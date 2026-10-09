Tonda Eckert membalas kritik dengan respons blak-blakan setelah lolos dari larangan berada di pinggir lapangan terkait skandal Spygate Southampton

Meski terhindar dari larangan mendampingi tim secara langsung, hasil yang dinilai lunak itu tetap memicu kritik dari sebagian basis penggemar dan media. Namun, ketika ditanya dalam konferensi pers prapertandingannya mengenai apa pesannya untuk mereka yang merasa hukumannya terlalu ringan, Eckert menjawab dengan satu kata: "Tidak."

Alih-alih, bos Southampton itu menyatakan keinginannya untuk fokus pada ambisi promosi klub, seraya mengakui bahwa ancaman hukuman yang lebih berat sempat sangat membebani skuad.

"Ini adalah pekan besar bagi kami sebagai klub sepak bola," jelasnya. "Kami akan menghadapi laga yang sangat penting pada Minggu dan mendapatkan kejelasan secepat mungkin menjelang pertandingan sepenting ini, saya rasa bukan hanya menjadi kelegaan bagi saya tetapi juga bagi semua yang terlibat.

"Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa putusan itu berjalan ke arah yang berbeda. Setelah waktu yang begitu lama, kami mendapatkan putusan dari EFL, kami sudah mendapatkan putusan sekarang dan apa pun yang Anda harapkan belum tentu menjadi apa yang Anda dapatkan pada akhirnya. Bagi saya, ini hanya soal tetap menegakkan kepala, sekali lagi saya membuat kesalahan dan saya harus menerima konsekuensinya."



