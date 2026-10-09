Getty Images Sport
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Tonda Eckert membalas kritik dengan respons blak-blakan setelah lolos dari larangan berada di pinggir lapangan terkait skandal Spygate Southampton
Hukuman skorsing membawa kelegaan
Asosiasi Sepak Bola Inggris menjatuhkan larangan enam pekan yang ditangguhkan kepada Eckert serta denda £28.000 atas perannya dalam mengesahkan aksi memata-matai lawan. Hukuman ini berarti pria 33 tahun itu hanya akan menghadapi larangan berada di pinggir lapangan jika ia melakukan pelanggaran serupa sebelum akhir musim 2027-28.
Komisi independen menggambarkan pria Jerman itu sebagai saksi yang "sangat mengesankan", seraya menyoroti penyesalannya yang tulus selama persidangan. FA juga mempertimbangkan hukuman sebelumnya, dan memilih untuk menghindari sanksi lebih lanjut terhadap klub yang sudah menerima pengurangan empat poin di English Football League dan tersingkir secara mengejutkan dari final play-off Championship.
- Getty Images Sport
Eckert melontarkan respons tegas kepada para pengkritik
Meski terhindar dari larangan mendampingi tim secara langsung, hasil yang dinilai lunak itu tetap memicu kritik dari sebagian basis penggemar dan media. Namun, ketika ditanya dalam konferensi pers prapertandingannya mengenai apa pesannya untuk mereka yang merasa hukumannya terlalu ringan, Eckert menjawab dengan satu kata: "Tidak."
Alih-alih, bos Southampton itu menyatakan keinginannya untuk fokus pada ambisi promosi klub, seraya mengakui bahwa ancaman hukuman yang lebih berat sempat sangat membebani skuad.
"Ini adalah pekan besar bagi kami sebagai klub sepak bola," jelasnya. "Kami akan menghadapi laga yang sangat penting pada Minggu dan mendapatkan kejelasan secepat mungkin menjelang pertandingan sepenting ini, saya rasa bukan hanya menjadi kelegaan bagi saya tetapi juga bagi semua yang terlibat.
"Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa putusan itu berjalan ke arah yang berbeda. Setelah waktu yang begitu lama, kami mendapatkan putusan dari EFL, kami sudah mendapatkan putusan sekarang dan apa pun yang Anda harapkan belum tentu menjadi apa yang Anda dapatkan pada akhirnya. Bagi saya, ini hanya soal tetap menegakkan kepala, sekali lagi saya membuat kesalahan dan saya harus menerima konsekuensinya."
Dewan direksi Southampton dipuji atas dukungan yang tak tergoyahkan
Skandal itu menempatkan tekanan besar pada jajaran petinggi Southampton, dengan banyak suara dari luar menyerukan pemecatan sang manajer. Namun, pemilik Dragan Solak dan dewan direksi tetap berdiri teguh mendukung pelatih mereka, sebuah sikap yang sangat diapresiasi Eckert.
"Jelas ini membuat perbedaan besar karena sekarang kami bisa menarik garis," kata Eckert. "Bukan hanya bagi saya tetapi juga bagi orang-orang terdekat saya. Ini berat. Ini mengubah hidup Anda. Jika saya mengatakan semuanya mudah sejak momen [pertama] itu, itu tidak benar, tetapi Anda harus menemukan jalan. Anda harus menemukan kesimpulan pada satu titik di musim panas jika ingin melanjutkan. Keputusan pertama itu bukan untuk saya, tetapi untuk klub yang menentukannya."
Ia menambahkan: "Saya sudah mengatakan ini sejak awal, tetapi saya harus mengucapkan terima kasih atas dukungan itu, dan bukan hanya kepada Dragan tetapi seluruh dewan direksi. Saya pikir ada banyak klub sepak bola yang akan mengambil keputusan berbeda pada musim panas. Yang membuat klub ini istimewa adalah bahwa pada masa-masa yang jauh lebih sulit dan terutama dengan begitu banyak tekanan dari luar, kami sampai pada sebuah keputusan dengan cara seperti yang kami lakukan. Ini akan menjadi, dan bukan hanya untuk saat ini, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang akan selamanya saya syukuri."
- Getty Images Sport
Derby pesisir selatan menanti
Dengan investigasi FA resmi berakhir, Eckert dinyatakan bebas untuk mengambil tempatnya di area teknis saat Southampton menjamu rival berat Portsmouth pada Minggu ini. Derby Pantai Selatan itu kini menjadi laga krusial bagi Southampton saat mereka berupaya benar-benar meninggalkan saga Spygate di belakang dan menyalakan kembali dorongan mereka untuk promosi ke Premier League.
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