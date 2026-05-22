Tonda Eckert menyetujui operasi penyadapan di Southampton, sementara EFL mengecam perlakuan 'yang sangat disayangkan' terhadap staf junior

Salah satu kritik terkuat dalam laporan tersebut berfokus pada perlakuan terhadap magang William Salt, yang kedapatan merekam sesi latihan Middlesbrough. Komisi tersebut menyatakan bahwa staf junior dipaksa untuk melakukan kegiatan yang mereka yakini secara moral salah.

Temuantertulis tersebut menyatakan: "Pengamatan tersebut disetujui oleh pihak senior dan tugas tersebut didelegasikan kepada magang terkait insiden MFC dan OU. Dia menolak untuk terlibat dalam insiden TI. Hasil pengamatan dimasukkan ke dalam analisis yang dilakukan oleh tim, dibahas dengan Tn. Eckert dan yang lainnya, serta digunakan sebagai masukan untuk menyusun strategi pertandingan.

"Tuan Eckert mengakui bahwa ia secara khusus mengizinkan pengamatan tersebut untuk memperoleh informasi mengenai formasi (dalam insiden OU) dan ketersediaan pemain kunci (dalam insiden MFC). Informasi semacam itu hanya dapat dicari untuk dipertimbangkan dalam strategi. Memiliki informasi yang ingin disembunyikan oleh lawan secara alami memberikan keunggulan olahraga.

"Staf junior ditekan untuk melakukan kegiatan yang mereka anggap, setidaknya, salah secara moral. Staf tersebut berada dalam posisi rentan tanpa jaminan keamanan kerja."