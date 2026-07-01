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Tonali tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Tottenham: tawaran terbaru berkisar 100 juta euro, kini tinggal menunggu lampu hijau dari Newcastle

Tottenham Hotspur
S. Tonali
Newcastle United
Transfers

Pemain tim nasional tersebut, yang juga diminati oleh Manchester City, bersiap untuk bergabung dengan De Zerbi di London

Tottenham benar-benar sangat aktif di bursa transfer dan berharap dapat menyelesaikan transfer Sandro Tonali dalam beberapa jam ke depan. Setelah kemarin menyelesaikan kesepakatan dengan West Ham untuk pembelian permanen Mateus Fernandes dari West Ham senilai total 92 juta euro, menurut Sky Sport, saat ini merupakan momen yang sangat krusial untuk menyelesaikan proses transfer mantan gelandang Milan tersebut ke tim asuhan Roberto De Zerbi.


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  • KEBANGKITAN KEMBALI

    Menyadari adanya minat dari Manchester City—klub lain yang juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap pemain kelahiran tahun 2000 tersebut—Tottenham memutuskan untuk mempercepat proses negosiasi secara tegas dan mengajukan tawaran baru kepada Newcastle. Jika tawaran pertama, yang berkisar antara 80 hingga 90 juta euro, telah ditolak, tawaran terakhir yang mencapai sekitar 100 juta euro ini memiliki peluang besar untuk memenuhi tuntutan Newcastle dan membawa kesepakatan ini ke tahap penyelesaian.

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  • TINDAKAN PENTING DARI DE ZERBI

    Menurut Sky Sport, Sandro Tonali belum pernah sedekat ini dengan Tottenham, yang sangat optimis akan mendapat respons positif dari klubnya saat ini. De Zerbi memainkan peran penting dalam hal ini, mengingat sang pemain timnas telah menjalin hubungan yang sangat baik dengannya sejak lama, selain tawaran gaji yang sangat menggiurkan dari klub London tersebut, yang akan menaikkan gaji bersihnya dari 8 juta euro yang diterima di Newcastle menjadi 12 juta euro. Berseragam The Magpies, Tonali telah tampil dalam 110 pertandingan dan mencetak 10 gol; di lemari trofinya terdapat satu gelar Carabao Cup yang diraih pada tahun 2025.