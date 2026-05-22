Tonda Eckert menyetujui operasi penyadapan di Southampton, sementara EFL mengecam perlakuan 'yang sangat disayangkan' terhadap staf junior
Southampton dihukum setelah skema penyadapan terungkap
Southampton tersingkir dari babak play-off Championship setelah komisi disiplin independen memutuskan bahwa klub tersebut bersalah atas sejumlah pelanggaran terhadap peraturan EFL. Klub tersebut juga dikenai pengurangan empat poin untuk musim depan. Komisi tersebut mengungkapkan bahwa manajer Eckert mengizinkan operasi penyadapan dalam upaya untuk mendapatkan keunggulan taktis atas rival-rivalnya. Southampton menargetkan Oxford United, Middlesbrough, dan Ipswich Town sebagai bagian dari skema tersebut.
Menurut temuan tersebut, Eckert secara khusus menginginkan informasi mengenai formasi yang kemungkinan akan digunakan Oxford pada pertandingan pertama di bawah asuhan manajer sementara Craig Short, serta apakah gelandang Middlesbrough, Hayden Hackney, akan fit untuk leg pertama semifinal. Komisi menyimpulkan bahwa informasi tersebut dicari untuk secara langsung memengaruhi strategi pertandingan.
Komisi mengecam tekanan yang diberikan kepada staf junior
Salah satu kritik terkuat dalam laporan tersebut berfokus pada perlakuan terhadap magang William Salt, yang kedapatan merekam sesi latihan Middlesbrough. Komisi tersebut menyatakan bahwa staf junior dipaksa untuk melakukan kegiatan yang mereka yakini secara moral salah.
Temuantertulis tersebut menyatakan: "Pengamatan tersebut disetujui oleh pihak senior dan tugas tersebut didelegasikan kepada magang terkait insiden MFC dan OU. Dia menolak untuk terlibat dalam insiden TI. Hasil pengamatan dimasukkan ke dalam analisis yang dilakukan oleh tim, dibahas dengan Tn. Eckert dan yang lainnya, serta digunakan sebagai masukan untuk menyusun strategi pertandingan.
"Tuan Eckert mengakui bahwa ia secara khusus mengizinkan pengamatan tersebut untuk memperoleh informasi mengenai formasi (dalam insiden OU) dan ketersediaan pemain kunci (dalam insiden MFC). Informasi semacam itu hanya dapat dicari untuk dipertimbangkan dalam strategi. Memiliki informasi yang ingin disembunyikan oleh lawan secara alami memberikan keunggulan olahraga.
"Staf junior ditekan untuk melakukan kegiatan yang mereka anggap, setidaknya, salah secara moral. Staf tersebut berada dalam posisi rentan tanpa jaminan keamanan kerja."
Masalah integritas olahraga menjadi alasan di balik hukuman berat
Southampton mengakui telah melanggar peraturan EFL, namun beralasan bahwa mereka tidak mengetahui ketentuan seputar pengamatan di tempat latihan yang diberlakukan setelah kontroversi ‘Spygate’ Leeds United pada 2019. Komisi menolak pembelaan tersebut dan memutuskan bahwa integritas kompetisi telah terganggu secara serius.
Laporan tersebut menambahkan: "Kepercayaan publik adalah yang terpenting. Kami menyimpulkan bahwa ada upaya yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dari atas ke bawah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Hal ini melibatkan lebih dari sekadar aktivitas yang tidak bersalah dan pendekatan yang sangat tercela dalam penggunaan anggota junior untuk melakukan aktivitas rahasia atas arahan personel senior. Integritas kompetisi play-off telah dilanggar secara serius."
Penyelidikan FA berpotensi memperparah krisis di Southampton
Masalah yang dihadapi Southampton mungkin akan semakin memburuk setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) membuka penyelidikan terpisah terkait skandal tersebut. Penyelidikan itu berpotensi berujung pada tuntutan hukum terhadap Eckert secara pribadi. Klub kini harus bersiap menghadapi musim depan setelah dikenai pengurangan poin dan terus diawasi terkait perilaku jajaran petinggi klub. Dampak dari skandal ini juga diperkirakan akan menambah tekanan pada pimpinan Southampton menjelang musim baru.