Tonda Eckert selamat! Southampton memutuskan untuk tetap mendukung manajer mereka meski terjadi drama 'Spygate' di babak play-off Championship

Solak memberikan dukungan terkuatnya hingga saat ini kepada pelatih asal Jerman tersebut, dan mengatakan bahwa ia akan berkonsultasi dengan para pemain, suporter, dan staf klub sebelum mengambil keputusan akhir, namun ia menegaskan bahwa, jika sepenuhnya tergantung padanya, Eckert akan tetap bertahan di St Mary's.

"Saya pikir dia layak mendapat kesempatan kedua dan saya akan memberikannya kepadanya. Dukungan penuh saya akan ada di belakangnya, karena saya pikir dia adalah manajer yang sangat berbakat," kata Solak.

"Saya percaya Tonda bahwa dia tidak tahu bahwa dia melanggar aturan. Pendapat pribadi saya, dan pendapat dewan, adalah bahwa dia adalah manajer yang layak didukung oleh kami. Saya tentu akan meminta masukan dari tim. Saya akan meminta masukan dari para pemain, dari para pendukung. Tapi ya, jika pada akhirnya keputusan ada di tangan saya, dia tetap di sini.

"Saya bilang kepadanya: 'Kamu hampir menghancurkan hatiku. Kalau kamu melakukannya lagi, kamu akan membunuhku. Saat aku bertemu kamu lagi di bulan Juli, jika kamu tidak hafal buku peraturan EFL, kamu tidak bisa bekerja untukku. Karena, kita tidak boleh membuat kesalahan lagi.' Saya benar-benar berharap dia akan belajar dari pengalaman ini dan dia akan meraih karier yang luar biasa."