penyerang tersebut, masalah yang ditunjukkan oleh kegagalan di Liga Champions bersifat struktural - dengan dua final Inter yang membuat kita berpikir bahwa semuanya baik-baik saja - terkait pembinaan para pemimpin Italia dan akademi sepak bola kita, yang membutuhkan mantan pemain sepak bola level tinggi seperti Roberto Baggio dan Paolo Maldini. 

  • MODEL BAYERN

    "Saya datang ke Bayern bersama Ribery, Podolski, dan Klose, dan kami membawa mereka kembali ke puncak. Sejak saat itu, setiap musim mereka merekrut satu atau dua pemain berkualitas untuk ditambahkan ke skuad yang sudah teruji. Tentu saja, mereka tidak salah dalam merekrut pemain. 

    Di Munich, mereka menginvestasikan apa yang mereka dapatkan. Saya sering mendengar tentang Superliga, cara-cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kebenarannya adalah kita membutuhkan lebih banyak manajer yang paham sepak bola. Beberapa klub harus berhutang untuk memenangkan Liga Champions. Bayern memiliki neraca keuangan yang sehat."

  • KRISIS ITALIA DI EROPA: "INTER TELAH MENIPU KITA"

    "Kinerja keseluruhan tim Italia di Eropa seharusnya membuat kita merenung. Serie A sedang dalam kesulitan. Perbandingan dengan tim-tim besar sangat berat, kita jauh tertinggal. Dua final Inter telah membuat kita terbuai, kini kita kembali ke kenyataan. 

    Atalanta adalah tim yang paling sedikit menyesal. Kekalahan 6-1 memang berat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Bayern. Saya tidak suka Napoli. Mereka mengalami banyak cedera, oke, tapi mereka membuang-buang pertandingan yang seharusnya mereka menangkan. Bagi Conte, ini adalah Liga Champions yang buruk. Inter mengecewakan saya, mereka seharusnya lolos ke babak berikutnya melawan Bodø. Juventus harus menyesali pertandingan leg pertama melawan Galatasaray."

  • SEKTOR PEMUDA TANPA ATURAN

    "Perlu lebih memperhatikan sektor pemuda. Fasilitas untuk anak-anak sangat terbatas. Dan ada beberapa aturan yang salah. Misalnya, tidak ada lagi batasan untuk anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun: mereka bisa pindah tim setiap musim.

    Anak saya Leonardo berusia 12 tahun, bermain di Sassuolo, saya bisa membawanya ke tempat lain sebentar lagi, dan begitu klub yang telah berinvestasi padanya akan berakhir tanpa apa-apa. Risikonya adalah terbukanya pasar keluarga: saya akan memberi Anda 5.000 euro jika Anda membawa anak Anda ke saya, dan sebaliknya. Begitulah cara merusak anak-anak."

  • DIBUTUHKAN SEORANG SEPERTI BAGGIO

    "Tenis di Italia sangat terorganisir dengan baik. Dalam sepak bola, Baggio telah membuat program revitalisasi, tetapi bahkan tidak dipertimbangkan. Reformasi dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah bermain. Harus ada tokoh politik, tetapi mereka harus didampingi oleh seseorang yang mengerti sepak bola: panggil Maldini, panggil Baggio. Jika tidak, kita akan terus menjadi bahan tertawaan."

