Tonali tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Tottenham: tawaran terbaru berkisar 100 juta euro, kini tinggal menunggu lampu hijau dari Newcastle

Tottenham benar-benar sangat aktif di bursa transfer dan berharap dapat menyelesaikan transfer Sandro Tonali dalam beberapa jam ke depan. Setelah kemarin menyelesaikan kesepakatan dengan West Ham untuk pembelian permanen Mateus Fernandes dari West Ham senilai total 92 juta euro, menurut Sky Sport, saat ini merupakan momen yang sangat krusial untuk menyelesaikan proses transfer mantan gelandang Milan tersebut ke tim asuhan Roberto De Zerbi.
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