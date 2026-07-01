Tonali tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Tottenham: tawaran terbaru berkisar 100 juta euro, kini tinggal menunggu lampu hijau dari Newcastle

Menurut Sky Sport, Sandro Tonali belum pernah sedekat ini dengan Tottenham, yang sangat optimis akan mendapat respons positif dari klubnya saat ini. De Zerbi memainkan peran penting dalam hal ini, mengingat sang pemain timnas telah menjalin hubungan yang sangat baik dengannya sejak lama, selain tawaran gaji yang sangat menggiurkan dari klub London tersebut, yang akan menaikkan gaji bersihnya dari 8 juta euro yang diterima di Newcastle menjadi 12 juta euro. Berseragam The Magpies, Tonali telah tampil dalam 110 pertandingan dan mencetak 10 gol; di lemari trofinya terdapat satu gelar Carabao Cup yang diraih pada tahun 2025.