Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tonda Eckert selamat! Southampton memutuskan untuk tetap mendukung manajer mereka meski terjadi drama 'Spygate' di babak play-off Championship
Pemilik Southampton tetap mendukung manajer yang sedang dalam tekanan
Solak telah menegaskan bahwa ia ingin Eckert tetap memimpin meskipun terjadi skandal penyadapan yang menggagalkan upaya promosi klub. Kontroversi tersebut mengakibatkan Southampton dikeluarkan dari babak play-off Championship dan dikenai pengurangan empat poin untuk musim 2026-27.
Saat berbicara kepada BBC Sport, Solak menegaskan bahwa pria berusia 33 tahun itu tetap merupakan orang yang tepat untuk posisi tersebut. Meskipun ia mengakui keseriusan situasi ini, ia percaya bahwa kemampuan manajerial Eckert lebih besar daripada kesalahan yang menyebabkan sanksi tersebut.
- AFP
Solak tetap mendukung Eckert
Solak memberikan dukungan terkuatnya hingga saat ini kepada pelatih asal Jerman tersebut, dan mengatakan bahwa ia akan berkonsultasi dengan para pemain, suporter, dan staf klub sebelum mengambil keputusan akhir, namun ia menegaskan bahwa, jika sepenuhnya tergantung padanya, Eckert akan tetap bertahan di St Mary's.
"Saya pikir dia layak mendapat kesempatan kedua dan saya akan memberikannya kepadanya. Dukungan penuh saya akan ada di belakangnya, karena saya pikir dia adalah manajer yang sangat berbakat," kata Solak.
"Saya percaya Tonda bahwa dia tidak tahu bahwa dia melanggar aturan. Pendapat pribadi saya, dan pendapat dewan, adalah bahwa dia adalah manajer yang layak didukung oleh kami. Saya tentu akan meminta masukan dari tim. Saya akan meminta masukan dari para pemain, dari para pendukung. Tapi ya, jika pada akhirnya keputusan ada di tangan saya, dia tetap di sini.
"Saya bilang kepadanya: 'Kamu hampir menghancurkan hatiku. Kalau kamu melakukannya lagi, kamu akan membunuhku. Saat aku bertemu kamu lagi di bulan Juli, jika kamu tidak hafal buku peraturan EFL, kamu tidak bisa bekerja untukku. Karena, kita tidak boleh membuat kesalahan lagi.' Saya benar-benar berharap dia akan belajar dari pengalaman ini dan dia akan meraih karier yang luar biasa."
Eckert menyampaikan permintaan maaf
Sementara itu, Eckert menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui video berdurasi delapan menit yang diunggah di akun media sosial klub. Ia mengatakan: "Atas segala yang telah terjadi, saya ingin meminta maaf. Saya mengakui kesalahan ini karena sebagai pelatih kepala, saya bertanggung jawab.
"Saya sangat sedih bahwa setelah enam bulan membangun kembali hubungan [dengan para pendukung], musim ini telah berakhir, sebuah akhir yang tidak bisa membuat kami berada dalam situasi yang lebih buruk daripada yang kami alami saat ini. Saya adalah pelatih muda, saya telah melakukan kesalahan, dan saya bertanggung jawab penuh."
- AFP
Penyelidikan FA bisa jadi menjadi penentu
Meskipun Southampton berkeinginan untuk mempertahankan Eckert, ketidakpastian masih tetap ada. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) terus melakukan penyelidikan dan masih berpotensi menjatuhkan sanksi larangan bertugas kepada sang manajer. Untuk saat ini, fokus Southampton adalah memulihkan reputasi klub dan bangkit dari insiden yang merugikan tersebut.